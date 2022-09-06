https://ria.ru/20220906/bespilotniki-1814723388.html

В МИД прокомментировали планы ЕС поставить Молдавии беспилотники

В МИД прокомментировали планы ЕС поставить Молдавии беспилотники - РИА Новости, 06.09.2022

В МИД прокомментировали планы ЕС поставить Молдавии беспилотники

Планы Евросоюза поставить Молдавии беспилотники вызывают у России вопросы об истинных целях такой политики, особенно на фоне откровенно враждебной линии... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:21

2022-09-06T08:21

2022-09-06T09:22

политика

андрей руденко

россия

евросоюз

молдавия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Планы Евросоюза поставить Молдавии беспилотники вызывают у России вопросы об истинных целях такой политики, особенно на фоне откровенно враждебной линии Брюсселя в отношении Москвы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Он напомнил, что российская сторона неоднократно "выражала обеспокоенность в связи с активным вовлечением Молдавии в плотное сотрудничество с евроатлантическими структурами в военной и военно-технической сферах"."Выделение по линии ЕС практически равного годовому военному бюджету страны объема помощи на покрытие расходов, связанных с предоставлением нелетальной военной техники, в том числе мобильных платформ и дронов, вызывает серьезные вопросы относительно истинных целей такой политики, особенно на фоне откровенно враждебной линии Брюсселя в отношении России", - сказал Руденко.Он подчеркнул, что "безусловно, обеспечение собственной безопасности является внутренним делом каждого государства"."Однако представляется сомнительным, что ее укреплению будет способствовать резкое накачивание военного потенциала республики, официально декларирующей свой нейтральный статус", - сказал замглавы МИД РФ.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, андрей руденко, россия, евросоюз, молдавия