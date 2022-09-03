https://ria.ru/20220903/terrorizm-1813760387.html

День солидарности в борьбе с терроризмом

День солидарности в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 03.09.2022

День солидарности в борьбе с терроризмом

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T02:01

2022-09-03T02:01

2022-09-03T02:01

справки

александр бортников

россия

беслан

буденновск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан (Северная Осетия), когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. 3 сентября Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в других террористических актах. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм, который превратился в одну из опаснейших глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. Россия – не исключение. С 1990 года по 2006 год в стране было совершено более 70 жесточайших терактов: подрывы жилых домов, самолетов и поездов, массовые захваты заложников, бандитские рейды по регионам страны. Погибли свыше 1,6 тысячи мирных граждан, а также около 400 сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. И террористическая активность продолжала нарастать. Борьба с терроризмом стала важнейшей государственной задачей. Предпринимаются меры по пресечению терроризма и созданию эффективной общегосударственной системы противодействия ему. Последний крупный теракт на территории России произошел в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге. Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника. Более 90 человек получили травмы. В России в целом сохраняется тенденция снижения террористической активности.По данным председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова, в результате проведения силовых и профилактических мер в 2021 году удалось не допустить совершения террористических актов. Кроме того, по его словам, на стадии приготовления было предотвращено 65 преступлений террористической направленности.Всего же во время контртеррористических и других специальных мероприятий было нейтрализовано 23 бандита, в том числе четыре главаря. Были задержаны 312 боевиков и 821 пособник. По данным председателя НАК, спецслужбы и правоохранительные органы пресекли деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций, также был не допущен въезд в Россию 926 лиц, причастных к террористической деятельности. Кроме того, были заблокированы финансовые активы около трех тысяч пособников, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. Как отметил председатель НАК, совместная работа Роскомнадзора и правоохранительных органов помогла усилить защиту информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма. Было заблокировано 6,5 тысячи и удалено около 50 тысяч интернет-материалов с пропагандой терроризма.Вместе с тем, по словам Бортникова, сохраняются угрозы, связанные, в первую очередь, с деятельностью международных террористов в интернете с целью радикализации подростков и молодежи. Глава ФСБ заявил, что террористы занимаются вербовкой молодежи в чатах сетевых компьютерных игр, а также намеренно создают клоны игр с имитацией терактов. При этом террористические организации, по словам Бортникова, не единственные, кто ведет охоту в интернете на молодежь. Александр Бортников отметил, что студенты и школьники все чаще подпадают под влияние и модераторов закрытых интернет-сообществ, которые пропагандируют культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения.Современный терроризм отличается необычайной живучестью. Он быстро приспосабливается к изменениям обстановки, совершенствуется в проявлениях коварства, изощренной жестокости, подлости и вероломства. Поэтому побороть его возможно лишь сообща, всем вместе: предупредить его возникновение в большинстве случаев можно лишь на начальном этапе – этапе подготовки теракта. Только толерантность и взаимоуважение всех граждан страны позволят предупредить разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступников надежды на поддержку в российском обществе. 3 сентября в целях консолидации различных слоев общества в противодействии терроризму органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения проводят в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

беслан

буденновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, александр бортников, россия, беслан, буденновск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), терроризм