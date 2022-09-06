https://ria.ru/20220906/aeroport-1814958727.html

Израильские военные обстреляли аэропорт Алеппо, сообщили СМИ

Израильские военные обстреляли аэропорт Алеппо, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.09.2022

Израильские военные обстреляли аэропорт Алеппо, сообщили СМИ

Израильские войска нанесли ракетный удар по международному аэропорту города Алеппо, некоторые снаряды удалось перехватить, сообщает сирийское государственное... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T20:49

2022-09-06T20:49

2022-09-06T21:51

в мире

алеппо

израиль

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958405_62:0:1168:622_1920x0_80_0_0_e1038038a39198c61a8b04c7355d9761.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Израильские войска нанесли ракетный удар по международному аэропорту города Алеппо, некоторые снаряды удалось перехватить, сообщает сирийское государственное агентство САНА.Позже Министерство обороны Сирии сообщило, что взлетно-посадочная полоса аэропорта из-за обстрела получила повреждения и вышла из строя.Израильские военные в последнее время постоянно наносят авиаудары по различным объектам в Сирии. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Постпред России при ООН Василий Небензя осудил непрекращающиеся атаки Израиля по территории Сирии, заявив, что установление долгосрочной стабильности в этой стране возможно только после прекращения незаконного иностранного военного присутствия.

https://ria.ru/20220901/siriya-1813866131.html

алеппо

израиль

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алеппо, израиль, сирия