https://ria.ru/20220902/zapad-1814028239.html

Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции России, утверждает Axios

Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции России, утверждает Axios - РИА Новости, 02.09.2022

Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции России, утверждает Axios

Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции Российской Федерации, в том числе путем участия в военных учениях с Россией и покупки российской нефти,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:40

2022-09-02T14:40

2022-09-02T14:40

индия

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китай

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции Российской Федерации, в том числе путем участия в военных учениях с Россией и покупки российской нефти, утверждает портал Axios.Как заявляет портал, на фоне растущей напряжения между Россией и Западом Пекин сблизился с Москвой, а Индия, являющаяся одним из самых ценных партнеров Вашингтона, приняла нейтральную позицию по отношению к ситуации на Украине и активнее приобретает российскую нефть.Кроме того, по мнению издания, на этой неделе в ходе учений "Восток-2022" будут продемонстрированы "многолетние отношения в военной сфере между Индией и Россией". Индийские войска будут "полностью вовлеченными" участниками учений, а не просто наблюдателями, заявил источник портала.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС РФ в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

https://ria.ru/20220901/putin-1813643475.html

https://ria.ru/20220902/krizis-1814025442.html

индия

россия

китай

сша

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индия, россия, китай, вооруженные силы рф, одкб, шос, сша