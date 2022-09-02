https://ria.ru/20220902/ucheniya-1814023366.html
Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки "противника"
Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки "противника" - РИА Новости, 02.09.2022
Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки "противника"
Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота в ходе стратегического учения "Восток-2022" с воздуха установили минные заграждения РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:29
2022-09-02T14:29
2022-09-02T14:34
безопасность
вооруженные силы рф
ил-38
ил-38н
восток (учения)
одкб
тихоокеанский флот вмф россии
алжир (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814019396_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c3752923a1b8fd8d617b0ba8b3cd5f9d.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота в ходе стратегического учения "Восток-2022" с воздуха установили минные заграждения в районе нахождения подлодок условного противника, сообщили в пятницу в Минобороны России"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" отработали задачи по постановке минных заграждений в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что летчики получили задачу, вылетели в район поиска подводных лодок условного противника с запасных аэродромов базирования и провели морскую разведку. После этого экипажи Ил-38 и Ил-38Н осуществили поиск подводных целей с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска.На маршрутах возможного развертывания "вражеских" субмарин экипажи противолодочных самолетов осуществили постановку с воздуха минных заграждений различных типов. Всего было задействовано два Ил-38 и два Ил-38Н.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС РФ в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других старн-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
https://ria.ru/20220901/ucheniya-1813758085.html
https://ria.ru/20220902/ucheniya-1813989191.html
алжир (провинция)
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814019396_206:0:2429:1667_1920x0_80_0_0_3053878d17a5ea6df931dcc56539e88e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, ил-38, ил-38н, восток (учения), одкб, тихоокеанский флот вмф россии, алжир (провинция), азербайджан, армения
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Ил-38, Ил-38Н, Восток (учения), ОДКБ, Тихоокеанский флот ВМФ России, Алжир (провинция), Азербайджан, Армения
14:29 02.09.2022 (обновлено: 14:34 02.09.2022)
Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки "противника"
Самолеты Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки условного противника