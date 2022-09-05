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Посол Украины в Казахстане извинился за высказывания о русских - РИА Новости, 05.09.2022
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Посол Украины в Казахстане извинился за высказывания о русских
Посол Украины в Казахстане извинился за высказывания о русских - РИА Новости, 05.09.2022
Посол Украины в Казахстане извинился за высказывания о русских
Посол Украины в Нур-Султане Петр Врублевский извинился за высказывания о русских, сейчас он в отпуске, сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:25
2022-09-05T13:58
в мире
казахстан
украина
нур-султан
айбек смадияров
мид казахстана
россия
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НУР-СУЛТАН, 5 сен — РИА Новости. Посол Украины в Нур-Султане Петр Врублевский извинился за высказывания о русских, сейчас он в отпуске, сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров."Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", — сказал казахский дипломат на брифинге.В соцсетях ранее распространилось видео, на котором Врубелевский заявил, что украинские власти стараются убить как можно больше русских. МИД республики вызвал посла в ведомство и выразил протест. В то же время Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала министерство объявить его персоной нон грата.
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в мире, казахстан, украина, нур-султан, айбек смадияров, мид казахстана, россия
В мире, Казахстан, Украина, Нур-Султан, Айбек Смадияров, МИД Казахстана, Россия
13:25 05.09.2022 (обновлено: 13:58 05.09.2022)
 
Посол Украины в Казахстане извинился за высказывания о русских

Посол Украины в Нур-Султане Врублевский принес извинения за высказывания о русских

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПосол Украины в Казахстане Петр Врублевский
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 5 сен — РИА Новости. Посол Украины в Нур-Султане Петр Врублевский извинился за высказывания о русских, сейчас он в отпуске, сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", — сказал казахский дипломат на брифинге.
В соцсетях ранее распространилось видео, на котором Врубелевский заявил, что украинские власти стараются убить как можно больше русских. МИД республики вызвал посла в ведомство и выразил протест.
В то же время Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала министерство объявить его персоной нон грата.
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В миреКазахстанУкраинаНур-СултанАйбек СмадияровМИД КазахстанаРоссия
 
 
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