https://ria.ru/20220905/trass-1814645473.html

Победа Трасс не тянет на демократический легитимный мандат, заявил эксперт

Победа Трасс не тянет на демократический легитимный мандат, заявил эксперт - РИА Новости, 05.09.2022

Победа Трасс не тянет на демократический легитимный мандат, заявил эксперт

Избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании с трудом тянет на демократический легитимный мандат, ее победа "смазанная", заявил директор Института РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:24

2022-09-05T18:24

2022-09-05T18:24

в мире

лиз трасс

риши сунак

борис джонсон

великобритания

российская академия наук

алексей громыко

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании с трудом тянет на демократический легитимный мандат, ее победа "смазанная", заявил директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН, профессор РАН Алексей Громыко.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов."Во втором туре выиграла Лиз Трасс, здесь картина смазанная. Она проигрывала сильно Сунаку, но население Великобритании 67 миллионов человек, а премьер-министром стал человек, за которого проголосовало до двухсот тысяч жителей. Это с трудом тянет на демократический легитимный мандат", - сказал Громыко на круглом столе, организованном медиагруппой "Россия сегодня".По словам Громыко, можно только рассуждать о том, что в британской системе представительной демократии есть "очень странные" вещи."Мы только можем рассуждать о том, что в британской системе представительной демократии есть очень странные вещи. Одно дело, если бы новый лидер должен был объявить о новых выборах, если бы это предусматривалось законодательством, а так два года она может спокойно занимать такой пост. Досрочные выборы по действующему сейчас в Великобритании законодательству могут происходить, но для этого тоже нужен целый ряд причин или недоверия или лишения самого премьер-министра, если за это голосует парламент", - отметил эксперт.Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября в 19.00 мск, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

https://ria.ru/20220825/trass-1811940697.html

https://ria.ru/20220813/trass-1809321318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания, российская академия наук, алексей громыко