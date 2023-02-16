https://ria.ru/20230216/otpusk-1852510442.html

Куда поехать в отпуск в марте 2023 года: лучшие места для отдыха в России

Отдых в марте 2023: куда поехать, где лучше отдохнуть, на море или в горы

Куда поехать в отпуск в марте 2023 года: лучшие места для отдыха в России

Стоит ли планировать пляжный отдых в марте 2023 года в России, куда поехать в первый месяц весны, где отдохнуть недорого на каникулах с детьми в конце месяца —... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:52

2023-02-16T18:52

2023-02-16T19:02

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маршруты - туризм

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Стоит ли планировать пляжный отдых в марте 2023 года в России, куда поехать в первый месяц весны, где отдохнуть недорого на каникулах с детьми в конце месяца — на море, в горах или предпочесть экскурсии по городам, лучшие локации и советы экспертов — в материале РИА Новости.Куда поехать в марте в России"В марте в горах в Сочи еще снег, а в Крыму уже цветут миндаль и магнолия. А в Москве и Петербурге можно осмотреть самые известные достопримечательности без очередей", — рассказывает Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании "Мой Автопрокат".Пока границы закрыты, по мнению эксперта, у внутреннего туризма есть все возможности окрепнуть в этом году. "Наши соотечественники (в особенности жители городов) привыкли путешествовать, и даже в кризис, когда просели их доходы, существенно подорожал отдых и проблематично добраться туда, куда они привыкли ездить, они ищут выходы, чтобы не отказываться от отпуска. Россияне сокращают продолжительность отдыха, выбирают более дешевое место размещения, в качестве средства передвижения —автомобиль и т.п.", — говорит Дмитрий Матвеев.Артём Венскель, основатель туристической компании "Море тут", дополняет, что, поскольку теплого моря в России в марте нет, в начале весны можно рассмотреть перспективы горнолыжного отдыха, либо просто отправиться погулять в новые города. "Что касается первого, отличным решением будет посетить в этот период Красную Поляну, Эльбрус, Домбай, Шерегеш, Кировск, Апатиты. Также март — прекрасное время для путешествия на Алтай, в Карелию, Дагестан. Из интересных мест стоит упомянуть Адыгею. Правда, аэропорт Краснодара сейчас закрыт, поэтому спрос на данное направление немного спал. Плюс можно просто отправиться в любой крупный город на выходные: в Москву, Санкт-Петербург, Казань и т.д.", — отмечает эксперт.По данным аналитиков сервиса путешествий Туту, среди тех, кто уже оформил авиабилеты на март, около 80% планируют поездку по России. В топе городов — Москва, куда оформляется примерно каждый пятый билет, Санкт-Петербург (каждый десятый билет) и Сочи, на который приходится около 7% спроса.Подготовка к путешествиюТем, кто хочет отдохнуть в марте, стоит позаботиться о раннем бронировании. Из-за того, что некоторые зарубежные туристические направления в последние годы закрылись, нагрузка на отели в России значительно возросла. Чтобы определиться с выбором, нужно учесть цели поездки и оценить финансовые возможности. Забронировать жилье можно через туристические компании или самостоятельно на агрегаторе или сайте отеля.Бронирование жильяБюджетное решение – снять хостел или номер в гостевом доме, договориться о питании с хозяевами жилья или готовить на общей кухне. Для семьи из нескольких человек выгодно арендовать квартиру, апартаменты или отдельный дом со всеми удобствами. Чтобы в распоряжении было спальное место, ванная комната, кухня и техника (стиральная машина, холодильник, телевизор и т.д.). Те, кто не боится походных трудностей, могут остановиться в кемпинге.Во время отдыха с ребенком выбор места размещения зависит от возраста юного туриста, приоритетов и возможностей семьи. "С совсем маленькими детьми удобно забронировать семейный номер в современной гостинице с системой “все включено”, которая ориентирована на обслуживание семей с детьми. Желательно, чтобы в таком отеле были игровая площадка и комната, бассейн с теплой водой, специальное детское меню в ресторане и аниматоры, которые не дадут ребенку заскучать", — поясняет Валерия Дудинова, PR-менеджер сервиса онлайн-бронирования Едем-в-гости.