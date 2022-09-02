https://ria.ru/20220902/granitsa-1814049043.html

Путин предложил Совбезу обсудить повышение безопасности пунктов пропуска

Путин предложил Совбезу обсудить повышение безопасности пунктов пропуска - РИА Новости, 02.09.2022

Путин предложил Совбезу обсудить повышение безопасности пунктов пропуска

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил рассмотреть меры по повышению эффективности и безопасности работы пунктов... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:34

2022-09-02T15:34

2022-09-02T16:17

безопасность

россия

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил рассмотреть меры по повышению эффективности и безопасности работы пунктов пропуска через границу."У нас сегодня в повестке дня вопрос, который имеет прямое отношение и к безопасности, и к экономике. Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации", — сказал он.С докладом по теме выступил вице-премьер Денис Мантуров.Помимо него в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

https://ria.ru/20220831/vizy-1813476821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, совет безопасности рф