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На Украине внесли в санкционный список российского эксперта-атомщика - РИА Новости, 02.09.2022
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На Украине внесли в санкционный список российского эксперта-атомщика
На Украине внесли в санкционный список российского эксперта-атомщика - РИА Новости, 02.09.2022
На Украине внесли в санкционный список российского эксперта-атомщика
Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа внесен в санкционный список на Украине. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:38
2022-09-02T20:03
в мире
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магатэ
запорожская аэс
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россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа внесен в санкционный список на Украине.Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ, показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.По словам Галущенко, Карчаа в четверг также проводил "экскурсию для миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС"."Ренат Карчаа, россиянин… в списке персональных санкций, который сегодня был утвержден распоряжением правительства Украины. Более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом", в санкционном перечне", - написал Галущенко на своей странице в социальной сети Facebook*.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, рафаэль гросси, украина, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
В мире, Рафаэль Гросси, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
19:38 02.09.2022 (обновлено: 20:03 02.09.2022)
 
На Украине внесли в санкционный список российского эксперта-атомщика

Глава Минэнерго Галущенко: эксперта-атомщика Карчаа внесли в санкционный список на Украине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПавильон корпорации "Росатом"
Павильон корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Павильон корпорации "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа внесен в санкционный список на Украине.
Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ, показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
По словам Галущенко, Карчаа в четверг также проводил "экскурсию для миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС".
"Ренат Карчаа, россиянин… в списке персональных санкций, который сегодня был утвержден распоряжением правительства Украины. Более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом", в санкционном перечне", - написал Галущенко на своей странице в социальной сети Facebook*.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреРафаэль ГроссиУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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