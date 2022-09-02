15:34 02.09.2022 (обновлено: 16:17 02.09.2022)
Путин предложил Совбезу обсудить повышение безопасности пунктов пропуска
Путин предложил Совбезу обсудить повышение безопасности пунктов пропуска через границу
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий пограничной службы ФСБ РФ на пункте пропуска "Бугристое" на российско-казахстанской границе
Военнослужащий пограничной службы ФСБ РФ на пункте пропуска "Бугристое" на российско-казахстанской границе. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил рассмотреть меры по повышению эффективности и безопасности работы пунктов пропуска через границу.
"У нас сегодня в повестке дня вопрос, который имеет прямое отношение и к безопасности, и к экономике. Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации", — сказал он.
С докладом по теме выступил вице-премьер Денис Мантуров.
Помимо него в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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