Сюрпризы "Улицы Дальнего Востока" и тигриный поезд: как стартовал ВЭФ-2022
Восточный экономический форум — ключевая площадка для создания и укрепления связей инвестиционного сообщества и экспертной оценки экономического потенциала Дальнего Востока.
На фото — министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на стенде медиагруппы "Россия сегодня".
Восточный экономический форум — ключевая площадка для создания и укрепления связей инвестиционного сообщества и экспертной оценки экономического потенциала Дальнего Востока.
На фото — министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на стенде медиагруппы "Россия сегодня".
ВЭФ проводят в кампусе ДВФУ на острове Русский с 2015 года.
ВЭФ проводят в кампусе ДВФУ на острове Русский с 2015 года.
"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ — по традиции открылась на набережной бухты Аякс. На главной сцене выступают коллективы субъектов ДФО, проводятся конкурсы.
"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ — по традиции открылась на набережной бухты Аякс. На главной сцене выступают коллективы субъектов ДФО, проводятся конкурсы.
Тысячи гостей из десятков стран мира собрались в Приморье, чтобы поговорить о развитии Дальнего Востока и сотрудничестве.
Тысячи гостей из десятков стран мира собрались в Приморье, чтобы поговорить о развитии Дальнего Востока и сотрудничестве.
Сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 2700 инвестиционных проектов, а общий объем инвестиций приближается к трем триллионам рублей.
Сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 2700 инвестиционных проектов, а общий объем инвестиций приближается к трем триллионам рублей.
В программе Восточного экономического форума — около сотни деловых мероприятий и более 330 спикеров и модераторов.
В программе Восточного экономического форума — около сотни деловых мероприятий и более 330 спикеров и модераторов.
Главная тема ВЭФ-2022 — "На пути к многополярному миру".
Главная тема ВЭФ-2022 — "На пути к многополярному миру".
Одним из ключевых павильонов обещает стать новый мультимедийный "Дом тигра", посвященный II Международному форуму по сохранению этих животных.
Одним из ключевых павильонов обещает стать новый мультимедийный "Дом тигра", посвященный II Международному форуму по сохранению этих животных.
Делегация Министерства спорта открыла на "Улице Дальнего Востока" сразу два павильона — деловой и атлетический.
Делегация Министерства спорта открыла на "Улице Дальнего Востока" сразу два павильона — деловой и атлетический.
Свои экспозиции на "Улице Дальнего Востока" представили все дальневосточные регионы.
Свои экспозиции на "Улице Дальнего Востока" представили все дальневосточные регионы.
Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока.
Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока.
Сочетание современных технологий и традиций — вот что отличает выставку "Улица Дальнего Востока" от других и привлекает к ней внимание.
Сочетание современных технологий и традиций — вот что отличает выставку "Улица Дальнего Востока" от других и привлекает к ней внимание.
РЖД представили во Владивостоке брендированный "тигриный" поезд. Снаружи 12 вагонов украсили портретами тигров и тигрят, а внутри разместили плакаты с информацией о редких животных.
РЖД представили во Владивостоке брендированный "тигриный" поезд. Снаружи 12 вагонов украсили портретами тигров и тигрят, а внутри разместили плакаты с информацией о редких животных.
Участники фестиваля "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме.
Участники фестиваля "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме.
ВЭФ-2022 проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.
ВЭФ-2022 проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.