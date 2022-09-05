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Трасс может "переплюнуть" Джонсона в антироссийском настрое, заявил эксперт - РИА Новости, 05.09.2022
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Трасс может "переплюнуть" Джонсона в антироссийском настрое, заявил эксперт
Трасс может "переплюнуть" Джонсона в антироссийском настрое, заявил эксперт - РИА Новости, 05.09.2022
Трасс может "переплюнуть" Джонсона в антироссийском настрое, заявил эксперт
Глава МИД Британии Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны во вторник, может превзойти бывшего премьера Бориса Джонсона в антироссийском... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:33
2022-09-05T18:33
лиз трасс
борис джонсон
алексей громыко
украина
россия
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нато
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны во вторник, может превзойти бывшего премьера Бориса Джонсона в антироссийском настрое, считает директор Института Европы РАН Алексей Громыко."Лис Трасс может попытаться переплюнуть Джонсона в антироссийском настрое. Трасс выступает за то, чтобы еще больше военным путем поддерживать Украину, поставлять еще больше тяжелого вооружения туда", - сказал эксперт в ходе круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня".Громыко напомнил, что Трасс стала лидером не благодаря внутриполитической повестке, а из-за своей "жесткой" позиции во внешней сфере."Ее конек - это глобальное НАТО, закручивание гаек против Китая... Она полностью разделяет концепцию Вашингтона разделить мир на хороших и плохих", - добавил эксперт.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Ранее Трасс заявила, что Украине необходимо больше РСЗО и тяжелых вооружений для противостояния России. По ее мнению, Великобритания также должна вводить больше антироссийских санкций.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
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лиз трасс, борис джонсон, алексей громыко, украина, россия, великобритания, нато, российская академия наук, в мире
Лиз Трасс, Борис Джонсон, Алексей Громыко, Украина, Россия, Великобритания, НАТО, Российская академия наук, В мире
18:33 05.09.2022
 
Трасс может "переплюнуть" Джонсона в антироссийском настрое, заявил эксперт

Профессор РАН Громыко: Трасс может попытаться превзойти Джонсона в антироссийском настрое

© AP Photo / Rui VieiraЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Rui Vieira
Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны во вторник, может превзойти бывшего премьера Бориса Джонсона в антироссийском настрое, считает директор Института Европы РАН Алексей Громыко.
"Лис Трасс может попытаться переплюнуть Джонсона в антироссийском настрое. Трасс выступает за то, чтобы еще больше военным путем поддерживать Украину, поставлять еще больше тяжелого вооружения туда", - сказал эксперт в ходе круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня".
Громыко напомнил, что Трасс стала лидером не благодаря внутриполитической повестке, а из-за своей "жесткой" позиции во внешней сфере.
"Ее конек - это глобальное НАТО, закручивание гаек против Китая... Она полностью разделяет концепцию Вашингтона разделить мир на хороших и плохих", - добавил эксперт.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 14:40
Бойтесь исполнения своих желаний: катастрофическое наследство для Лиз Трасс
Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Ранее Трасс заявила, что Украине необходимо больше РСЗО и тяжелых вооружений для противостояния России. По ее мнению, Великобритания также должна вводить больше антироссийских санкций.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 08:00
Женщина, которую ненавидит весь мир, нащупала ядерную кнопку
 
Лиз ТрассБорис ДжонсонАлексей ГромыкоУкраинаРоссияВеликобританияНАТОРоссийская академия наукВ мире
 
 
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