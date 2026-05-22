ФСБ предотвратила 78 терактов в России с начала года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала года в России предотвращено 101 преступление террористической направленности.
- Среди предотвращенных преступлений — 78 терактов.
- Спецслужбы Украины продолжают искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий в интернете, социальных сетях и мессенджерах.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. С начала года в России предотвращено 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 терактов, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"По оценкам Национального антитеррористического комитета, с начала 2026 года в России предотвращено 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 терактов", - говорится в сообщении.
ФСБ России напоминает, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране. Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.