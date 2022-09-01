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СМИ: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику - РИА Новости, 01.09.2022
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СМИ: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику
СМИ: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику - РИА Новости, 01.09.2022
СМИ: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику
Китай направил на учения "Восток-2022" свою самую мощную боевую технику, что демонстрирует глубину российско-китайского военного сотрудничества и может... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:38
2022-09-01T15:38
китай
россия
вооруженные силы рф
вмс китая
восточно-китайское море
безопасность
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ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. Китай направил на учения "Восток-2022" свою самую мощную боевую технику, что демонстрирует глубину российско-китайского военного сотрудничества и может послужить сдерживающим фактором для злонамеренных действий некоторых внешних сил, пишет китайская правительственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков, пожелавших остаться анонимными.В среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на оперативную группу управления Китая сообщило, что в учениях "Восток-2022" примут участие более 2 тысяч китайских военнослужащих, более 300 единиц автомобильной военной техники, 21 военный самолет и вертолет. Ранее китайские СМИ сообщали, что в этом году Китай впервые представляет сразу три рода войск на учениях "Восток-2022" - сухопутные, морские и воздушные.Издание отмечает, что, в частности, Китай отправил на учения танки Тип 99, БМП Тип-04, ударные вертолеты Z-19, эсминец типа 055 "Наньчан", а также истребители J-10.Ранее министерство обороны Японии сообщало, что эсминец "Наньчан", ракетный фрегат "Яньчэн" и корабль комплексного снабжения "Дунпинху" ВМС Китая проследовали из Восточно-Китайского моря и через Цусимский пролив вышли в Японское море. "То, что "Наньчан" принимает участие в "Восток-2022", известно точно, остальные два корабля, вполне вероятно, тоже будут участвовать", - пишет издание со ссылкой на аналитиков."Все упомянутая техника, самолеты и корабли являются основным вооружением Китая. Особенно эсминец типа 055 водоизмещением 10 тысяч тонн, который считается одним из самых мощных военных кораблей в мире", - цитирует газета анонимного военного эксперта.Эксперт отметил, что участие такой мощной техники в учениях демонстрирует широту и глубину российско-китайского сотрудничества в военной сфере."Хотя учения не нацелены против третьей стороны и не связаны с текущей ситуацией, они служат сдерживающим фактором для таких неопределенностей, как злонамеренные действия извне, гегемония и политика силы", - сказали изданию аналитики, отметив, что военное сотрудничество Китая и России будет способствовать миру и стабильности в регионе.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.По информации министерства обороны КНР, в 2018 году в учениях "Восток" приняли участие около 3,2 тысячи китайских солдат, а также более тысячи единиц китайской военной техники и около 30 военных самолетов и вертолетов.
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китай
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восточно-китайское море
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китай, россия, вооруженные силы рф, вмс китая, восточно-китайское море, безопасность
Китай, Россия, Вооруженные силы РФ, ВМС Китая, Восточно-Китайское море, Безопасность
15:38 01.09.2022
 
СМИ: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику

Global Times: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкипаж танка Type 96 армии КНР
Экипаж танка Type 96 армии КНР - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экипаж танка Type 96 армии КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. Китай направил на учения "Восток-2022" свою самую мощную боевую технику, что демонстрирует глубину российско-китайского военного сотрудничества и может послужить сдерживающим фактором для злонамеренных действий некоторых внешних сил, пишет китайская правительственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков, пожелавших остаться анонимными.
В среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на оперативную группу управления Китая сообщило, что в учениях "Восток-2022" примут участие более 2 тысяч китайских военнослужащих, более 300 единиц автомобильной военной техники, 21 военный самолет и вертолет. Ранее китайские СМИ сообщали, что в этом году Китай впервые представляет сразу три рода войск на учениях "Восток-2022" - сухопутные, морские и воздушные.
Военнослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Сергеевский в Приморском крае. 31 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 14:26
В учениях "Восток-2022" примут участие более двух тысяч китайских солдат
Издание отмечает, что, в частности, Китай отправил на учения танки Тип 99, БМП Тип-04, ударные вертолеты Z-19, эсминец типа 055 "Наньчан", а также истребители J-10.
Ранее министерство обороны Японии сообщало, что эсминец "Наньчан", ракетный фрегат "Яньчэн" и корабль комплексного снабжения "Дунпинху" ВМС Китая проследовали из Восточно-Китайского моря и через Цусимский пролив вышли в Японское море. "То, что "Наньчан" принимает участие в "Восток-2022", известно точно, остальные два корабля, вполне вероятно, тоже будут участвовать", - пишет издание со ссылкой на аналитиков.
"Все упомянутая техника, самолеты и корабли являются основным вооружением Китая. Особенно эсминец типа 055 водоизмещением 10 тысяч тонн, который считается одним из самых мощных военных кораблей в мире", - цитирует газета анонимного военного эксперта.
Эксперт отметил, что участие такой мощной техники в учениях демонстрирует широту и глубину российско-китайского сотрудничества в военной сфере.
Открытие совместных российско-индийских учений - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 23:06
В Вашингтоне обеспокоены участием Индии в учениях "Восток"
"Хотя учения не нацелены против третьей стороны и не связаны с текущей ситуацией, они служат сдерживающим фактором для таких неопределенностей, как злонамеренные действия извне, гегемония и политика силы", - сказали изданию аналитики, отметив, что военное сотрудничество Китая и России будет способствовать миру и стабильности в регионе.
Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
По информации министерства обороны КНР, в 2018 году в учениях "Восток" приняли участие около 3,2 тысячи китайских солдат, а также более тысячи единиц китайской военной техники и около 30 военных самолетов и вертолетов.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 17:41
Минобороны назвало учения "Восток-2022" сугубо оборонительными
 
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