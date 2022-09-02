https://ria.ru/20220902/shoygu-1813971900.html
Шойгу заявил о большом охвате Армейских международных игр
Шойгу заявил о большом охвате Армейских международных игр - РИА Новости, 02.09.2022
Шойгу заявил о большом охвате Армейских международных игр
Армейские международные игры впервые охватили территории трех континентов, было задействовано более 5 тысяч военнослужащих, установлено 20 мировых рекордов,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:20
2022-09-02T12:20
2022-09-02T12:24
безопасность
узбекистан
белоруссия
казахстан
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Армейские международные игры впервые охватили территории трех континентов, было задействовано более 5 тысяч военнослужащих, установлено 20 мировых рекордов, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время вступительного слова на тематическом селекторном совещании."Одновременно с форумом ("Армия-2022") проходили Армейские международные игры. За восемь лет они в полной мере доказали свою состоятельность как эффективной формы совершенствования боевой подготовки, стали востребованной площадкой по обмену опытом между армиями мира. В этом году в состязаниях участвовало 270 команд из 34-х стран. Впервые конкурсы охватили территории трёх континентов. Было задействовано свыше пяти тысяч трёхсот военнослужащих, а также более одной тысячи единиц бронированной и автомобильной техники, летательных аппаратов, надводных кораблей и судов", - сказал Шойгу.Он также подчеркнул, что на Армейских международных играх установлено 20 мировых рекордов, 10 из них принадлежат российской сборной, которая в восьмой раз стала обладателем кубка Армейских игр."Хорошие результаты также показали представители вооружённых сил Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Китая", - добавил Шойгу.Также он поблагодарил организаторов форума и игр за высокий уровень подготовки "важных международных мероприятий".
https://ria.ru/20220902/konferentsiya-1813967038.html
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безопасность, узбекистан, белоруссия, казахстан, сергей шойгу, россия
Безопасность, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Сергей Шойгу, Россия
12:20 02.09.2022 (обновлено: 12:24 02.09.2022)
Шойгу заявил о большом охвате Армейских международных игр
Шойгу: Армейские международные игры впервые охватили территории трех континентов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Армейские международные игры впервые охватили территории трех континентов, было задействовано более 5 тысяч военнослужащих, установлено 20 мировых рекордов, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время вступительного слова на тематическом селекторном совещании.
"Одновременно с форумом ("Армия-2022") проходили Армейские международные игры. За восемь лет они в полной мере доказали свою состоятельность как эффективной формы совершенствования боевой подготовки, стали востребованной площадкой по обмену опытом между армиями мира. В этом году в состязаниях участвовало 270 команд из 34-х стран. Впервые конкурсы охватили территории трёх континентов. Было задействовано свыше пяти тысяч трёхсот военнослужащих, а также более одной тысячи единиц бронированной и автомобильной техники, летательных аппаратов, надводных кораблей и судов", - сказал Шойгу.
Он также подчеркнул, что на Армейских международных играх установлено 20 мировых рекордов, 10 из них принадлежат российской сборной, которая в восьмой раз стала обладателем кубка Армейских игр.
"Хорошие результаты также показали представители вооружённых сил Узбекистана
, Белоруссии
, Казахстана
и Китая", - добавил Шойгу.
Также он поблагодарил организаторов форума и игр за высокий уровень подготовки "важных международных мероприятий".