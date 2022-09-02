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Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки "противника" - РИА Новости, 02.09.2022
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Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки "противника"
Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки "противника" - РИА Новости, 02.09.2022
Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки "противника"
Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота в ходе стратегического учения "Восток-2022" с воздуха установили минные заграждения РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:29
2022-09-02T14:34
безопасность
вооруженные силы рф
ил-38
ил-38н
восток (учения)
одкб
тихоокеанский флот вмф россии
алжир (провинция)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота в ходе стратегического учения "Восток-2022" с воздуха установили минные заграждения в районе нахождения подлодок условного противника, сообщили в пятницу в Минобороны России"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" отработали задачи по постановке минных заграждений в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что летчики получили задачу, вылетели в район поиска подводных лодок условного противника с запасных аэродромов базирования и провели морскую разведку. После этого экипажи Ил-38 и Ил-38Н осуществили поиск подводных целей с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска.На маршрутах возможного развертывания "вражеских" субмарин экипажи противолодочных самолетов осуществили постановку с воздуха минных заграждений различных типов. Всего было задействовано два Ил-38 и два Ил-38Н.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС РФ в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других старн-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
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безопасность, вооруженные силы рф, ил-38, ил-38н, восток (учения), одкб, тихоокеанский флот вмф россии, алжир (провинция), азербайджан, армения
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Ил-38, Ил-38Н, Восток (учения), ОДКБ, Тихоокеанский флот ВМФ России, Алжир (провинция), Азербайджан, Армения
14:29 02.09.2022 (обновлено: 14:34 02.09.2022)
 
Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки "противника"

Самолеты Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки условного противника

© РИА Новости / Александр Тарасенков / Перейти в медиабанкПротиволодочный самолет Ил-38Н
Противолодочный самолет Ил-38Н - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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Противолодочный самолет Ил-38Н. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота в ходе стратегического учения "Восток-2022" с воздуха установили минные заграждения в районе нахождения подлодок условного противника, сообщили в пятницу в Минобороны России
"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" отработали задачи по постановке минных заграждений в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.
Экипаж танка Type 96 армии КНР - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 15:38
СМИ: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику
Отмечается, что летчики получили задачу, вылетели в район поиска подводных лодок условного противника с запасных аэродромов базирования и провели морскую разведку. После этого экипажи Ил-38 и Ил-38Н осуществили поиск подводных целей с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска.
На маршрутах возможного развертывания "вражеских" субмарин экипажи противолодочных самолетов осуществили постановку с воздуха минных заграждений различных типов. Всего было задействовано два Ил-38 и два Ил-38Н.
Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
От ВС РФ в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других старн-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 13:01
Путин посетит 6 сентября активную фазу учений "Восток-2022"
 
БезопасностьВооруженные силы РФИл-38Ил-38НВосток (учения)ОДКБТихоокеанский флот ВМФ РоссииАлжир (провинция)АзербайджанАрмения
 
 
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