https://ria.ru/20220905/shnurov-1814564854.html

Шнуров обрадовался возвращению Пугачевой в Россию

Шнуров обрадовался возвращению Пугачевой в Россию - РИА Новости, 05.09.2022

Шнуров обрадовался возвращению Пугачевой в Россию

Лидер группы "Ленинград" музыкант Сергей Шнуров заявил, что рад возвращению певицы Аллы Пугачевой в Россию. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:57

2022-09-05T14:57

2022-09-05T14:57

шоубиз

шнур (сергей шнуров)

алла пугачева

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" музыкант Сергей Шнуров заявил, что рад возвращению певицы Аллы Пугачевой в Россию."Я считаю, ну это опять же мое личное мнение, что Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать все, что угодно: уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне? Кто? Моя позиция такая. Тем более никто не отменял свободы перемещения у нас в конституции, по-моему. Где хочет, там и живет, уехала, приехала. Я рад, что она вернулась. Алла Борисовна, спасибо большое, что вы приехали", – сказал Шнуров на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Пугачева и ее семья уезжали в Израиль, летом они были в Латвии. В конце августа Примадонна вернулась в Москву вместе с детьми, 1 сентября она лично отвела их в школу. Концертный директор певицы сообщил РИА Новости, что Пугачева пока не планирует давать концерты в России.

https://ria.ru/20220905/pugacheva-1814504762.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

шнур (сергей шнуров), алла пугачева