ру.Эксперт отмечает, что при планировании бюджета для отдыха нужно иметь в виду, что во многих отелях малышей до 5-6 лет селят бесплатно. Для детей более старшего возраста существуют скидки на размещение. О ценовой политике в отношении маленьких постояльцев можно узнать на официальном сайте или по телефону выбранной гостиницы.Выбор транспортаПри выборе транспорта нужно исходить из того, на чем добираться будет выгоднее, комфортнее и быстрее: на самолете, поезде, автобусе или личном авто. По словам Дмитрия Матвеева, сегодня самостоятельный автотуризм становится все более и более популярным. Появляется больше аудио- и мобильных гидов, рассказывающих путешественникам о достопримечательностях на маршруте. Приверженцы такого вида туризма отмечают, что благодаря ему имеют возможность посетить много самобытных мест, музеев, побывать на экскурсиях в транзитных городах.Отдых на мореВ марте отдых на море в Ялте, Евпатории, Сочи, Геленджике, Анапе не будет полноценным, поплавать не удастся, т.к. вода еще слишком холодная. Зато можно гулять по набережной и любоваться живописным видом, завернувшись в теплый плед. Поскольку в некоторых южных городах закрыты аэропорты, добраться туда можно будет только наземным путем, а именно на поезде или личном автомобиле, уточняет Артём Венскель. Это касается как Крыма, так и Краснодарского края.Горнолыжные курорты"Март — идеальный месяц для поездок в горы. В России есть много курортов, которые ничем не хуже зарубежных, например, Эсто-Садок на Красной Поляне, Шерегеш в Кемеровской области и Кировск в Мурманской области. На курортах оборудовано множество трасс и спусков, которые подойдут как новичкам, так и более опытным горнолыжникам. Из сравнительно недорогих, но также хороших курортов, рекомендую Домбай, Архыз, Эльбрус, Губаху, Хвалынск и Белокуриху. Цены варьируются здесь от 2500 до 3500 рублей за сутки", — отмечает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.О самых популярных горнолыжных курортах рассказала Екатерина Сахарова, старший специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Туту.ПриэльбрусьеВ Приэльбрусье сезон продолжается с декабря по июнь, общая протяженность трасс здесь 12 км, а перепад высот — 1540 метров. Добираться сюда от аэропорта Минеральные Воды примерно 3,5 часа.Средний чек за перелет в Минеральные Воды из других городов России — 6201 рубль. Больше всего авиабилетов сюда на март оформлено из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Нижневартовска.Красная полянаВ Красной Поляне сезон обычно с декабря по май, продолжительность трасс здесь 30 км, перепад высот — 1380 метров. Ближайший аэропорт — Сочи, от которого на такси ехать около 40 минут.Средний чек за перелет в Сочи из других городов России на март составляет около 7,2 тыс. рублей в одну сторону. Больше всего билетов, по данным Туту, оформлено из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Казани, Тюмени и Перми.ШерегешВ Шерегеше сезон длится с середины ноября по начало апреля, протяженность трасс здесь 37 км, перепад высот — 890 метров. Ближайший к курорту аэропорт расположен в Новокузнецке, расстояние до него 170 км, ехать примерно 3 часа.За билет в Новокузнецк на март платят в среднем 7 104 рубля в одну сторону. Больше всего билетов на этот месяц оформлено из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Красноярска, Казани, Омска и Пензы.ДомбайСезон в Домбае длится с декабря и май, лучшими месяцами считаются февраль и март. Общая протяженность трасс здесь около 25 км, перепад высот — около 1400 метров. Ближайший аэропорт — Минеральные Воды.АбзаковоОбщая протяжённость трасс в зонах катания "Абзаково" и "Металлург-Магнитогорск" — 26 км, а перепад высот — 450 метров. Сезон длится с конца ноября по начало апреля. Добираться можно от аэропорта Магнитогорска (1,5 часа) или Уфы (4 часа).