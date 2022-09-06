https://ria.ru/20220906/ataki-1814970884.html

Глава МАГАТЭ на СБ ООН назвал продолжающиеся на ЗАЭС атаки неприемлемыми

Глава МАГАТЭ на СБ ООН назвал продолжающиеся на ЗАЭС атаки неприемлемыми - РИА Новости, 06.09.2022

Глава МАГАТЭ на СБ ООН назвал продолжающиеся на ЗАЭС атаки неприемлемыми

Атаки на Запорожскую АЭС продолжаются, это неприемлемо, системы станции должны нормально функционировать, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T22:26

2022-09-06T22:26

2022-09-06T22:57

специальная военная операция на украине

в мире

магатэ

совет безопасности оон

рафаэль гросси

энергодар

днепр (город)

европа

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ООН, 6 сен – РИА Новости. Атаки на Запорожскую АЭС продолжаются, это неприемлемо, системы станции должны нормально функционировать, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."К сожалению, это происходило и продолжает происходить – физические атаки (осознанно или не осознанно), удары, которые пришлись по этому объекту и которые я сам смог лично увидеть и оценить, просто неприемлемы. Мы играем с огнем и что-то очень-очень катастрофичное могло произойти", - сказал Гросси.По его словам, "все системы безопасности, а также оборудование должны нормально функционировать, без препон".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220906/grossi-1814971561.html

энергодар

днепр (город)

европа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, магатэ, совет безопасности оон, рафаэль гросси, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс