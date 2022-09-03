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Российские военные отразили ракетный удар на учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 03.09.2022
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Российские военные отразили ракетный удар на учениях "Восток-2022"
Российские военные отразили ракетный удар на учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 03.09.2022
Российские военные отразили ракетный удар на учениях "Восток-2022"
Подразделения ПВО Восточного военного округа отразили массированный ракетный удар условного противника в ходе стратегического учения "Восток-2022", сообщили в... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T08:16
2022-09-03T15:59
безопасность
азербайджан
алжир (провинция)
вооруженные силы рф
одкб
шос
армения
с-300пс
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подразделения ПВО Восточного военного округа отразили массированный ракетный удар условного противника в ходе стратегического учения "Восток-2022", сообщили в субботу в Минобороны России."Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" выполнили задачи по отражению массированного ракетного удара условного противника в условиях применения им высокоточного оружия, авиации и средств радиоэлектронной борьбы на полигоне Телемба в Республике Бурятия", — говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие из расчетов С-300ПС обнаружили летательные аппараты, распознали цели, приняли решение об их уничтожении и выполнили практические пуски ракет."Контроль уничтожения средств воздушного нападения условного противника осуществлялся по экранам индикаторов на рабочих местах командных пунктов зенитных ракетных систем. Для обеспечения скрытности своих действий расчеты ЗРС С-300ПС совершили марши на запасные позиции", — уточнили в российском военном ведомстве.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
https://ria.ru/20220901/ucheniya-1813758085.html
https://ria.ru/20220903/vostok-2022-1814174422.html
азербайджан
алжир (провинция)
армения
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безопасность, азербайджан, алжир (провинция), вооруженные силы рф, одкб, шос, армения, с-300пс, восток (учения)
Безопасность, Азербайджан, Алжир (провинция), Вооруженные силы РФ, ОДКБ, ШОС, Армения, С-300ПС, Восток (учения)
08:16 03.09.2022 (обновлено: 15:59 03.09.2022)
 
Российские военные отразили ракетный удар на учениях "Восток-2022"

Российские военные на учениях "Восток-2022" отразили массированный удар высокоточных ракет

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подразделения ПВО Восточного военного округа отразили массированный ракетный удар условного противника в ходе стратегического учения "Восток-2022", сообщили в субботу в Минобороны России.
"Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" выполнили задачи по отражению массированного ракетного удара условного противника в условиях применения им высокоточного оружия, авиации и средств радиоэлектронной борьбы на полигоне Телемба в Республике Бурятия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие из расчетов С-300ПС обнаружили летательные аппараты, распознали цели, приняли решение об их уничтожении и выполнили практические пуски ракет.
"Контроль уничтожения средств воздушного нападения условного противника осуществлялся по экранам индикаторов на рабочих местах командных пунктов зенитных ракетных систем. Для обеспечения скрытности своих действий расчеты ЗРС С-300ПС совершили марши на запасные позиции", — уточнили в российском военном ведомстве.
Экипаж танка Type 96 армии КНР - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 15:38
СМИ: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику
Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
Боевые корабли России и Китая
05:13
Российские и китайские корабли провели стрельбы на учениях "Восток-2022"
 
БезопасностьАзербайджанАлжир (провинция)Вооруженные силы РФОДКБШОСАрменияС-300ПСВосток (учения)
 
 
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