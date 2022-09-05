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Порядок возмещения затрат за вывоз туристов определят до 15 декабря - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
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Порядок возмещения затрат за вывоз туристов определят до 15 декабря
Порядок возмещения затрат за вывоз туристов определят до 15 декабря - РИА Новости, 05.09.2022
Порядок возмещения затрат за вывоз туристов определят до 15 декабря
Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря определить порядок возмещения затрат туроператорам за вывоз отдыхающих, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:23
2022-09-05T13:23
туризм
владимир путин
михаил мишустин
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туристы
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря определить порядок возмещения затрат туроператорам за вывоз отдыхающих, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ представить предложения об определении порядка возмещения туроператорам затрат, понесенных ими при выполнении мероприятий, предусмотренных договорами о реализации туристского продукта, заключенными до 24 февраля 2022 года", — говорится в перечне поручений.В конце августа РИА Новости в Ростуризме сообщили, что сбор заявок от компаний на предоставление субсидий продлится до середины сентября. Компенсация части затрат позволит поддержать занятость в отрасли и устойчивость рынка.Кроме того, в мае пресс-служба кабмина информировала, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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владимир путин, михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, туризм, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), туристы, Туризм, Новости - Туризм
13:23 05.09.2022
 
Порядок возмещения затрат за вывоз туристов определят до 15 декабря

Путин поручил до 15 декабря определить порядок возмещения затрат за вывоз туристов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажиры возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря определить порядок возмещения затрат туроператорам за вывоз отдыхающих, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ представить предложения об определении порядка возмещения туроператорам затрат, понесенных ими при выполнении мероприятий, предусмотренных договорами о реализации туристского продукта, заключенными до 24 февраля 2022 года", — говорится в перечне поручений.
В конце августа РИА Новости в Ростуризме сообщили, что сбор заявок от компаний на предоставление субсидий продлится до середины сентября. Компенсация части затрат позволит поддержать занятость в отрасли и устойчивость рынка.
Кроме того, в мае пресс-служба кабмина информировала, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ТуризмВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)туристыТуризмНовости - Туризм
 
 
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