Средний чек за перелет в Магнитогорск в марте — 8 479 рублей в одну сторону. Наибольший поток путешественников ожидается из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска.В Уфу оформляют билеты на март в среднем за 6 516 рублей в одну сторону. Больше всего перелетов сюда запланировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод, Сургута, Нового Уренгоя и Красноярска.Большой ВудъяврСезон на этом курорте Мурманской области длится с ноября по конец мая. Общая протяженность трасс здесь — 35 км, а перепад высот — 665 метров.Добраться можно от аэропорта "Хибины" в городе Апатиты (около 40 минут) или от аэропорта Мурманска (3 часа). Средний чек за перелет в Апатиты на март находится на уровне 8 070 рублей, в Мурманск — 6 347 рублей в одну сторону. Больше всего перелетов запланировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода, Минеральных Вод, Перми, Казани и Калининграда.Интересные места"Появление ограничений в авиасообщении с другими странами сподвигло россиян рассмотреть направления, на которые они раньше даже не обращали внимания. Было проще отправиться в Европу, чем в путешествие по России. А сейчас все с точностью до наоборот: туристы начали изучать самобытные места в нашей стране. Это прежде всего Байкал, Алтай, Карелия, Камчатка, Дагестан", — говорит Артём Венскель.Байкал"В самом начале марта, когда первые весенние ветры раздувают февральский снег, в Восточной Сибири наступает уникальный природный сезон – сезон байкальского льда, — рассказывает Владимир Виноградов, президент Pro-Vision Communications, автор сообщества о путешествиях Vinogradov.story. — Он очень подвижен: реагируя на изменения погоды, регулярно меняет вид и структуру. Одна из таких реакций – трещины, пронизывающие многомерное ледяное пространство. Чем ниже падает температура, чем глубже, с глухим тревожным гудением, уходят трещины. Про это явление говорят: “Лед стонет”".Эксперт считает, если уж лететь в Сибирь на стыке сезонов, то чтобы получить максимум впечатлений:Карелия"Наибольшим спросом на эти даты в Карелии пользуется мраморный каньон Рускеала, остров Кижи, водопад Кивач, исторический парк “Бастион” в Сортавале, курорт Марциальные Воды, прокат снегоходов, аренда судов на воздушных подушках или аэроботов на Ладоге и на Онежском озере, а также, конечно, организация рыбалки", — говорит Сергей Луговой, директор туроператора "Полярная Аврора".Алтай"Температура в марте тут очень изменчива. Но это самый комфортный месяц для долгих прогулок на свежем воздухе, катания на сноубордах, горных или беговых лыжах. Этот край настолько огромен, что вариантов, куда забраться очень много. Первая точка любого туриста — село Чемал. Оттуда обязательно стоит съездить на водопад Че-Чкыш — место силы Алтая. Он находится в 15 км от села. Ещё одна живописная локация — Телецкое озеро. Обязательно стоит посетить водопад Корбу, там есть смотровая площадка — с неё открывается потрясающий вид. Наверное, самое желанное место у туристов — Марсианская долина, лакомый кусочек для фотографов и просто любителей красивых пейзажей", — комментирует Сююмбике Давлет-Кильдеева, руководительница направления контента и социальных медиа travel-сервиса "Купибилет".Дмитрий Матвеев добавляет, что Телецкое озеро в горном Алтае пока не "на слуху", но оно никого не оставит равнодушным. "Туда наши соотечественники ездят в основном в теплое время года. Зима и ранняя весна их пугают холодами и снегом, а зря. В феврале - марте на Телецком озере можно полюбоваться зимними пейзажами и погулять по льду. Есть шанс прокатиться на собачьей упряжке - немного людей может похвастаться таким опытом. Рядом с озером есть и горнолыжные курорты со всеми активными зимними видами спорта. Незабываемые впечатления оставит прогулка или экскурсия на снегоходе", — рассказывает эксперт.