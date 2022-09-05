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Порядок возмещения затрат за вывоз туристов определят до 15 декабря
Порядок возмещения затрат за вывоз туристов определят до 15 декабря - РИА Новости, 05.09.2022
Порядок возмещения затрат за вывоз туристов определят до 15 декабря
Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря определить порядок возмещения затрат туроператорам за вывоз отдыхающих, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:23
2022-09-05T13:23
2022-09-05T13:23
туризм
владимир путин
михаил мишустин
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря определить порядок возмещения затрат туроператорам за вывоз отдыхающих, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ представить предложения об определении порядка возмещения туроператорам затрат, понесенных ими при выполнении мероприятий, предусмотренных договорами о реализации туристского продукта, заключенными до 24 февраля 2022 года", — говорится в перечне поручений.В конце августа РИА Новости в Ростуризме сообщили, что сбор заявок от компаний на предоставление субсидий продлится до середины сентября. Компенсация части затрат позволит поддержать занятость в отрасли и устойчивость рынка.Кроме того, в мае пресс-служба кабмина информировала, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, туризм, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), туристы, Туризм, Новости - Туризм
Порядок возмещения затрат за вывоз туристов определят до 15 декабря
Путин поручил до 15 декабря определить порядок возмещения затрат за вывоз туристов