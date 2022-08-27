https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812558182.html

Алла Пугачева давно вернулась в Россию, заявила представитель

Алла Пугачева давно вернулась в Россию, заявила представитель - РИА Новости, 27.08.2022

Алла Пугачева давно вернулась в Россию, заявила представитель

Певица Алла Пугачева давно вернулась в Москву, но пока не планирует выступать на сцене, сообщила РИА Новости концертный директор артистки. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T16:14

2022-08-27T16:14

2022-08-27T18:07

алла пугачева

игорь гуляев

израиль

россия

москва

шоубиз

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева давно вернулась в Москву, но пока не планирует выступать на сцене, сообщила РИА Новости концертный директор артистки."Приехала она давно. Концертов пока не планируем", — сказала собеседница агентства.Пугачева и ее семья в конце зимы уехала в Израиль. Лето они традиционно провели в Латвии. Несколько дней назад певицу заметили на премьере фильма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова в Риге в компании Лаймы Вайкуле. В субботу дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в своем аккаунте в соцсети видео встречи с певицей, предположительно, в Москве, геолокация отмечена как бутик Гуляева на Тверской улице.Алла Пугачева — советская и российская певица, родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Она впервые вышла на сцену в пять лет, в 16 — отправилась на первые гастроли. За свою карьеру записала более 500 композиций, с успехом выступала в России и за рубежом. Среди ее хитов — песни "Арлекино", "Миллион алых роз", "Женщина, которая поет", "Примадонна", "Мадам Брошкина" и многие другие.

https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812550390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алла пугачева, игорь гуляев, израиль, россия, москва