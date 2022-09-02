https://ria.ru/20220902/zapad-1814028239.html
Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции России, утверждает Axios
Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции России, утверждает Axios - РИА Новости, 02.09.2022
Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции России, утверждает Axios
Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции Российской Федерации, в том числе путем участия в военных учениях с Россией и покупки российской нефти,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:40
2022-09-02T14:40
2022-09-02T14:40
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции Российской Федерации, в том числе путем участия в военных учениях с Россией и покупки российской нефти, утверждает портал Axios.Как заявляет портал, на фоне растущей напряжения между Россией и Западом Пекин сблизился с Москвой, а Индия, являющаяся одним из самых ценных партнеров Вашингтона, приняла нейтральную позицию по отношению к ситуации на Украине и активнее приобретает российскую нефть.Кроме того, по мнению издания, на этой неделе в ходе учений "Восток-2022" будут продемонстрированы "многолетние отношения в военной сфере между Индией и Россией". Индийские войска будут "полностью вовлеченными" участниками учений, а не просто наблюдателями, заявил источник портала.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС РФ в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
https://ria.ru/20220901/putin-1813643475.html
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индия, россия, китай, вооруженные силы рф, одкб, шос, сша
Индия, Россия, Китай, Вооруженные силы РФ, ОДКБ, ШОС, США
Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции России, утверждает Axios
Axios: Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции России, покупая нефть