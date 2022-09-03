https://ria.ru/20220903/ucheniya-1814179635.html

Российские военные отразили ракетный удар на учениях "Восток-2022"

Российские военные отразили ракетный удар на учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 03.09.2022

Российские военные отразили ракетный удар на учениях "Восток-2022"

Подразделения ПВО Восточного военного округа отразили массированный ракетный удар условного противника в ходе стратегического учения "Восток-2022", сообщили в... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T08:16

2022-09-03T08:16

2022-09-03T15:59

безопасность

азербайджан

алжир (провинция)

вооруженные силы рф

одкб

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армения

с-300пс

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подразделения ПВО Восточного военного округа отразили массированный ракетный удар условного противника в ходе стратегического учения "Восток-2022", сообщили в субботу в Минобороны России."Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" выполнили задачи по отражению массированного ракетного удара условного противника в условиях применения им высокоточного оружия, авиации и средств радиоэлектронной борьбы на полигоне Телемба в Республике Бурятия", — говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие из расчетов С-300ПС обнаружили летательные аппараты, распознали цели, приняли решение об их уничтожении и выполнили практические пуски ракет."Контроль уничтожения средств воздушного нападения условного противника осуществлялся по экранам индикаторов на рабочих местах командных пунктов зенитных ракетных систем. Для обеспечения скрытности своих действий расчеты ЗРС С-300ПС совершили марши на запасные позиции", — уточнили в российском военном ведомстве.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

https://ria.ru/20220901/ucheniya-1813758085.html

https://ria.ru/20220903/vostok-2022-1814174422.html

азербайджан

алжир (провинция)

армения

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, азербайджан, алжир (провинция), вооруженные силы рф, одкб, шос, армения, с-300пс, восток (учения)