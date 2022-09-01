https://ria.ru/20220901/zaes-1813824935.html

Минобороны удивило отсутствие реакции ООН на обстрелы ЗАЭС

Минобороны удивило отсутствие реакции ООН на обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Минобороны удивило отсутствие реакции ООН на обстрелы ЗАЭС

Отсутствие реакции генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на попытку захвата и обстрелы Запорожской АЭС вызывает недоумение, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:32

2022-09-01T18:32

2022-09-01T18:32

в мире

антониу гутерреш

россия

украина

запорожская аэс

оон

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отсутствие реакции генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на попытку захвата и обстрелы Запорожской АЭС вызывает недоумение, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима Владимира Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС."Вместе с тем, вызывает обоснованное недоумение отсутствие публичной реакции по поводу действий Киева в районе Запорожской АЭС со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша", - сказали в Минобороны.Там отметили, что "подобное молчание не только бросает тень и ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и ведет к дальнейшему росту эскалации там обстановки при полной безнаказанности киевского режима".Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.

https://ria.ru/20220901/donbass-1813821347.html

https://ria.ru/20220831/guterresh-1813563121.html

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в мире, антониу гутерреш, россия, украина, запорожская аэс, оон, министерство обороны рф (минобороны рф)