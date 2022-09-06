https://ria.ru/20220906/borodina-1814754937.html
"Решила заработать на разведенках": в Сети возмутились курсом Бородиной
"Решила заработать на разведенках": в Сети возмутились курсом Бородиной - РИА Новости, 06.09.2022
"Решила заработать на разведенках": в Сети возмутились курсом Бородиной
Пользователи социальных сетей раскритиковали онлайн-курс Ксении Бородиной, посвященный поддержке женщин после развода. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:27
2022-09-06T10:27
2022-09-06T10:27
шоубиз
ксения бородина
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.Пользователи социальных сетей раскритиковали онлайн-курс Ксении Бородиной, посвященный поддержке женщин после развода.Однако не все пользователи оценили ее порыв.Ведущая дважды была замужем, у нее двое детей. Старшая дочь Мария родилась в браке с Юрием Будаговым, а младшая Теона появилась от отношений с Курбаном Омаровым. Ксения отмечала, что не препятствует общению дочери с отцом, но экс-супруг сам не горит желанием встречаться с ребенком.Курбан в свою очередь заявлял, что ждет, пока Теона вырастет, чтобы "быть с ней всю оставшуюся жизнь".
https://ria.ru/20220830/borodina-1813193468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения бородина
"Решила заработать на разведенках": в Сети возмутились курсом Бородиной
В Сети возмутились онлайн-курсом Ксении Бородиной для разведенных женщин
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.Пользователи социальных сетей раскритиковали онлайн-курс Ксении Бородиной, посвященный поддержке женщин после развода.
"Когда двое людей заключают союз, доверяя друг другу сердце, душу, настоящее и будущее, все должно быть иначе! А бывает по-разному! Я знаю, как сложно после развода вернуть себя и веру в нормальные отношения. <…> Девочки, конец одного – это точно начало другого!" – эмоционально написала Ксения.
Однако не все пользователи оценили ее порыв.
"Чему может научить женщина, пережившая два развода? Что за бред? Скажите, что просто решили заработать на разведенках", "Сомнительный какой-то курс, лучше бы создали "Как не выходить замуж, чтобы потом не разводиться", "Еще больше разочаровала", "Бабло кончилось видимо", – отметили в комментариях.
Ведущая дважды была замужем, у нее двое детей. Старшая дочь Мария родилась в браке с Юрием Будаговым, а младшая Теона появилась от отношений с Курбаном Омаровым. Ксения отмечала, что не препятствует общению дочери с отцом, но экс-супруг сам не горит желанием встречаться с ребенком.
Курбан в свою очередь заявлял
, что ждет, пока Теона вырастет, чтобы "быть с ней всю оставшуюся жизнь".