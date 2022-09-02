https://ria.ru/20220902/ucheniya-1813942522.html

Су-35С перехватили истребители условного противника на учениях "Восток"

Су-35С перехватили истребители условного противника на учениях "Восток" - РИА Новости, 02.09.2022

Су-35С перехватили истребители условного противника на учениях "Восток"

Истребители Су-35С в ходе стратегического учения "Восток-2022" перехватили более 20 высокоманевренных воздушных целей условного противника, заявили в пятницу в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:21

2022-09-02T11:21

2022-09-02T14:51

безопасность

вооруженные силы рф

одкб

шос

су-35с

су-30см

приморский край

азербайджан

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Истребители Су-35С в ходе стратегического учения "Восток-2022" перехватили более 20 высокоманевренных воздушных целей условного противника, заявили в пятницу в Минобороны России."В ходе выполнения задач по отражению воздушного нападения условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа перехватили свыше 20 воздушных целей, роль которых выполняли самолеты Су-30СМ", - говорится в сообщении.Отмечается, что летчики истребителей Су-30СМ выполняли полеты на высотах более 10 тысяч метров, маневрировали и меняли траекторию. Каждый из самолетов "противника" был своевременно обнаружен расчетами радиотехнических войск окружного объединения ВВС и ПВО.Пары истребителей Су-35С поднялись в воздух по команде дежурных сил по ПВО с одного из военных аэродромов в Приморском крае. Они выполнили электронные пуски ракет на расстоянии свыше 100 километров до самолетов условного противника."Каждая из целей была перехвачена и уничтожена до входа в зону ответственности подразделений ПВО Восточного военного округа", - уточнили в российском военном ведомстве.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС РФ в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других старн-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

https://ria.ru/20220831/ucheniya-1813426928.html

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Истребители Су-35С на командно-штабных учениях "Восток-2022" В рамках стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа перехватили свыше 20 воздушных целей условного противника, роль которых выполняли самолеты Су-30СМ 2022-09-02T11:21 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, одкб, шос, су-35с, су-30см, приморский край, азербайджан, алжир (провинция)