https://ria.ru/20220905/leningrad-1814556770.html
Шнуров озвучил планы на концерты "Ленинграда" в Донбассе
Шнуров озвучил планы на концерты "Ленинграда" в Донбассе - РИА Новости, 05.09.2022
Шнуров озвучил планы на концерты "Ленинграда" в Донбассе
Лидер группы "Ленинград", музыкант Сергей Шнуров не исключил, что коллектив проведёт благотворительный концерт на территории ЛНР и ДНР. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:40
2022-09-05T14:40
2022-09-05T16:43
шоубиз
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград", музыкант Сергей Шнуров не исключил, что коллектив проведёт благотворительный концерт на территории ЛНР и ДНР."Не знаю, может быть, я соберусь (дать благотворительный концерт на территории ЛНР и ДНР - ред.). А почему только в ЛНР и ДНР? Почему только там? Почему не поехать с благотворительными концертами, допустим, на спорные территории? На Кипр, потом поехать куда-нибудь в Китай, там тоже спорят, в Африке много тоже напряженности. Может, поедем вообще с такими благотворительными", - сказал Шнуров на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". В то же время он выразил сомнение, что "Ленинград" уместен "в качестве вот такого".Шнуров напомнил, что эксклюзивный концерт группы состоится 10 сентября на столичной площадке "Лужники"."Если хочешь заниматься благотворительностью, отдай денег вот с этого концерта и всё. Зачем куда-то ехать? Смысл? Это позёрство. Это для того, чтобы о тебе написали, какой ты молодец. Я так не думаю. Я лучше тихонечко буду заниматься своим делом", - заключил музыкант.В свою очередь пресс-секретарь музыканта Дмитрий Гугучкин пояснил РИА Новости, что если концерт "Ленинграда" в "Лужниках" будет благотворительным, то об этом никто не узнает. "Я что-то не слышал, чтобы он заявлял, что он сделает этот концерт благотворительным… Он говорил о том, что если он что-то такое будет делать, то об этом никто не узнает", - сказал Гугучкин.Российская группа "Ленинград" была создана Сергеем Шнуровым в 1997 году в Санкт-Петербурге. Дискография группы насчитывает два десятка альбомов, некоторые композиции стали хитами, в частности, "Экспонат", "Вояж", "В Питере - пить". Весной 2019 года лидер группы объявил о прощальном турне "Ленинграда", однако после этого коллектив выпустил несколько песен.
https://ria.ru/20220905/tatu-1814445300.html
https://ria.ru/20220903/gudkov-1814267990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шнур (сергей шнуров), луганская народная республика, донбасс, донецкая народная республика, россия, украина, в мире, днр, лнр, ленинград
Шоубиз, Шнур (Сергей Шнуров), Луганская Народная Республика, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, В мире, ДНР, ЛНР, Ленинград
14:40 05.09.2022 (обновлено: 16:43 05.09.2022)
Шнуров озвучил планы на концерты "Ленинграда" в Донбассе
Лидер "Ленинграда" Шнуров озвучил планы группы на благотворительные концерты в ДНР и ЛНР
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград", музыкант Сергей Шнуров не исключил, что коллектив проведёт благотворительный концерт на территории ЛНР и ДНР.
"Не знаю, может быть, я соберусь (дать благотворительный концерт на территории ЛНР и ДНР - ред.). А почему только в ЛНР и ДНР? Почему только там? Почему не поехать с благотворительными концертами, допустим, на спорные территории? На Кипр, потом поехать куда-нибудь в Китай, там тоже спорят, в Африке много тоже напряженности. Может, поедем вообще с такими благотворительными", - сказал Шнуров на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". В то же время он выразил сомнение, что "Ленинград" уместен "в качестве вот такого".
Шнуров напомнил, что эксклюзивный концерт группы состоится 10 сентября на столичной площадке "Лужники".
"Если хочешь заниматься благотворительностью, отдай денег вот с этого концерта и всё. Зачем куда-то ехать? Смысл? Это позёрство. Это для того, чтобы о тебе написали, какой ты молодец. Я так не думаю. Я лучше тихонечко буду заниматься своим делом", - заключил музыкант.
В свою очередь пресс-секретарь музыканта Дмитрий Гугучкин пояснил РИА Новости, что если концерт "Ленинграда" в "Лужниках" будет благотворительным, то об этом никто не узнает. "Я что-то не слышал, чтобы он заявлял, что он сделает этот концерт благотворительным… Он говорил о том, что если он что-то такое будет делать, то об этом никто не узнает", - сказал Гугучкин.
Российская группа "Ленинград" была создана Сергеем Шнуровым в 1997 году в Санкт-Петербурге
. Дискография группы насчитывает два десятка альбомов, некоторые композиции стали хитами, в частности, "Экспонат", "Вояж", "В Питере - пить". Весной 2019 года лидер группы объявил о прощальном турне "Ленинграда", однако после этого коллектив выпустил несколько песен.