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В Совбезе рассказали о росте числа подростков, завербованных террористами - РИА Новости, 14.07.2026
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16:53 14.07.2026 (обновлено: 16:54 14.07.2026)
В Совбезе рассказали о росте числа подростков, завербованных террористами

Совбез: число подростков, совершивших теракты, за полгода выросло в 2,2 раза

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом полугодии 2026 года число российских подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера, выросло в 2,2 раза.
  • Подростков вовлекают в террористическую деятельность в том числе через интернет с помощью вербовки и методов социальной инженерии.
  • В сообщении пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ говорится, что украинские националисты продолжают дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России с использованием диверсионно-террористических методов и задействованием молодежи.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число российских подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера в том числе в результате вербовки, в первом полугодии выросло в 2,2 раза, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
"В условиях проведения специальной военной операции продолжается активная деятельность украинских националистов по дестабилизации общественно-политической обстановки в России с использованием диверсионно-террористических методов и задействованием в них молодежи", - говорится в сообщении.
Также приведена статистика.
"В результате вербовочных мероприятий, а также применения методов социальной инженерии, осуществляемых преимущественно посредством сети "Интернет", в январе-июне 2026 года в 2,2 раза (с 88 до 196) увеличилось количество подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера", - отмечается в сообщении.
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