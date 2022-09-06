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Глава МАГАТЭ на СБ ООН назвал продолжающиеся на ЗАЭС атаки неприемлемыми - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/ataki-1814970884.html
Глава МАГАТЭ на СБ ООН назвал продолжающиеся на ЗАЭС атаки неприемлемыми
Глава МАГАТЭ на СБ ООН назвал продолжающиеся на ЗАЭС атаки неприемлемыми - РИА Новости, 06.09.2022
Глава МАГАТЭ на СБ ООН назвал продолжающиеся на ЗАЭС атаки неприемлемыми
Атаки на Запорожскую АЭС продолжаются, это неприемлемо, системы станции должны нормально функционировать, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T22:26
2022-09-06T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
совет безопасности оон
рафаэль гросси
энергодар
днепр (город)
европа
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ООН, 6 сен – РИА Новости. Атаки на Запорожскую АЭС продолжаются, это неприемлемо, системы станции должны нормально функционировать, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."К сожалению, это происходило и продолжает происходить – физические атаки (осознанно или не осознанно), удары, которые пришлись по этому объекту и которые я сам смог лично увидеть и оценить, просто неприемлемы. Мы играем с огнем и что-то очень-очень катастрофичное могло произойти", - сказал Гросси.По его словам, "все системы безопасности, а также оборудование должны нормально функционировать, без препон".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220906/grossi-1814971561.html
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в мире, магатэ, совет безопасности оон, рафаэль гросси, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Совет Безопасности ООН, Рафаэль Гросси, Энергодар, Днепр (город), Европа, Запорожская АЭС
22:26 06.09.2022 (обновлено: 22:57 06.09.2022)
 
Глава МАГАТЭ на СБ ООН назвал продолжающиеся на ЗАЭС атаки неприемлемыми

Глава МАГАТЭ Гросси на СБ ООН: атаки на ЗАЭС неприемлемы, мы играем с огнем

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ООН, 6 сен – РИА Новости. Атаки на Запорожскую АЭС продолжаются, это неприемлемо, системы станции должны нормально функционировать, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"К сожалению, это происходило и продолжает происходить – физические атаки (осознанно или не осознанно), удары, которые пришлись по этому объекту и которые я сам смог лично увидеть и оценить, просто неприемлемы. Мы играем с огнем и что-то очень-очень катастрофичное могло произойти", - сказал Гросси.
По его словам, "все системы безопасности, а также оборудование должны нормально функционировать, без препон".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 22:31Специальная военная операция на Украине
Глава МАГАТЭ не может определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭСовет Безопасности ООНРафаэль ГроссиЭнергодарДнепр (город)ЕвропаЗапорожская АЭС
 
 
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