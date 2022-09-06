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Полторы тысячи юных футболистов участвуют в акции РФС и Росприроднадзора - РИА Новости, 06.09.2022
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Полторы тысячи юных футболистов участвуют в акции РФС и Росприроднадзора
Полторы тысячи юных футболистов участвуют в акции РФС и Росприроднадзора - РИА Новости, 06.09.2022
Полторы тысячи юных футболистов участвуют в акции РФС и Росприроднадзора
Около 1,5 тысяч юных футболистов примут участие в совместной акции Росприроднадзора и Российского футбольного союза (РФС), которая проходит в 73 городах России... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:35
2022-09-06T10:35
россия
светлана радионова
российский футбольный союз (рфс)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
экология
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Около 1,5 тысяч юных футболистов примут участие в совместной акции Росприроднадзора и Российского футбольного союза (РФС), которая проходит в 73 городах России от Калининграда до Владивостока с 6 по 12 сентября в поддержку Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" и посвящена Дню озера Байкал, сообщает пресс-центр премии.В рамках спортивно-экологической акции футболисты вместе с тренерами, родственниками, болельщиками и друзьями выйдут на расчистку территорий в своих городах."Спорт – это здоровый образ жизни. Наша премия тоже про здоровье. Мы прививаем детям экологические привычки. Футбол – одна из самых любимых, народных игр. Она объединяет единомышленников по всему миру. Так же и наша экологическая премия. Задача – всем вместе сделать так, чтобы наша планета была чище, чтобы мы могли оставить ее будущим поколениям здоровой", – приводятся в сообщении слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.Акция проходит под эгидой Юношеской футбольной лиги РФС в рамках проекта "ЮФЛ Забота", задача которого – проведение различных социально-значимых мероприятий и привитие культуры заботы об экологии."РФС делает большую ставку на развитие детско-юношеского футбола. Только в Юношеской футбольной лиге, одном из наших ключевых проектов, сегодня выступают более двух тысяч молодых футболистов из 63 регионов России. Наша задача – развивать не только профессиональные, но и общечеловеческие качества ребят, воспитывать в них любовь к природе и месту, где они живут. В рамках нашего социального проекта "ЮФЛ Забота" молодые футболисты примут участие в экологических акциях в своих городах", – процитировали в пресс-центре комментарий президента РФС Александра Дюкова.Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" была учреждена службой Росприроднадзора в 2021 году. В премии могут участвовать дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Подать заявку можно на сайте. Творческие работы принимаются в девяти номинациях, среди которых две командные – "Экосемья" и "Экошкола", и семь индивидуальных – "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".На премию уже поступило рекордное число заявок – свыше 25 тысяч. Работы пришли из всех регионов России и из более, чем из 20 стран мира. Самыми востребованными стали номинации "Экофокус", "Экорисунок", "Экоблогер" и "Экомир", отметили в пресс-центре.
https://ria.ru/20220903/ekologiya-1814064945.html
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россия, светлана радионова, российский футбольный союз (рфс), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология
Россия, Светлана Радионова, Российский футбольный союз (РФС), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Экология
10:35 06.09.2022
 

Полторы тысячи юных футболистов участвуют в акции РФС и Росприроднадзора

© Фото : пресс-центр премии "Экология – дело каждого"Полторы тысячи юных футболистов участвуют в акции РФС и Росприроднадзора
Полторы тысячи юных футболистов участвуют в акции РФС и Росприроднадзора - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : пресс-центр премии "Экология – дело каждого"
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Около 1,5 тысяч юных футболистов примут участие в совместной акции Росприроднадзора и Российского футбольного союза (РФС), которая проходит в 73 городах России от Калининграда до Владивостока с 6 по 12 сентября в поддержку Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" и посвящена Дню озера Байкал, сообщает пресс-центр премии.
В рамках спортивно-экологической акции футболисты вместе с тренерами, родственниками, болельщиками и друзьями выйдут на расчистку территорий в своих городах.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова проводит открытый урок на тему Экология в одной из школ Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке
"Спорт – это здоровый образ жизни. Наша премия тоже про здоровье. Мы прививаем детям экологические привычки. Футбол – одна из самых любимых, народных игр. Она объединяет единомышленников по всему миру. Так же и наша экологическая премия. Задача – всем вместе сделать так, чтобы наша планета была чище, чтобы мы могли оставить ее будущим поколениям здоровой", – приводятся в сообщении слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
Акция проходит под эгидой Юношеской футбольной лиги РФС в рамках проекта "ЮФЛ Забота", задача которого – проведение различных социально-значимых мероприятий и привитие культуры заботы об экологии.
"РФС делает большую ставку на развитие детско-юношеского футбола. Только в Юношеской футбольной лиге, одном из наших ключевых проектов, сегодня выступают более двух тысяч молодых футболистов из 63 регионов России. Наша задача – развивать не только профессиональные, но и общечеловеческие качества ребят, воспитывать в них любовь к природе и месту, где они живут. В рамках нашего социального проекта "ЮФЛ Забота" молодые футболисты примут участие в экологических акциях в своих городах", – процитировали в пресс-центре комментарий президента РФС Александра Дюкова.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Росприроднадзор и РАН будут сотрудничать с одаренными детьми
Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" была учреждена службой Росприроднадзора в 2021 году. В премии могут участвовать дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Подать заявку можно на сайте. Творческие работы принимаются в девяти номинациях, среди которых две командные – "Экосемья" и "Экошкола", и семь индивидуальных – "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".
На премию уже поступило рекордное число заявок – свыше 25 тысяч. Работы пришли из всех регионов России и из более, чем из 20 стран мира. Самыми востребованными стали номинации "Экофокус", "Экорисунок", "Экоблогер" и "Экомир", отметили в пресс-центре.
 
РоссияСветлана РадионоваРоссийский футбольный союз (РФС)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Экология
 
 
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