https://ria.ru/20220902/shou-1813832764.html

"Ну-ка, все вместе!": как делается шоу на канале "Россия"

"Ну-ка, все вместе!": как делается шоу на канале "Россия" - РИА Новости, 02.09.2022

"Ну-ка, все вместе!": как делается шоу на канале "Россия"

На телеканале "Россия 1" стартует шоу "Ну-ка, все вместе!". Более 60-ти участников в отборочных этапах покажут свое мастерство перед сотней членов жюри во главе РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T07:30

2022-09-02T07:30

2022-09-02T07:30

шоубиз

россия-1 (телеканал)

алсу (алсу абрамова)

сергей лазарев

николай басков

новости шоу-бизнеса

новости культуры

первый канал (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597593225_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c6eb3ef0331b58f2d5026520c00101c.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Роман Харрасов. На телеканале "Россия 1" стартует шоу "Ну-ка, все вместе!". Более 60-ти участников в отборочных этапах покажут свое мастерство перед сотней членов жюри во главе с Сергеем Лазаревым. В этом году формат конкурса изменился: организаторы добавили дополнительный этап – полуфиналы. Как делается шоу – в материале РИА Новости.Из пяти тысяч только 64: как отбирают участниковКастинг, как признались организаторы, проводится в течение всего года. В 2022-м свои анкеты направили более пяти тысяч человек.Все редакторы имеют специальное образование. Решение – кто будет участником шоу – принимают музыкальный и креативный продюсеры. Окончательный выбор – за генеральным продюсером и представителями канала "Россия".Один шанс: что поют конкурсантыКонкурсант, чтобы стать участником следующего этапа, должен спеть одну песню и набрать как можно больше голосов жюри (максимально 100). В полуфинал проходят трое. В течение программы лидеры могут меняться. Если у двоих певцов одинаковое число баллов, для них проводят раунд-баттл, где они исполняют новые песни, а жюри голосуют снова, выбирая одного.Таким образом, репертуар конкурсанта становится главным. С ним работают задолго до начала шоу, сказала генеральный продюсер WaitMedia Юлия Сумачева.У членов жюри есть свое мнение относительно репертуара. Например, певица Этери Бериашвили уверена, что участники должны, прежде всего, понимать, о чем поют. " Хочется, чтобы конкурсанты рассказывали нам свою историю. Потому что, прежде всего, каждый член жюри – человек, а уже потом профессионал. Артист – это тот, кто трогает своим выступлением, а не просто хорошо поет", – сказала Бериашвили.Певица Алсу стала приглашенным членом жюри первого выпуска. Она отметила, что у судей нет единого мнения, и они часто вступают в споры между собой. "Мне хотелось поддержать каждого участника, ведь все они проделали огромный путь, прошли кастинг и достойны победы. Кого-то подвело волнение, кто-то, наоборот, раскрылся, но все они однозначно талантливы. Несмотря на частые споры с сотней и ее лидером Сергеем Лазаревым, уверена, что мы сделали абсолютно правильный выбор", – отметила певица. Строгие и разные: сотня членов жюриГлавная фишка проекта – членов жюри больше, чем самих участников. Экспертов ровно 100. Они сидят на большой стене и оценивают конкурсантов нажатием специальной кнопки.В числе членов жюри и главная сложность, отметила Юлия Сумачева."Конечно, собрать 100 человек – сложно. У каждого есть свой график, в том числе и гастрольный, и у нас четко расписанные съемочные дни. Кроме того, важно, чтобы на стене были представители разных стилей и жанров музыки: певцы, композиторы, педагоги. Поэтому у нас нет постоянной сотни, от программы к программе кто-то меняется", – сказала Сумачева.Нередкими становится и то, что у членов жюри могут возникать сложности во время записи. Для этого у команды проекта есть свое решение.Кроме того, Сумачева рассказала, что бывали случаи, когда ей приходилось вмешиваться в споры жюри."Наша сотня – люди творческие, и каждый имеет свое мнение. Бывало, что небольшой обмен мнений перерастал в жаркий спор, когда все члены жюри были вовлечены. Конечно, это больше напоминало какой-то балаган. В такие моменты приходится по громкой связи просить закончить массовые дискуссии и вернуться к спокойному диалогу. Но это случается нечасто", – говорит генпродюсер проекта.В эти выходные состоятся еще две телевизионные премьеры: в субботу, 3 сентября, на НТВ выйдет "Аватар", а в воскресенье, 4 сентября, на Первом канале – "Голос 60+". Ранее стали известны подробности о перестановках в развлекательных передачах на ТВ. Подробнее об этом – в подкасте РИА Новости "Роман о шоубизе".

https://ria.ru/20220826/shoubiz-1812268101.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия-1 (телеканал), алсу (алсу абрамова), сергей лазарев, николай басков, новости шоу-бизнеса, новости культуры, первый канал (телеканал)