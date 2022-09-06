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Умер комендант Бердянска, на которого было совершено покушение - РИА Новости, 06.09.2022
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Умер комендант Бердянска, на которого было совершено покушение
Умер комендант Бердянска, на которого было совершено покушение - РИА Новости, 06.09.2022
Умер комендант Бердянска, на которого было совершено покушение
Комендант Бердянска Артем Бардин умер от полученных ранений после покушения в центре города, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:34
2022-09-06T20:42
бердянск
в мире
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Комендант Бердянска Артем Бардин умер от полученных ранений после покушения в центре города, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее днем рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшее терактом. Позже стало известно, что подорвали автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.По словам Рогова, за убийством стоит украинская диверсионно-разведывательная группа. Ее участников пока не нашли.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, их представители заявляли о планах провести референдумы о вхождении в состав России.
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бердянск, в мире, запорожская область, херсонская область
Бердянск, В мире, Запорожская область, Херсонская область
19:34 06.09.2022 (обновлено: 20:42 06.09.2022)
 
Умер комендант Бердянска, на которого было совершено покушение

Комендант Бердянска Бардин умер после подрыва автомобиля

© Фото : Бердянск. Официально/TelegramВзорванный автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина
Взорванный автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Бердянск. Официально/Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Комендант Бердянска Артем Бардин умер от полученных ранений после покушения в центре города, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее днем рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшее терактом. Позже стало известно, что подорвали автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
По словам Рогова, за убийством стоит украинская диверсионно-разведывательная группа. Ее участников пока не нашли.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, их представители заявляли о планах провести референдумы о вхождении в состав России.
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