https://ria.ru/20220902/ucheniya-1814023366.html

Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки "противника"

Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки "противника" - РИА Новости, 02.09.2022

Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки "противника"

Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота в ходе стратегического учения "Восток-2022" с воздуха установили минные заграждения РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:29

2022-09-02T14:29

2022-09-02T14:34

безопасность

вооруженные силы рф

ил-38

ил-38н

восток (учения)

одкб

тихоокеанский флот вмф россии

алжир (провинция)

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота в ходе стратегического учения "Восток-2022" с воздуха установили минные заграждения в районе нахождения подлодок условного противника, сообщили в пятницу в Минобороны России"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" отработали задачи по постановке минных заграждений в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что летчики получили задачу, вылетели в район поиска подводных лодок условного противника с запасных аэродромов базирования и провели морскую разведку. После этого экипажи Ил-38 и Ил-38Н осуществили поиск подводных целей с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска.На маршрутах возможного развертывания "вражеских" субмарин экипажи противолодочных самолетов осуществили постановку с воздуха минных заграждений различных типов. Всего было задействовано два Ил-38 и два Ил-38Н.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС РФ в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других старн-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

https://ria.ru/20220901/ucheniya-1813758085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, ил-38, ил-38н, восток (учения), одкб, тихоокеанский флот вмф россии, алжир (провинция), азербайджан, армения