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Израильские военные обстреляли аэропорт Алеппо, сообщили СМИ
Израильские военные обстреляли аэропорт Алеппо, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.09.2022
Израильские военные обстреляли аэропорт Алеппо, сообщили СМИ
Израильские войска нанесли ракетный удар по международному аэропорту города Алеппо, некоторые снаряды удалось перехватить, сообщает сирийское государственное... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T20:49
2022-09-06T20:49
2022-09-06T21:51
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Израильские войска нанесли ракетный удар по международному аэропорту города Алеппо, некоторые снаряды удалось перехватить, сообщает сирийское государственное агентство САНА.Позже Министерство обороны Сирии сообщило, что взлетно-посадочная полоса аэропорта из-за обстрела получила повреждения и вышла из строя.Израильские военные в последнее время постоянно наносят авиаудары по различным объектам в Сирии. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Постпред России при ООН Василий Небензя осудил непрекращающиеся атаки Израиля по территории Сирии, заявив, что установление долгосрочной стабильности в этой стране возможно только после прекращения незаконного иностранного военного присутствия.
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в мире, алеппо, израиль, сирия
В мире, Алеппо, Израиль, Сирия
20:49 06.09.2022 (обновлено: 21:51 06.09.2022)
Израильские военные обстреляли аэропорт Алеппо, сообщили СМИ
ГосТВ Сирии: израильские военные обстреляли международный аэропорт города Алеппо