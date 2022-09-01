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Эксперты рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2023 году

Эксперты рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2023 году - РИА Новости, 01.09.2022

Эксперты рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2023 году

Отпуск в будущем году с финансовой точки зрения выгоднее брать в марте, августе или октябре, заявила РИА Новости руководитель аналитического и... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T05:45

2022-09-01T05:45

2022-09-01T06:24

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Отпуск в будущем году с финансовой точки зрения выгоднее брать в марте, августе или октябре, заявила РИА Новости руководитель аналитического и исследовательского центра Superjob Наталья Голованова."Зная все нерабочие дни 2023 года, мы можем точно сказать, в какие месяцы сотруднику, получающему оклад и работающему 40 часов в неделю, лучше взять отпуск. Это март, август или октябрь. Чуть хуже — июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь", — сказала она.Логика такова: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее. "В августе их 23, а в марте и октябре — по 22. Оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня, — отметила Голованова. — Поэтому, используя отгулы в перечисленные месяцы, вы не потеряете — или совсем незначительно потеряете — в деньгах по сравнению с заработной платой".Правительство РФ в понедельник приняло решение перенести в 2023 году следующие выходные дни: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля, с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. Работающие по графику пятидневной рабочей недели будут отдыхать с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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