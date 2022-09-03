08:16 03.09.2022 (обновлено: 15:59 03.09.2022)
Российские военные отразили ракетный удар на учениях "Восток-2022"
Российские военные на учениях "Восток-2022" отразили массированный удар высокоточных ракет
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подразделения ПВО Восточного военного округа отразили массированный ракетный удар условного противника в ходе стратегического учения "Восток-2022", сообщили в субботу в Минобороны России.
"Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" выполнили задачи по отражению массированного ракетного удара условного противника в условиях применения им высокоточного оружия, авиации и средств радиоэлектронной борьбы на полигоне Телемба в Республике Бурятия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие из расчетов С-300ПС обнаружили летательные аппараты, распознали цели, приняли решение об их уничтожении и выполнили практические пуски ракет.
"Контроль уничтожения средств воздушного нападения условного противника осуществлялся по экранам индикаторов на рабочих местах командных пунктов зенитных ракетных систем. Для обеспечения скрытности своих действий расчеты ЗРС С-300ПС совершили марши на запасные позиции", — уточнили в российском военном ведомстве.
Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.