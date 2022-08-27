https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812558182.html
Алла Пугачева давно вернулась в Россию, заявила представитель
Алла Пугачева давно вернулась в Россию, заявила представитель - РИА Новости, 27.08.2022
Алла Пугачева давно вернулась в Россию, заявила представитель
Певица Алла Пугачева давно вернулась в Москву, но пока не планирует выступать на сцене, сообщила РИА Новости концертный директор артистки. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T16:14
2022-08-27T16:14
2022-08-27T18:07
алла пугачева
игорь гуляев
израиль
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева давно вернулась в Москву, но пока не планирует выступать на сцене, сообщила РИА Новости концертный директор артистки."Приехала она давно. Концертов пока не планируем", — сказала собеседница агентства.Пугачева и ее семья в конце зимы уехала в Израиль. Лето они традиционно провели в Латвии. Несколько дней назад певицу заметили на премьере фильма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова в Риге в компании Лаймы Вайкуле. В субботу дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в своем аккаунте в соцсети видео встречи с певицей, предположительно, в Москве, геолокация отмечена как бутик Гуляева на Тверской улице.Алла Пугачева — советская и российская певица, родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Она впервые вышла на сцену в пять лет, в 16 — отправилась на первые гастроли. За свою карьеру записала более 500 композиций, с успехом выступала в России и за рубежом. Среди ее хитов — песни "Арлекино", "Миллион алых роз", "Женщина, которая поет", "Примадонна", "Мадам Брошкина" и многие другие.
https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812550390.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алла пугачева, игорь гуляев, израиль, россия, москва
Алла Пугачева, Игорь Гуляев, Израиль, Россия, Москва, Шоубиз
16:14 27.08.2022 (обновлено: 18:07 27.08.2022)
Алла Пугачева давно вернулась в Россию, заявила представитель
Алла Пугачева вернулась в Россию