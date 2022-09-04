https://ria.ru/20220904/uscherb-1814309514.html
Власти Казахстана возместят ущерб, нанесенный лесными пожарами
Власти Казахстана возместят ущерб, нанесенный лесными пожарами - РИА Новости, 04.09.2022
Власти Казахстана возместят ущерб, нанесенный лесными пожарами
Правительство Казахстана выделит средства из резерва на возмещение ущерба, нанесенного лесными пожарами в Костанайской области на севере республики, сообщила... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T09:31
2022-09-04T09:31
2022-09-04T09:31
в мире
алихан смаилов
костанайская область
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Правительство Казахстана выделит средства из резерва на возмещение ущерба, нанесенного лесными пожарами в Костанайской области на севере республики, сообщила пресс-служба кабмина.Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человека. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. Площадь пожара составила 43 тысячи гектаров. В тушении задействованы 600 человек, 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов. На утро воскресенья пожары в селах Лесное, Аманкарагай и Озерное локализовали.По данным пресс-службы правительства, премьер Алихан Смаилов провел в воскресенье оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий масштабных природных пожаров в Костанайской области."Премьер-министр поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, индустрии и инфраструктурному развитию, сельскому хозяйству, финансам и акимату (мэрии – ред.) Костанайской области оценить ущерб, нанесенный населению и сельхозугодьям. Министерствам финансов и национальной экономики поручено подготовить проект постановления о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба, нанесенного пожарами", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что Смаилов распорядился незамедлительно начинать работы по строительству новых жилых домов для потерявших жилье граждан. "Нам нужно оперативно сработать, чтобы успеть завершить строительство в кратчайшие сроки. Этот вопрос находится на личном контроле президента", - цитирует пресс-служба слова премьера.Кроме того, глава правительства поручил мининдустрии обеспечить восстановление транспортного сообщения в пострадавших районах Костанайской области и бесперебойное функционирование всех инженерных и инфраструктурных объектов. Минсельхоз совместно с акиматом области в случае необходимости предоставит помощь пострадавшим фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств.По информации пресс-службы, Минздраву следует оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, минтруда и акимату области - социальную помощь пострадавшему населению, МВД - обеспечить общественную безопасность и сохранность имущества граждан в зонах эвакуации, а также усилить разъяснительную работу среди населения об ответственности за неосторожное обращение с огнем.
https://ria.ru/20220904/pozhar-1814309134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алихан смаилов, костанайская область, казахстан
В мире, Алихан Смаилов, Костанайская область, Казахстан
Власти Казахстана возместят ущерб, нанесенный лесными пожарами
Власти Казахстана выделят средства на возмещение ущерба, нанесенного лесными пожарами
НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости.
Правительство Казахстана выделит средства из резерва на возмещение ущерба, нанесенного лесными пожарами в Костанайской области на севере республики, сообщила
пресс-служба кабмина.
Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана
, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человека. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. Площадь пожара составила 43 тысячи гектаров. В тушении задействованы 600 человек, 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов. На утро воскресенья пожары в селах Лесное, Аманкарагай и Озерное локализовали.
По данным пресс-службы правительства, премьер Алихан Смаилов
провел в воскресенье оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий масштабных природных пожаров в Костанайской области
.
"Премьер-министр поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, индустрии и инфраструктурному развитию, сельскому хозяйству, финансам и акимату (мэрии – ред.) Костанайской области оценить ущерб, нанесенный населению и сельхозугодьям. Министерствам финансов и национальной экономики поручено подготовить проект постановления о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба, нанесенного пожарами", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Смаилов распорядился незамедлительно начинать работы по строительству новых жилых домов для потерявших жилье граждан. "Нам нужно оперативно сработать, чтобы успеть завершить строительство в кратчайшие сроки. Этот вопрос находится на личном контроле президента", - цитирует пресс-служба слова премьера.
Кроме того, глава правительства поручил мининдустрии обеспечить восстановление транспортного сообщения в пострадавших районах Костанайской области и бесперебойное функционирование всех инженерных и инфраструктурных объектов. Минсельхоз совместно с акиматом области в случае необходимости предоставит помощь пострадавшим фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств.
По информации пресс-службы, Минздраву следует оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, минтруда и акимату области - социальную помощь пострадавшему населению, МВД - обеспечить общественную безопасность и сохранность имущества граждан в зонах эвакуации, а также усилить разъяснительную работу среди населения об ответственности за неосторожное обращение с огнем.