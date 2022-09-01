https://ria.ru/20220901/shkola-1813757480.html

В Мариуполе открыли школу, восстановленную петербургскими строителями

В Мариуполе открыли школу, восстановленную петербургскими строителями - РИА Новости, 01.09.2022

В Мариуполе открыли школу, восстановленную петербургскими строителями

Восстановленная специалистами из Санкт-Петербурга школа открылась в четверг в Мариуполе, сообщает Telegram-канал официального сайта Донецкой Народной... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:40

2022-09-01T15:40

2022-09-01T15:43

денис пушилин

андрей турчак

мариуполь

донецкая народная республика

санкт-петербург

совет федерации рф

единая россия

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Восстановленная специалистами из Санкт-Петербурга школа открылась в четверг в Мариуполе, сообщает Telegram-канал официального сайта Донецкой Народной Республики."Глава республики Денис Пушилин и первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак открыли после капитального ремонта школу №65. Здание восстанавливали санкт-петербургские специалисты. Школа может принять на обучение более 1000 детей. Классы полностью оборудованы, есть бассейн и новое футбольное поле", - говорится в сообщении в Telegram-канале официального сайта ДНР.Турчак отметил, что это типовая российская школа. "И это свидетельство того, что мирная жизнь возвращается на донецкую землю, и Мариуполь развивается", – сказал Турчак.Секретарь генсовета партии "Единая Россия" также добавил, что на мероприятие пришли учителя, которые открывали эту же школу 40 лет назад. "Мы здесь были относительно недавно, и хотел бы отдельные слова благодарности сказать петербургским строителям, команде губернатора Санкт-Петербурга за то, что сделано все, что можно было сделать за 40 дней. Тот пример, когда слова не расходятся с делом", — подчеркнул Турчак.По данным официального сайта ДНР, Санкт-Петербург восстановил в Мариуполе к 1 сентября три школы и три детских сада.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.

https://ria.ru/20220901/peterburg-1813726219.html

https://ria.ru/20220829/ugol-1812826064.html

мариуполь

донецкая народная республика

санкт-петербург

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денис пушилин, андрей турчак, мариуполь, донецкая народная республика, санкт-петербург, совет федерации рф, единая россия