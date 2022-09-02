https://ria.ru/20220902/atom-1814128380.html

На Украине внесли в санкционный список российского эксперта-атомщика

На Украине внесли в санкционный список российского эксперта-атомщика - РИА Новости, 02.09.2022

На Украине внесли в санкционный список российского эксперта-атомщика

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа внесен в санкционный список на Украине. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:38

2022-09-02T19:38

2022-09-02T20:03

в мире

рафаэль гросси

украина

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150100/54/1501005492_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_ea9bea136b6c1868456c4466f9b20649.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа внесен в санкционный список на Украине.Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ, показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.По словам Галущенко, Карчаа в четверг также проводил "экскурсию для миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС"."Ренат Карчаа, россиянин… в списке персональных санкций, который сегодня был утвержден распоряжением правительства Украины. Более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом", в санкционном перечне", - написал Галущенко на своей странице в социальной сети Facebook*.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220902/ukraina-1814121023.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафаэль гросси, украина, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия