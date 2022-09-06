https://ria.ru/20220906/borodina-1814754937.html

"Решила заработать на разведенках": в Сети возмутились курсом Бородиной

"Решила заработать на разведенках": в Сети возмутились курсом Бородиной - РИА Новости, 06.09.2022

"Решила заработать на разведенках": в Сети возмутились курсом Бородиной

Пользователи социальных сетей раскритиковали онлайн-курс Ксении Бородиной, посвященный поддержке женщин после развода. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:27

2022-09-06T10:27

2022-09-06T10:27

шоубиз

ксения бородина

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.Пользователи социальных сетей раскритиковали онлайн-курс Ксении Бородиной, посвященный поддержке женщин после развода.Однако не все пользователи оценили ее порыв.Ведущая дважды была замужем, у нее двое детей. Старшая дочь Мария родилась в браке с Юрием Будаговым, а младшая Теона появилась от отношений с Курбаном Омаровым. Ксения отмечала, что не препятствует общению дочери с отцом, но экс-супруг сам не горит желанием встречаться с ребенком.Курбан в свою очередь заявлял, что ждет, пока Теона вырастет, чтобы "быть с ней всю оставшуюся жизнь".

https://ria.ru/20220830/borodina-1813193468.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ксения бородина