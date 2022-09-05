https://ria.ru/20220905/ukraina-1814530211.html

Посол Украины в Казахстане извинился за высказывания о русских

Посол Украины в Казахстане извинился за высказывания о русских - РИА Новости, 05.09.2022

Посол Украины в Казахстане извинился за высказывания о русских

Посол Украины в Нур-Султане Петр Врублевский извинился за высказывания о русских, сейчас он в отпуске, сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:25

2022-09-05T13:25

2022-09-05T13:58

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НУР-СУЛТАН, 5 сен — РИА Новости. Посол Украины в Нур-Султане Петр Врублевский извинился за высказывания о русских, сейчас он в отпуске, сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров."Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", — сказал казахский дипломат на брифинге.В соцсетях ранее распространилось видео, на котором Врубелевский заявил, что украинские власти стараются убить как можно больше русских. МИД республики вызвал посла в ведомство и выразил протест. В то же время Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала министерство объявить его персоной нон грата.

https://ria.ru/20220822/posol-1811435008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, казахстан, украина, нур-султан, айбек смадияров, мид казахстана, россия