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Путин проведет на ВЭФ двустороннюю встречу с зарубежными лидерами - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин проведет на ВЭФ двустороннюю встречу с зарубежными лидерами
Путин проведет на ВЭФ двустороннюю встречу с зарубежными лидерами - РИА Новости, 05.09.2022
Путин проведет на ВЭФ двустороннюю встречу с зарубежными лидерами
Президент России Владимир Путин проведет на полях Восточного экономического форума двустороннюю встречу с приглашенными зарубежными лидерами, сообщил помощник... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:29
2022-09-05T16:29
восточный экономический форум (вэф)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
госдума рф
россия
владимир путин
юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на полях Восточного экономического форума двустороннюю встречу с приглашенными зарубежными лидерами, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."На полях" форума запланированы также двусторонние встречи Владимира Путина с зарубежными лидерами, приглашенными на форум. Имеется в виду обменяться мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - сказал Ушаков журналистам на брифинге в понедельник.На форум были приглашены и выступят с докладами премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайна, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу."Наш президент целый день седьмого сентября участвует в форуме. Это означает, что он и до пленарного заседания, и после проведет двусторонние встречи с теми лидерами, которые будут участвовать, приглашены и на пленарном заседании вместе с ним будут выступать", - сказал Ушаков.Отдельно представляя приглашенных зарубежных лидеров, Ушаков отметил, что председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу — это "третий человек" в китайской официальной иерархии, он будет находиться в России по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина.Путин и Ли Чжаньшу обсудят "на полях ВЭФ" работу законодателей двух стран по формированию правовой базы двустороннего практического взаимодействия, продвижении тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина, "являющейся стабилизирующим фактором в международных отношениях"."После участия в форуме во Владивостоке он вылетит в Москву, где у него будут переговоры с руководителями обеих палат Федерального собрания", - добавил помощник президента.Кроме того, Путин встретится с главой правительства Армении, с которой у России "активно развиваются" отношения. Стороны обсудят "ключевые аспекты российско-армянских отношений, включая перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, а также актуальные региональные темы"."С армянским премьер-министром очень активные контакты проходят. Лично наш президент несколько раз встречался в текущем году и плюс телефонные разговоры постоянные. Если сравнивать с другими лидерами, то больше всех Путин разговаривал в текущем году и в прошедшем с господином Пашиняном", - добавил Ушаков.На переговорах Путина с монгольским премьер-министром Оюун-Эрдэнэ, который впервые посетит Россию в качестве главы правительства Монголии, планируется обсуждение вопросов укрепления торгово-экономических связей."Речь пойдет о реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в Москве в декабре 2021 года, а также о новых перспективных направлениях развития сотрудничества", - сказал Ушаков.Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн будет пребывать в России в рамках рабочего визита, помимо выступления на площадке ВЭФ и участия в пленарном заседании форума, политик посетит Улан-Удэ, Иркутск, ознакомится с работой космодрома "Восточный", ряда крупных промышленных предприятий и российских вузов.
https://ria.ru/20220905/rossiya-1814595000.html
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восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), госдума рф, россия, владимир путин, юрий ушаков, политика
Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Госдума РФ, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Политика
16:29 05.09.2022
 
Путин проведет на ВЭФ двустороннюю встречу с зарубежными лидерами

Ушаков: Путин проведет двустороннюю встречу с приглашенными зарубежными лидерами на ВЭФ

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на полях Восточного экономического форума двустороннюю встречу с приглашенными зарубежными лидерами, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"На полях" форума запланированы также двусторонние встречи Владимира Путина с зарубежными лидерами, приглашенными на форум. Имеется в виду обменяться мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - сказал Ушаков журналистам на брифинге в понедельник.
На форум были приглашены и выступят с докладами премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайна, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
"Наш президент целый день седьмого сентября участвует в форуме. Это означает, что он и до пленарного заседания, и после проведет двусторонние встречи с теми лидерами, которые будут участвовать, приглашены и на пленарном заседании вместе с ним будут выступать", - сказал Ушаков.
Президент России Владимир Путин
16:03
Путин выступит на ВЭФ с речью о задачах России в условиях агрессии Запада
Отдельно представляя приглашенных зарубежных лидеров, Ушаков отметил, что председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу — это "третий человек" в китайской официальной иерархии, он будет находиться в России по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Путин и Ли Чжаньшу обсудят "на полях ВЭФ" работу законодателей двух стран по формированию правовой базы двустороннего практического взаимодействия, продвижении тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина, "являющейся стабилизирующим фактором в международных отношениях".
"После участия в форуме во Владивостоке он вылетит в Москву, где у него будут переговоры с руководителями обеих палат Федерального собрания", - добавил помощник президента.
Кроме того, Путин встретится с главой правительства Армении, с которой у России "активно развиваются" отношения. Стороны обсудят "ключевые аспекты российско-армянских отношений, включая перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, а также актуальные региональные темы".
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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На ВЭФ ожидают более пяти тысяч гостей
"С армянским премьер-министром очень активные контакты проходят. Лично наш президент несколько раз встречался в текущем году и плюс телефонные разговоры постоянные. Если сравнивать с другими лидерами, то больше всех Путин разговаривал в текущем году и в прошедшем с господином Пашиняном", - добавил Ушаков.
На переговорах Путина с монгольским премьер-министром Оюун-Эрдэнэ, который впервые посетит Россию в качестве главы правительства Монголии, планируется обсуждение вопросов укрепления торгово-экономических связей.
"Речь пойдет о реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в Москве в декабре 2021 года, а также о новых перспективных направлениях развития сотрудничества", - сказал Ушаков.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн будет пребывать в России в рамках рабочего визита, помимо выступления на площадке ВЭФ и участия в пленарном заседании форума, политик посетит Улан-Удэ, Иркутск, ознакомится с работой космодрома "Восточный", ряда крупных промышленных предприятий и российских вузов.
Сюрпризы "Улицы Дальнего Востока" и тигриный поезд: как стартовал ВЭФ-2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум — ключевая площадка для создания и укрепления связей инвестиционного сообщества и экспертной оценки экономического потенциала Дальнего Востока.

