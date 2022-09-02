https://ria.ru/20220902/shoygu-1813971900.html

Шойгу заявил о большом охвате Армейских международных игр

Шойгу заявил о большом охвате Армейских международных игр - РИА Новости, 02.09.2022

Шойгу заявил о большом охвате Армейских международных игр

Армейские международные игры впервые охватили территории трех континентов, было задействовано более 5 тысяч военнослужащих, установлено 20 мировых рекордов,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:20

2022-09-02T12:20

2022-09-02T12:24

безопасность

узбекистан

белоруссия

казахстан

сергей шойгу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781207_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0c2143f234af4414689cd08b0d4c5c0.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Армейские международные игры впервые охватили территории трех континентов, было задействовано более 5 тысяч военнослужащих, установлено 20 мировых рекордов, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время вступительного слова на тематическом селекторном совещании."Одновременно с форумом ("Армия-2022") проходили Армейские международные игры. За восемь лет они в полной мере доказали свою состоятельность как эффективной формы совершенствования боевой подготовки, стали востребованной площадкой по обмену опытом между армиями мира. В этом году в состязаниях участвовало 270 команд из 34-х стран. Впервые конкурсы охватили территории трёх континентов. Было задействовано свыше пяти тысяч трёхсот военнослужащих, а также более одной тысячи единиц бронированной и автомобильной техники, летательных аппаратов, надводных кораблей и судов", - сказал Шойгу.Он также подчеркнул, что на Армейских международных играх установлено 20 мировых рекордов, 10 из них принадлежат российской сборной, которая в восьмой раз стала обладателем кубка Армейских игр."Хорошие результаты также показали представители вооружённых сил Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Китая", - добавил Шойгу.Также он поблагодарил организаторов форума и игр за высокий уровень подготовки "важных международных мероприятий".

https://ria.ru/20220902/konferentsiya-1813967038.html

https://ria.ru/20220824/shos-1811764269.html

узбекистан

белоруссия

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, узбекистан, белоруссия, казахстан, сергей шойгу, россия