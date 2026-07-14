В Совбезе рассказали о росте числа подростков, завербованных террористами

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число российских подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера в том числе в результате вербовки, в первом полугодии выросло в 2,2 раза, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

"В результате вербовочных мероприятий, а также применения методов социальной инженерии, осуществляемых преимущественно посредством сети "Интернет", в январе-июне 2026 года в 2,2 раза (с 88 до 196) увеличилось количество подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера", - отмечается в сообщении.