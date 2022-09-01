https://ria.ru/20220901/ucheniya-1813758085.html

СМИ: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику

СМИ: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику - РИА Новости, 01.09.2022

СМИ: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику

Китай направил на учения "Восток-2022" свою самую мощную боевую технику, что демонстрирует глубину российско-китайского военного сотрудничества и может... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:38

2022-09-01T15:38

2022-09-01T15:38

китай

россия

вооруженные силы рф

вмс китая

восточно-китайское море

безопасность

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ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. Китай направил на учения "Восток-2022" свою самую мощную боевую технику, что демонстрирует глубину российско-китайского военного сотрудничества и может послужить сдерживающим фактором для злонамеренных действий некоторых внешних сил, пишет китайская правительственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков, пожелавших остаться анонимными.В среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на оперативную группу управления Китая сообщило, что в учениях "Восток-2022" примут участие более 2 тысяч китайских военнослужащих, более 300 единиц автомобильной военной техники, 21 военный самолет и вертолет. Ранее китайские СМИ сообщали, что в этом году Китай впервые представляет сразу три рода войск на учениях "Восток-2022" - сухопутные, морские и воздушные.Издание отмечает, что, в частности, Китай отправил на учения танки Тип 99, БМП Тип-04, ударные вертолеты Z-19, эсминец типа 055 "Наньчан", а также истребители J-10.Ранее министерство обороны Японии сообщало, что эсминец "Наньчан", ракетный фрегат "Яньчэн" и корабль комплексного снабжения "Дунпинху" ВМС Китая проследовали из Восточно-Китайского моря и через Цусимский пролив вышли в Японское море. "То, что "Наньчан" принимает участие в "Восток-2022", известно точно, остальные два корабля, вполне вероятно, тоже будут участвовать", - пишет издание со ссылкой на аналитиков."Все упомянутая техника, самолеты и корабли являются основным вооружением Китая. Особенно эсминец типа 055 водоизмещением 10 тысяч тонн, который считается одним из самых мощных военных кораблей в мире", - цитирует газета анонимного военного эксперта.Эксперт отметил, что участие такой мощной техники в учениях демонстрирует широту и глубину российско-китайского сотрудничества в военной сфере."Хотя учения не нацелены против третьей стороны и не связаны с текущей ситуацией, они служат сдерживающим фактором для таких неопределенностей, как злонамеренные действия извне, гегемония и политика силы", - сказали изданию аналитики, отметив, что военное сотрудничество Китая и России будет способствовать миру и стабильности в регионе.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.По информации министерства обороны КНР, в 2018 году в учениях "Восток" приняли участие около 3,2 тысячи китайских солдат, а также более тысячи единиц китайской военной техники и около 30 военных самолетов и вертолетов.

https://ria.ru/20220831/ucheniya-1813426928.html

https://ria.ru/20220830/ucheniya-1813285847.html

https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812965729.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, россия, вооруженные силы рф, вмс китая, восточно-китайское море, безопасность