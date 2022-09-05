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Шнуров обрадовался возвращению Пугачевой в Россию - РИА Новости, 05.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220905/shnurov-1814564854.html
Шнуров обрадовался возвращению Пугачевой в Россию
Шнуров обрадовался возвращению Пугачевой в Россию - РИА Новости, 05.09.2022
Шнуров обрадовался возвращению Пугачевой в Россию
Лидер группы "Ленинград" музыкант Сергей Шнуров заявил, что рад возвращению певицы Аллы Пугачевой в Россию. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:57
2022-09-05T14:57
шоубиз
шнур (сергей шнуров)
алла пугачева
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" музыкант Сергей Шнуров заявил, что рад возвращению певицы Аллы Пугачевой в Россию."Я считаю, ну это опять же мое личное мнение, что Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать все, что угодно: уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне? Кто? Моя позиция такая. Тем более никто не отменял свободы перемещения у нас в конституции, по-моему. Где хочет, там и живет, уехала, приехала. Я рад, что она вернулась. Алла Борисовна, спасибо большое, что вы приехали", – сказал Шнуров на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Пугачева и ее семья уезжали в Израиль, летом они были в Латвии. В конце августа Примадонна вернулась в Москву вместе с детьми, 1 сентября она лично отвела их в школу. Концертный директор певицы сообщил РИА Новости, что Пугачева пока не планирует давать концерты в России.
https://ria.ru/20220905/pugacheva-1814504762.html
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шнур (сергей шнуров), алла пугачева
Шоубиз, Шнур (Сергей Шнуров), Алла Пугачева
14:57 05.09.2022
 
Шнуров обрадовался возвращению Пугачевой в Россию

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров обрадовался возвращению Аллы Пугачевой в Россию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" музыкант Сергей Шнуров заявил, что рад возвращению певицы Аллы Пугачевой в Россию.
"Я считаю, ну это опять же мое личное мнение, что Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать все, что угодно: уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне? Кто? Моя позиция такая. Тем более никто не отменял свободы перемещения у нас в конституции, по-моему. Где хочет, там и живет, уехала, приехала. Я рад, что она вернулась. Алла Борисовна, спасибо большое, что вы приехали", – сказал Шнуров на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Пугачева и ее семья уезжали в Израиль, летом они были в Латвии. В конце августа Примадонна вернулась в Москву вместе с детьми, 1 сентября она лично отвела их в школу. Концертный директор певицы сообщил РИА Новости, что Пугачева пока не планирует давать концерты в России.
Кадр видео трансляции послания Алле Пугачевой на фасаде здания телецентра Останкино
Вчера, 13:00Шоубиз
"Где мужа ***?": Пугачеву снова обматерили на фасаде Останкино
 
ШоубизШнур (Сергей Шнуров)Алла Пугачева
 
 
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