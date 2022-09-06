https://ria.ru/20220906/albats-1814770646.html

Альбац* заявила о переезде в США

Альбац* заявила о переезде в США - РИА Новости, 06.09.2022

Альбац* заявила о переезде в США

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац* (иноагент) уехала из России в США, об этом решении она сообщила в своем YouTube-канале в понедельник. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:12

2022-09-06T11:12

2022-09-06T12:28

евгения альбац

россия

сша

в мире

нью-йоркский университет

принятие закона о сми-иноагентах

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац* (иноагент) уехала из России в США, об этом решении она сообщила в своем YouTube-канале в понедельник."Вы меня спрашиваете, почему я в конце концов приняла это предложение? Я вам скажу. Потому что у меня уже было четыре "административки", меня объявили иностранным агентом и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста", - сказала Альбац*. При этом она не пояснила, на основании каких данных посчитала, что её непременно арестуют.При этом Альбац* добавила, что перед отъездом советовалась с Алексеем Навальным, который сказал ей "не валять дурака" и уезжать. Теперь, по ее словам, она будет преподавать в Нью-Йоркском университете.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

https://ria.ru/20220903/makarevich-1814209496.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евгения альбац, россия, сша, в мире, нью-йоркский университет, принятие закона о сми-иноагентах