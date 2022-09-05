https://ria.ru/20220905/leningrad-1814556770.html

Шнуров озвучил планы на концерты "Ленинграда" в Донбассе

Шнуров озвучил планы на концерты "Ленинграда" в Донбассе - РИА Новости, 05.09.2022

Шнуров озвучил планы на концерты "Ленинграда" в Донбассе

Лидер группы "Ленинград", музыкант Сергей Шнуров не исключил, что коллектив проведёт благотворительный концерт на территории ЛНР и ДНР. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:40

2022-09-05T14:40

2022-09-05T16:43

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград", музыкант Сергей Шнуров не исключил, что коллектив проведёт благотворительный концерт на территории ЛНР и ДНР."Не знаю, может быть, я соберусь (дать благотворительный концерт на территории ЛНР и ДНР - ред.). А почему только в ЛНР и ДНР? Почему только там? Почему не поехать с благотворительными концертами, допустим, на спорные территории? На Кипр, потом поехать куда-нибудь в Китай, там тоже спорят, в Африке много тоже напряженности. Может, поедем вообще с такими благотворительными", - сказал Шнуров на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". В то же время он выразил сомнение, что "Ленинград" уместен "в качестве вот такого".Шнуров напомнил, что эксклюзивный концерт группы состоится 10 сентября на столичной площадке "Лужники"."Если хочешь заниматься благотворительностью, отдай денег вот с этого концерта и всё. Зачем куда-то ехать? Смысл? Это позёрство. Это для того, чтобы о тебе написали, какой ты молодец. Я так не думаю. Я лучше тихонечко буду заниматься своим делом", - заключил музыкант.В свою очередь пресс-секретарь музыканта Дмитрий Гугучкин пояснил РИА Новости, что если концерт "Ленинграда" в "Лужниках" будет благотворительным, то об этом никто не узнает. "Я что-то не слышал, чтобы он заявлял, что он сделает этот концерт благотворительным… Он говорил о том, что если он что-то такое будет делать, то об этом никто не узнает", - сказал Гугучкин.Российская группа "Ленинград" была создана Сергеем Шнуровым в 1997 году в Санкт-Петербурге. Дискография группы насчитывает два десятка альбомов, некоторые композиции стали хитами, в частности, "Экспонат", "Вояж", "В Питере - пить". Весной 2019 года лидер группы объявил о прощальном турне "Ленинграда", однако после этого коллектив выпустил несколько песен.

https://ria.ru/20220905/tatu-1814445300.html

https://ria.ru/20220903/gudkov-1814267990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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