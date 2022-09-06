https://ria.ru/20220906/berdyansk-1814869563.html
В Бердянске взорвали автомобиль коменданта города
В Бердянске взорвали автомобиль коменданта города - РИА Новости, 06.09.2022
В Бердянске взорвали автомобиль коменданта города
В Бердянске взорвали автомобиль коменданта Артема Бардина, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:41
2022-09-06T15:41
2022-09-06T20:59
специальная военная операция на украине
бердянск
в мире
владимир рогов
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Бердянске взорвали автомобиль коменданта Артема Бардина, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, после подрыва машины произошла перестрелка. Позднее Рогов уточнил, что звук стрельбы связан с детонацией боекомплекта в автомобиле.Коменданта города госпитализировали в тяжелом состоянии. В администрации Бердянска уточнили, что при взрыве повреждения получили также три гражданских автомобиля, в которых никого не было.Позже Рогов сообщил РИА Новости о том, что Бардин умер в больнице. Однако затем он дезавуировал свое заявление, уточнив, что врачи продолжают бороться за жизнь коменданта. По его словам, у пострадавшего тяжелейшие ранения, взрывная ампутация ног и большая кровопотеря.Ранее сообщалось, что в центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшее терактом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, их представители заявляли о планах провести референдумы о вхождении в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220906/berdyansk-1814917384.html
https://ria.ru/20220829/obstrel-1813023203.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бердянск, в мире, владимир рогов, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Херсонская область
15:41 06.09.2022 (обновлено: 20:59 06.09.2022)
В Бердянске взорвали автомобиль коменданта города
В Бердянске взорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина