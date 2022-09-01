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Минобороны удивило отсутствие реакции ООН на обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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Минобороны удивило отсутствие реакции ООН на обстрелы ЗАЭС
Минобороны удивило отсутствие реакции ООН на обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Минобороны удивило отсутствие реакции ООН на обстрелы ЗАЭС
Отсутствие реакции генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на попытку захвата и обстрелы Запорожской АЭС вызывает недоумение, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:32
2022-09-01T18:32
в мире
антониу гутерреш
россия
украина
запорожская аэс
оон
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отсутствие реакции генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на попытку захвата и обстрелы Запорожской АЭС вызывает недоумение, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима Владимира Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС."Вместе с тем, вызывает обоснованное недоумение отсутствие публичной реакции по поводу действий Киева в районе Запорожской АЭС со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша", - сказали в Минобороны.Там отметили, что "подобное молчание не только бросает тень и ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и ведет к дальнейшему росту эскалации там обстановки при полной безнаказанности киевского режима".Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.
https://ria.ru/20220901/donbass-1813821347.html
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в мире, антониу гутерреш, россия, украина, запорожская аэс, оон, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Антониу Гутерреш, Россия, Украина, Запорожская АЭС, ООН, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:32 01.09.2022
 
Минобороны удивило отсутствие реакции ООН на обстрелы ЗАЭС

Минобороны: отсутствие реакции генсека ООН Гутерреша на обстрелы ЗАЭС вызывает недоумение

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отсутствие реакции генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на попытку захвата и обстрелы Запорожской АЭС вызывает недоумение, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима Владимира Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС.
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"Вместе с тем, вызывает обоснованное недоумение отсутствие публичной реакции по поводу действий Киева в районе Запорожской АЭС со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша", - сказали в Минобороны.
Там отметили, что "подобное молчание не только бросает тень и ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и ведет к дальнейшему росту эскалации там обстановки при полной безнаказанности киевского режима".
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.
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В миреАнтониу ГутеррешРоссияУкраинаЗапорожская АЭСООНМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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