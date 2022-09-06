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Альбац* заявила о переезде в США - РИА Новости, 06.09.2022
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Альбац* заявила о переезде в США
Альбац* заявила о переезде в США - РИА Новости, 06.09.2022
Альбац* заявила о переезде в США
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац* (иноагент) уехала из России в США, об этом решении она сообщила в своем YouTube-канале в понедельник. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:12
2022-09-06T12:28
евгения альбац
россия
сша
в мире
нью-йоркский университет
принятие закона о сми-иноагентах
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац* (иноагент) уехала из России в США, об этом решении она сообщила в своем YouTube-канале в понедельник."Вы меня спрашиваете, почему я в конце концов приняла это предложение? Я вам скажу. Потому что у меня уже было четыре "административки", меня объявили иностранным агентом и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста", - сказала Альбац*. При этом она не пояснила, на основании каких данных посчитала, что её непременно арестуют.При этом Альбац* добавила, что перед отъездом советовалась с Алексеем Навальным, который сказал ей "не валять дурака" и уезжать. Теперь, по ее словам, она будет преподавать в Нью-Йоркском университете.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
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евгения альбац, россия, сша, в мире, нью-йоркский университет, принятие закона о сми-иноагентах
Евгения Альбац, Россия, США, В мире, Нью-Йоркский университет, Принятие закона о СМИ-иноагентах
11:12 06.09.2022 (обновлено: 12:28 06.09.2022)
 
Альбац* заявила о переезде в США

Главред The New Times Альбац заявила, что переехала из России в США

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЕвгения Альбац (СМИ-иноагент)
Евгения Альбац (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Евгения Альбац (СМИ-иноагент). Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац* (иноагент) уехала из России в США, об этом решении она сообщила в своем YouTube-канале в понедельник.
"Вы меня спрашиваете, почему я в конце концов приняла это предложение? Я вам скажу. Потому что у меня уже было четыре "административки", меня объявили иностранным агентом и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста", - сказала Альбац*. При этом она не пояснила, на основании каких данных посчитала, что её непременно арестуют.
При этом Альбац* добавила, что перед отъездом советовалась с Алексеем Навальным, который сказал ей "не валять дурака" и уезжать. Теперь, по ее словам, она будет преподавать в Нью-Йоркском университете.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
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Евгения АльбацРоссияСШАВ миреНью-Йоркский университетПринятие закона о СМИ-иноагентах
 
 
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