Рейтинг@Mail.ru
Власти Казахстана возместят ущерб, нанесенный лесными пожарами - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/uscherb-1814309514.html
Власти Казахстана возместят ущерб, нанесенный лесными пожарами
Власти Казахстана возместят ущерб, нанесенный лесными пожарами - РИА Новости, 04.09.2022
Власти Казахстана возместят ущерб, нанесенный лесными пожарами
Правительство Казахстана выделит средства из резерва на возмещение ущерба, нанесенного лесными пожарами в Костанайской области на севере республики, сообщила... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T09:31
2022-09-04T09:31
в мире
алихан смаилов
костанайская область
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747418486_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f7a9429602b42a32a13c39f8cbadf1e.jpg
НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Правительство Казахстана выделит средства из резерва на возмещение ущерба, нанесенного лесными пожарами в Костанайской области на севере республики, сообщила пресс-служба кабмина.Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человека. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. Площадь пожара составила 43 тысячи гектаров. В тушении задействованы 600 человек, 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов. На утро воскресенья пожары в селах Лесное, Аманкарагай и Озерное локализовали.По данным пресс-службы правительства, премьер Алихан Смаилов провел в воскресенье оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий масштабных природных пожаров в Костанайской области."Премьер-министр поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, индустрии и инфраструктурному развитию, сельскому хозяйству, финансам и акимату (мэрии – ред.) Костанайской области оценить ущерб, нанесенный населению и сельхозугодьям. Министерствам финансов и национальной экономики поручено подготовить проект постановления о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба, нанесенного пожарами", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что Смаилов распорядился незамедлительно начинать работы по строительству новых жилых домов для потерявших жилье граждан. "Нам нужно оперативно сработать, чтобы успеть завершить строительство в кратчайшие сроки. Этот вопрос находится на личном контроле президента", - цитирует пресс-служба слова премьера.Кроме того, глава правительства поручил мининдустрии обеспечить восстановление транспортного сообщения в пострадавших районах Костанайской области и бесперебойное функционирование всех инженерных и инфраструктурных объектов. Минсельхоз совместно с акиматом области в случае необходимости предоставит помощь пострадавшим фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств.По информации пресс-службы, Минздраву следует оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, минтруда и акимату области - социальную помощь пострадавшему населению, МВД - обеспечить общественную безопасность и сохранность имущества граждан в зонах эвакуации, а также усилить разъяснительную работу среди населения об ответственности за неосторожное обращение с огнем.
https://ria.ru/20220904/pozhar-1814309134.html
https://ria.ru/20220904/ploschad-1814303533.html
костанайская область
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747418486_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfc90ef656f6f449a4f249e8e1cf9263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алихан смаилов, костанайская область, казахстан
В мире, Алихан Смаилов, Костанайская область, Казахстан
09:31 04.09.2022
 
Власти Казахстана возместят ущерб, нанесенный лесными пожарами

Власти Казахстана выделят средства на возмещение ущерба, нанесенного лесными пожарами

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики КазахстанСотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Правительство Казахстана выделит средства из резерва на возмещение ущерба, нанесенного лесными пожарами в Костанайской области на севере республики, сообщила пресс-служба кабмина.
Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человека. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. Площадь пожара составила 43 тысячи гектаров. В тушении задействованы 600 человек, 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов. На утро воскресенья пожары в селах Лесное, Аманкарагай и Озерное локализовали.
По данным пресс-службы правительства, премьер Алихан Смаилов провел в воскресенье оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий масштабных природных пожаров в Костанайской области.
"Премьер-министр поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, индустрии и инфраструктурному развитию, сельскому хозяйству, финансам и акимату (мэрии – ред.) Костанайской области оценить ущерб, нанесенный населению и сельхозугодьям. Министерствам финансов и национальной экономики поручено подготовить проект постановления о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба, нанесенного пожарами", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
09:22
Число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае выросло до четырех
При этом отмечается, что Смаилов распорядился незамедлительно начинать работы по строительству новых жилых домов для потерявших жилье граждан. "Нам нужно оперативно сработать, чтобы успеть завершить строительство в кратчайшие сроки. Этот вопрос находится на личном контроле президента", - цитирует пресс-служба слова премьера.
Кроме того, глава правительства поручил мининдустрии обеспечить восстановление транспортного сообщения в пострадавших районах Костанайской области и бесперебойное функционирование всех инженерных и инфраструктурных объектов. Минсельхоз совместно с акиматом области в случае необходимости предоставит помощь пострадавшим фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств.
По информации пресс-службы, Минздраву следует оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, минтруда и акимату области - социальную помощь пострадавшему населению, МВД - обеспечить общественную безопасность и сохранность имущества граждан в зонах эвакуации, а также усилить разъяснительную работу среди населения об ответственности за неосторожное обращение с огнем.
Кадры тушения пожара на севере Казахстана
07:54
Площадь природных пожаров на севере Казахстана выросла до 43 тысяч гектаров
 
В миреАлихан СмаиловКостанайская областьКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала