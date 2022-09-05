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Сюрпризы "Улицы Дальнего Востока" и тигриный поезд: как стартовал ВЭФ-2022 - РИА Новости, 05.09.2022
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Сюрпризы "Улицы Дальнего Востока" и тигриный поезд: как стартовал ВЭФ-2022
Сюрпризы "Улицы Дальнего Востока" и тигриный поезд: как стартовал ВЭФ-2022 - РИА Новости, 05.09.2022
Сюрпризы "Улицы Дальнего Востока" и тигриный поезд: как стартовал ВЭФ-2022
Парад делегаций дальневосточных регионов, выступления артистов и первые подписанные соглашения: ВЭФ-2022 открылся ярким шоу и презентацией инновационных... РИА Новости, 05.09.2022
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восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владивосток
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Парад делегаций дальневосточных регионов, выступления артистов и первые подписанные соглашения: ВЭФ-2022 открылся ярким шоу и презентацией инновационных проектов. Главные события стартового дня — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток, ржд, александр козлов (глава минприроды)
Фото, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владивосток, РЖД, Александр Козлов (глава Минприроды)
14:10 05.09.2022 (обновлено: 14:34 05.09.2022)
 

Сюрпризы "Улицы Дальнего Востока" и тигриный поезд: как стартовал ВЭФ-2022

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Парад делегаций дальневосточных регионов, выступления артистов и первые подписанные соглашения: ВЭФ-2022 открылся ярким шоу и презентацией инновационных проектов. Главные события стартового дня — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум — ключевая площадка для создания и укрепления связей инвестиционного сообщества и экспертной оценки экономического потенциала Дальнего Востока.

На фото — министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на стенде медиагруппы "Россия сегодня".

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
1 из 15

Восточный экономический форум — ключевая площадка для создания и укрепления связей инвестиционного сообщества и экспертной оценки экономического потенциала Дальнего Востока.

На фото — министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на стенде медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

ВЭФ проводят в кампусе ДВФУ на острове Русский с 2015 года.

У павильона Министерства спорта РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 15

ВЭФ проводят в кампусе ДВФУ на острове Русский с 2015 года.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ — по традиции открылась на набережной бухты Аякс. На главной сцене выступают коллективы субъектов ДФО, проводятся конкурсы.

Артисты выступают на открытии фестиваля Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
3 из 15

"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ — по традиции открылась на набережной бухты Аякс. На главной сцене выступают коллективы субъектов ДФО, проводятся конкурсы.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Тысячи гостей из десятков стран мира собрались в Приморье, чтобы поговорить о развитии Дальнего Востока и сотрудничестве.

ВЭФ-2022. Работа форума
4 из 15

Тысячи гостей из десятков стран мира собрались в Приморье, чтобы поговорить о развитии Дальнего Востока и сотрудничестве.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 2700 инвестиционных проектов, а общий объем инвестиций приближается к трем триллионам рублей.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 15

Сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 2700 инвестиционных проектов, а общий объем инвестиций приближается к трем триллионам рублей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В программе Восточного экономического форума — около сотни деловых мероприятий и более 330 спикеров и модераторов.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
6 из 15

В программе Восточного экономического форума — около сотни деловых мероприятий и более 330 спикеров и модераторов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Главная тема ВЭФ-2022 — "На пути к многополярному миру".

На выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 15

Главная тема ВЭФ-2022 — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Одним из ключевых павильонов обещает стать новый мультимедийный "Дом тигра", посвященный II Международному форуму по сохранению этих животных.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
8 из 15

Одним из ключевых павильонов обещает стать новый мультимедийный "Дом тигра", посвященный II Международному форуму по сохранению этих животных.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Делегация Министерства спорта открыла на "Улице Дальнего Востока" сразу два павильона — деловой и атлетический.

Тренировка в павильоне Министерства спорта РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
9 из 15

Делегация Министерства спорта открыла на "Улице Дальнего Востока" сразу два павильона — деловой и атлетический.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Свои экспозиции на "Улице Дальнего Востока" представили все дальневосточные регионы.

Участники фестиваля Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
10 из 15

Свои экспозиции на "Улице Дальнего Востока" представили все дальневосточные регионы.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока.

Девушка на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
11 из 15

Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Сочетание современных технологий и традиций — вот что отличает выставку "Улица Дальнего Востока" от других и привлекает к ней внимание.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется у скульптуры мамонта
12 из 15

Сочетание современных технологий и традиций — вот что отличает выставку "Улица Дальнего Востока" от других и привлекает к ней внимание.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

РЖД представили во Владивостоке брендированный "тигриный" поезд. Снаружи 12 вагонов украсили портретами тигров и тигрят, а внутри разместили плакаты с информацией о редких животных.

Презентация тематического поезда Россия сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

РЖД представили во Владивостоке брендированный "тигриный" поезд. Снаружи 12 вагонов украсили портретами тигров и тигрят, а внутри разместили плакаты с информацией о редких животных.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Участники фестиваля "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме.

Участники фестиваля Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
14 из 15

Участники фестиваля "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

ВЭФ-2022 проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

Стенд Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
15 из 15

ВЭФ-2022 проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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ФотоВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВладивостокРЖДАлександр Козлов (глава Минприроды)
 
 
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