На фото — министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на стенде медиагруппы "Россия сегодня".

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
1 из 15

Восточный экономический форум — ключевая площадка для создания и укрепления связей инвестиционного сообщества и экспертной оценки экономического потенциала Дальнего Востока.

На фото — министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на стенде медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

ВЭФ проводят в кампусе ДВФУ на острове Русский с 2015 года.

У павильона Министерства спорта РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 15

ВЭФ проводят в кампусе ДВФУ на острове Русский с 2015 года.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ — по традиции открылась на набережной бухты Аякс. На главной сцене выступают коллективы субъектов ДФО, проводятся конкурсы.

Артисты выступают на открытии фестиваля Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
3 из 15

"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ — по традиции открылась на набережной бухты Аякс. На главной сцене выступают коллективы субъектов ДФО, проводятся конкурсы.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Тысячи гостей из десятков стран мира собрались в Приморье, чтобы поговорить о развитии Дальнего Востока и сотрудничестве.

ВЭФ-2022. Работа форума
4 из 15

Тысячи гостей из десятков стран мира собрались в Приморье, чтобы поговорить о развитии Дальнего Востока и сотрудничестве.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 2700 инвестиционных проектов, а общий объем инвестиций приближается к трем триллионам рублей.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 15

Сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 2700 инвестиционных проектов, а общий объем инвестиций приближается к трем триллионам рублей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В программе Восточного экономического форума — около сотни деловых мероприятий и более 330 спикеров и модераторов.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
6 из 15

В программе Восточного экономического форума — около сотни деловых мероприятий и более 330 спикеров и модераторов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Главная тема ВЭФ-2022 — "На пути к многополярному миру".

На выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 15

Главная тема ВЭФ-2022 — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Одним из ключевых павильонов обещает стать новый мультимедийный "Дом тигра", посвященный II Международному форуму по сохранению этих животных.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
8 из 15

Одним из ключевых павильонов обещает стать новый мультимедийный "Дом тигра", посвященный II Международному форуму по сохранению этих животных.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Делегация Министерства спорта открыла на "Улице Дальнего Востока" сразу два павильона — деловой и атлетический.

Тренировка в павильоне Министерства спорта РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
9 из 15

Делегация Министерства спорта открыла на "Улице Дальнего Востока" сразу два павильона — деловой и атлетический.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Свои экспозиции на "Улице Дальнего Востока" представили все дальневосточные регионы.

Участники фестиваля Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
10 из 15

Свои экспозиции на "Улице Дальнего Востока" представили все дальневосточные регионы.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока.

Девушка на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
11 из 15

Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Сочетание современных технологий и традиций — вот что отличает выставку "Улица Дальнего Востока" от других и привлекает к ней внимание.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется у скульптуры мамонта
12 из 15

Сочетание современных технологий и традиций — вот что отличает выставку "Улица Дальнего Востока" от других и привлекает к ней внимание.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

РЖД представили во Владивостоке брендированный "тигриный" поезд. Снаружи 12 вагонов украсили портретами тигров и тигрят, а внутри разместили плакаты с информацией о редких животных.

Презентация тематического поезда Россия сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

РЖД представили во Владивостоке брендированный "тигриный" поезд. Снаружи 12 вагонов украсили портретами тигров и тигрят, а внутри разместили плакаты с информацией о редких животных.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Участники фестиваля "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме.

Участники фестиваля Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
14 из 15

Участники фестиваля "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

ВЭФ-2022 проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

Стенд Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
15 из 15

ВЭФ-2022 проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 15

Восточный экономический форум — ключевая площадка для создания и укрепления связей инвестиционного сообщества и экспертной оценки экономического потенциала Дальнего Востока.

На фото — министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на стенде медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 15

ВЭФ проводят в кампусе ДВФУ на острове Русский с 2015 года.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 15

"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ — по традиции открылась на набережной бухты Аякс. На главной сцене выступают коллективы субъектов ДФО, проводятся конкурсы.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
4 из 15

Тысячи гостей из десятков стран мира собрались в Приморье, чтобы поговорить о развитии Дальнего Востока и сотрудничестве.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 15

Сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 2700 инвестиционных проектов, а общий объем инвестиций приближается к трем триллионам рублей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 15

В программе Восточного экономического форума — около сотни деловых мероприятий и более 330 спикеров и модераторов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Главная тема ВЭФ-2022 — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 15

Одним из ключевых павильонов обещает стать новый мультимедийный "Дом тигра", посвященный II Международному форуму по сохранению этих животных.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
9 из 15

Делегация Министерства спорта открыла на "Улице Дальнего Востока" сразу два павильона — деловой и атлетический.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
10 из 15

Свои экспозиции на "Улице Дальнего Востока" представили все дальневосточные регионы.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
11 из 15

Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 15

Сочетание современных технологий и традиций — вот что отличает выставку "Улица Дальнего Востока" от других и привлекает к ней внимание.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
13 из 15

РЖД представили во Владивостоке брендированный "тигриный" поезд. Снаружи 12 вагонов украсили портретами тигров и тигрят, а внутри разместили плакаты с информацией о редких животных.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 15

Участники фестиваля "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
15 из 15

ВЭФ-2022 проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
 
Восточный экономический форум (ВЭФ)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Госдума РФРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковПолитика
 
 
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