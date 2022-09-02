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Су-35С перехватили истребители условного противника на учениях "Восток" - РИА Новости, 02.09.2022
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Су-35С перехватили истребители условного противника на учениях "Восток"
Су-35С перехватили истребители условного противника на учениях "Восток" - РИА Новости, 02.09.2022
Су-35С перехватили истребители условного противника на учениях "Восток"
Истребители Су-35С в ходе стратегического учения "Восток-2022" перехватили более 20 высокоманевренных воздушных целей условного противника, заявили в пятницу в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:21
2022-09-02T14:51
безопасность
вооруженные силы рф
одкб
шос
су-35с
су-30см
приморский край
азербайджан
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Истребители Су-35С в ходе стратегического учения "Восток-2022" перехватили более 20 высокоманевренных воздушных целей условного противника, заявили в пятницу в Минобороны России."В ходе выполнения задач по отражению воздушного нападения условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа перехватили свыше 20 воздушных целей, роль которых выполняли самолеты Су-30СМ", - говорится в сообщении.Отмечается, что летчики истребителей Су-30СМ выполняли полеты на высотах более 10 тысяч метров, маневрировали и меняли траекторию. Каждый из самолетов "противника" был своевременно обнаружен расчетами радиотехнических войск окружного объединения ВВС и ПВО.Пары истребителей Су-35С поднялись в воздух по команде дежурных сил по ПВО с одного из военных аэродромов в Приморском крае. Они выполнили электронные пуски ракет на расстоянии свыше 100 километров до самолетов условного противника."Каждая из целей была перехвачена и уничтожена до входа в зону ответственности подразделений ПВО Восточного военного округа", - уточнили в российском военном ведомстве.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС РФ в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других старн-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
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приморский край
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60
353
60
Истребители Су-35С на командно-штабных учениях "Восток-2022"
В рамках стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа перехватили свыше 20 воздушных целей условного противника, роль которых выполняли самолеты Су-30СМ
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безопасность, вооруженные силы рф, одкб, шос, су-35с, су-30см, приморский край, азербайджан, алжир (провинция)
Безопасность, Вооруженные силы РФ, ОДКБ, ШОС, Су-35С, Су-30СМ, Приморский край, Азербайджан, Алжир (провинция)
11:21 02.09.2022 (обновлено: 14:51 02.09.2022)
 
Су-35С перехватили истребители условного противника на учениях "Восток"

Су-35С перехватили более 20 истребителей условного противника на учениях "Восток-2022"

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Истребители Су-35С в ходе стратегического учения "Восток-2022" перехватили более 20 высокоманевренных воздушных целей условного противника, заявили в пятницу в Минобороны России.
"В ходе выполнения задач по отражению воздушного нападения условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа перехватили свыше 20 воздушных целей, роль которых выполняли самолеты Су-30СМ", - говорится в сообщении.
Военнослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Сергеевский в Приморском крае. 31 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 14:26
В учениях "Восток-2022" примут участие более двух тысяч китайских солдат
Отмечается, что летчики истребителей Су-30СМ выполняли полеты на высотах более 10 тысяч метров, маневрировали и меняли траекторию. Каждый из самолетов "противника" был своевременно обнаружен расчетами радиотехнических войск окружного объединения ВВС и ПВО.
Пары истребителей Су-35С поднялись в воздух по команде дежурных сил по ПВО с одного из военных аэродромов в Приморском крае. Они выполнили электронные пуски ракет на расстоянии свыше 100 километров до самолетов условного противника.
"Каждая из целей была перехвачена и уничтожена до входа в зону ответственности подразделений ПВО Восточного военного округа", - уточнили в российском военном ведомстве.
Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
От ВС РФ в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других старн-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
Экипаж танка Type 96 армии КНР - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 15:38
СМИ: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику
 
БезопасностьВооруженные силы РФОДКБШОССу-35ССу-30СМПриморский крайАзербайджанАлжир (провинция)
 
 
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