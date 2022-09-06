https://ria.ru/20220906/aktsiya-1814757756.html

Полторы тысячи юных футболистов участвуют в акции РФС и Росприроднадзора

Полторы тысячи юных футболистов участвуют в акции РФС и Росприроднадзора - РИА Новости, 06.09.2022

Полторы тысячи юных футболистов участвуют в акции РФС и Росприроднадзора

Около 1,5 тысяч юных футболистов примут участие в совместной акции Росприроднадзора и Российского футбольного союза (РФС), которая проходит в 73 городах России... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:35

2022-09-06T10:35

2022-09-06T10:35

россия

светлана радионова

российский футбольный союз (рфс)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Около 1,5 тысяч юных футболистов примут участие в совместной акции Росприроднадзора и Российского футбольного союза (РФС), которая проходит в 73 городах России от Калининграда до Владивостока с 6 по 12 сентября в поддержку Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" и посвящена Дню озера Байкал, сообщает пресс-центр премии.В рамках спортивно-экологической акции футболисты вместе с тренерами, родственниками, болельщиками и друзьями выйдут на расчистку территорий в своих городах."Спорт – это здоровый образ жизни. Наша премия тоже про здоровье. Мы прививаем детям экологические привычки. Футбол – одна из самых любимых, народных игр. Она объединяет единомышленников по всему миру. Так же и наша экологическая премия. Задача – всем вместе сделать так, чтобы наша планета была чище, чтобы мы могли оставить ее будущим поколениям здоровой", – приводятся в сообщении слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.Акция проходит под эгидой Юношеской футбольной лиги РФС в рамках проекта "ЮФЛ Забота", задача которого – проведение различных социально-значимых мероприятий и привитие культуры заботы об экологии."РФС делает большую ставку на развитие детско-юношеского футбола. Только в Юношеской футбольной лиге, одном из наших ключевых проектов, сегодня выступают более двух тысяч молодых футболистов из 63 регионов России. Наша задача – развивать не только профессиональные, но и общечеловеческие качества ребят, воспитывать в них любовь к природе и месту, где они живут. В рамках нашего социального проекта "ЮФЛ Забота" молодые футболисты примут участие в экологических акциях в своих городах", – процитировали в пресс-центре комментарий президента РФС Александра Дюкова.Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" была учреждена службой Росприроднадзора в 2021 году. В премии могут участвовать дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Подать заявку можно на сайте. Творческие работы принимаются в девяти номинациях, среди которых две командные – "Экосемья" и "Экошкола", и семь индивидуальных – "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".На премию уже поступило рекордное число заявок – свыше 25 тысяч. Работы пришли из всех регионов России и из более, чем из 20 стран мира. Самыми востребованными стали номинации "Экофокус", "Экорисунок", "Экоблогер" и "Экомир", отметили в пресс-центре.

https://ria.ru/20220903/ekologiya-1814064945.html

https://ria.ru/20220802/sotrudnichestvo-1806602560.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, светлана радионова, российский футбольный союз (рфс), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология