https://ria.ru/20220905/vef-1814606969.html

Путин проведет на ВЭФ двустороннюю встречу с зарубежными лидерами

Путин проведет на ВЭФ двустороннюю встречу с зарубежными лидерами - РИА Новости, 05.09.2022

Путин проведет на ВЭФ двустороннюю встречу с зарубежными лидерами

Президент России Владимир Путин проведет на полях Восточного экономического форума двустороннюю встречу с приглашенными зарубежными лидерами, сообщил помощник... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:29

2022-09-05T16:29

2022-09-05T16:29

восточный экономический форум (вэф)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

госдума рф

россия

владимир путин

юрий ушаков

политика

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на полях Восточного экономического форума двустороннюю встречу с приглашенными зарубежными лидерами, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."На полях" форума запланированы также двусторонние встречи Владимира Путина с зарубежными лидерами, приглашенными на форум. Имеется в виду обменяться мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - сказал Ушаков журналистам на брифинге в понедельник.На форум были приглашены и выступят с докладами премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайна, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу."Наш президент целый день седьмого сентября участвует в форуме. Это означает, что он и до пленарного заседания, и после проведет двусторонние встречи с теми лидерами, которые будут участвовать, приглашены и на пленарном заседании вместе с ним будут выступать", - сказал Ушаков.Отдельно представляя приглашенных зарубежных лидеров, Ушаков отметил, что председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу — это "третий человек" в китайской официальной иерархии, он будет находиться в России по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина.Путин и Ли Чжаньшу обсудят "на полях ВЭФ" работу законодателей двух стран по формированию правовой базы двустороннего практического взаимодействия, продвижении тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина, "являющейся стабилизирующим фактором в международных отношениях"."После участия в форуме во Владивостоке он вылетит в Москву, где у него будут переговоры с руководителями обеих палат Федерального собрания", - добавил помощник президента.Кроме того, Путин встретится с главой правительства Армении, с которой у России "активно развиваются" отношения. Стороны обсудят "ключевые аспекты российско-армянских отношений, включая перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, а также актуальные региональные темы"."С армянским премьер-министром очень активные контакты проходят. Лично наш президент несколько раз встречался в текущем году и плюс телефонные разговоры постоянные. Если сравнивать с другими лидерами, то больше всех Путин разговаривал в текущем году и в прошедшем с господином Пашиняном", - добавил Ушаков.На переговорах Путина с монгольским премьер-министром Оюун-Эрдэнэ, который впервые посетит Россию в качестве главы правительства Монголии, планируется обсуждение вопросов укрепления торгово-экономических связей."Речь пойдет о реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в Москве в декабре 2021 года, а также о новых перспективных направлениях развития сотрудничества", - сказал Ушаков.Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн будет пребывать в России в рамках рабочего визита, помимо выступления на площадке ВЭФ и участия в пленарном заседании форума, политик посетит Улан-Удэ, Иркутск, ознакомится с работой космодрома "Восточный", ряда крупных промышленных предприятий и российских вузов.

https://ria.ru/20220905/rossiya-1814595000.html

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Владимир Лаврентьев

восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), госдума рф, россия, владимир путин, юрий ушаков, политика