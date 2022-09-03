https://ria.ru/20220903/terrorizm-1814179890.html

Матвиенко призвала расширять международный диалог по борьбе с терроризмом

Матвиенко призвала расширять международный диалог по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 03.09.2022

Матвиенко призвала расширять международный диалог по борьбе с терроризмом

Нужно расширять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, поднимать на качественно новый уровень диалог между политическими деятелями,... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T08:24

2022-09-03T08:24

2022-09-03T08:24

беслан

буденновск

москва

домодедово (аэропорт)

в мире

валентина матвиенко

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Нужно расширять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, поднимать на качественно новый уровень диалог между политическими деятелями, представителями гражданского общества, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.В ее обращении отмечается, что 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, "мы отдаем дань памяти нашим соотечественникам, погибшим от рук террористов"."Россия испытала не одну жестокую террористическую атаку. Мы никогда не забудем захваты заложников в Беслане, Буденновске, Москве, подрывы поездов и жилых домов, теракты в Волгограде, Грозном и Санкт-Петербурге, в столичном метро и аэропорту Домодедово. Эти трагедии принесли страдания и горе, которые навсегда останутся с родными и близкими погибших", - говорится в документе.По словам Матвиенко, сегодня особенно важна однозначная оценка и непреклонная позиция по отношению к этому социальному злу, бросающему вызов современной цивилизации, калечащему жизни людей и наносящему урон духовно-культурному наследию человечества. "Борьба с ним требует самого пристального внимания и решительных мер. В нашей стране противодействие терроризму и экстремизму одна из главных задач обеспечения безопасности на государственном уровне", - подчеркнула законодатель.По мнению сенатора, "необходимо расширять международное сотрудничество, обмениваться опытом, поднимать на качественно новый уровень диалог между политическими деятелями, религиозными лидерами, представителями гражданского общества".Спикер СФ уверена, что только совместными усилиями возможно противостоять терроризму, "поставить прочный заслон экстремистской и террористической идеологии".

https://radiosputnik.ria.ru/20220816/zelenskiy-1810104845.html

https://ria.ru/20220903/terrorizm-1813760387.html

беслан

буденновск

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Варвара Скокшина

беслан, буденновск, москва, домодедово (аэропорт), в мире, валентина матвиенко