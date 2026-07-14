В Совбезе рассказали о росте числа подростков, завербованных террористами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первом полугодии 2026 года число российских подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера, выросло в 2,2 раза.
- Подростков вовлекают в террористическую деятельность в том числе через интернет с помощью вербовки и методов социальной инженерии.
- В сообщении пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ говорится, что украинские националисты продолжают дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России с использованием диверсионно-террористических методов и задействованием молодежи.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число российских подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера в том числе в результате вербовки, в первом полугодии выросло в 2,2 раза, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
"В условиях проведения специальной военной операции продолжается активная деятельность украинских националистов по дестабилизации общественно-политической обстановки в России с использованием диверсионно-террористических методов и задействованием в них молодежи", - говорится в сообщении.
Также приведена статистика.
"В результате вербовочных мероприятий, а также применения методов социальной инженерии, осуществляемых преимущественно посредством сети "Интернет", в январе-июне 2026 года в 2,2 раза (с 88 до 196) увеличилось количество подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера", - отмечается в сообщении.
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