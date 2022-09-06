https://ria.ru/20220906/berdyansk-1814869563.html

В Бердянске взорвали автомобиль коменданта города

В Бердянске взорвали автомобиль коменданта города - РИА Новости, 06.09.2022

В Бердянске взорвали автомобиль коменданта города

В Бердянске взорвали автомобиль коменданта Артема Бардина, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:41

2022-09-06T15:41

2022-09-06T20:59

специальная военная операция на украине

бердянск

в мире

владимир рогов

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814866274_0:297:960:837_1920x0_80_0_0_41eb97e2e4f4353fb8e292ae8e811c4d.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Бердянске взорвали автомобиль коменданта Артема Бардина, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, после подрыва машины произошла перестрелка. Позднее Рогов уточнил, что звук стрельбы связан с детонацией боекомплекта в автомобиле.Коменданта города госпитализировали в тяжелом состоянии. В администрации Бердянска уточнили, что при взрыве повреждения получили также три гражданских автомобиля, в которых никого не было.Позже Рогов сообщил РИА Новости о том, что Бардин умер в больнице. Однако затем он дезавуировал свое заявление, уточнив, что врачи продолжают бороться за жизнь коменданта. По его словам, у пострадавшего тяжелейшие ранения, взрывная ампутация ног и большая кровопотеря.Ранее сообщалось, что в центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшее терактом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, их представители заявляли о планах провести референдумы о вхождении в состав России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220906/berdyansk-1814917384.html

https://ria.ru/20220829/obstrel-1813023203.html

бердянск

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бердянск, в мире, владимир рогов, запорожская область, херсонская область