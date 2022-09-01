Минобороны удивило отсутствие реакции ООН на обстрелы ЗАЭС
Минобороны: отсутствие реакции генсека ООН Гутерреша на обстрелы ЗАЭС вызывает недоумение
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отсутствие реакции генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на попытку захвата и обстрелы Запорожской АЭС вызывает недоумение, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима Владимира Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС.
"Вместе с тем, вызывает обоснованное недоумение отсутствие публичной реакции по поводу действий Киева в районе Запорожской АЭС со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша", - сказали в Минобороны.
Там отметили, что "подобное молчание не только бросает тень и ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и ведет к дальнейшему росту эскалации там обстановки при полной безнаказанности киевского режима".
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.
31 августа, 20:04Генсек ООН не планирует приезжать на похороны Горбачева