МурманскПо словам Сергея Лугового, в Мурманск отправляются на охоту за Северным сиянием, кататься на оленях и собачьих упряжках, в гости в саамские деревни, а также вновь активно арендуют снегоходы. К тому же, несмотря на зиму и не всегда стабильную погоду, зачастую можно выйти в Баренцево море на рыбалку. "Мурманск – это относительно новое, активно развивающееся направление. Еще 10 лет назад про отдых в этих краях особенно не шло и речи. Сюда приезжали лишь ценители рыбной ловли. Однако сейчас ситуация резко изменилась", — отмечает специалист.СанаторииОздоровительный отдых в России набирает популярность. Например, в санаториях Кисловодска, Пятигорска и Минеральных вод. "Это один из немногих южных регионов, где налажено прямое сообщение со множеством городов России. Март — идеальное время для его посещения с целью оздоровиться. Там уже не холодно, но еще и не жарко. Погода комфортная, когда природа расцветает, солнце припекает. А ценник все еще остается доступным", — говорит Артем Венскель.Термальные источникиВ первом месяце весны можно как следует согреться после долгой зимы на лучших термальных источниках нашей страны, отмечает Валерия Дудинова. Эксперт рассказала о самых популярных локациях.Мацеста, СочиМацеста – один из самых крупных сероводородных источников в мире. В составе – более 20 химических элементов, а температура воды – 46°С."Местные жители издревле знали о целебных свойствах местной воды, а широкую известность термы получили только в начале ХХ века. В советские годы в Сочи на лечение приезжали обычные туристы со всех союзных республик и верхушка партии. И сегодня местные санатории не пустуют – врачи успешно применяют ванны, аппликации, ингаляции и орошения в борьбе с заболеваниями кожного покрова, неврологической и мочеполовой систем, двигательного аппарата", - комментирует Валерия Дудинова.Кавказские Минеральные ВодыКавМинВоды – пожалуй, самый популярный бренд оздоровительного отдыха в нашей стране. Это группа курортов, созданных на базе термальных источников с различным химическим составом. Так, в Пятигорские радоновые и сероводородные ванны эффективны при кожных, гинекологических и профессиональных заболеваниях. Слабоминерализованная щелочная Суворовская термальная вода (Ессентуки) положительно влияет на сердечно-сосудистую, эндокринную и нервную системы. А горячие источники Железноводска с высоким содержанием железа, кальция и натрия показаны при пищеварительных, неврологических и других расстройствах.В КавМинВодах на базе термальных источников работает множество санаториев и пансионатов, однако есть здесь и бесплатные "дикие" ванны на горе Машук.КрымНа полуострове есть более 80 термальных источников, обогащенных различными минеральными веществами. Самые популярные бальнеологические курорты – Саки и Евпатория – расположены на западном побережье Крыма. Помимо термальной воды при лечении заболеваний успешно используются грязи Сакского озера, которые по составу ничуть не уступают лечебным грязям Мертвого моря.Здешние воды и грязи эффективны при заболеваниях позвоночника, мочеполовой системы, кожных болезней. Минеральная вода крымских источников также успешно применяется в косметологии.ТюменьОбычно термальные источники появляются в горной местности, в зонах тектонических трещин и разломов. Тюмень, расположенная на Западно-Сибирской равнине – исключение из правил. Впервые подземные горячие воды обнаружили здесь во время добычи нефти.В Тюменской области работают около 20 бальнеологических курортов, где можно совместить активный отдых и лечение. Термальные источники Тюмени различны по температуре и химическому составу воды, которая не только помогает при расстройствах нервной и сердечно-сосудистой систем, но и улучшает обмен веществ, укрепляет кровеносную систему, а также помогает сбросить вес.БайкалОсновная часть термальных источников расположена в северной части Байкала. В этом регионе не все термы облагорожены, встречаются и "дикие" ванны, например, в районе Нижнеангарска. На западном берегу озера находится единственный Котельниковский источник, температура воды в котором достигает 81°С.Минеральные воды Байкала также различаются по составу, однако особенно популярны радоновые и сульфат-натриевые. Здешние воды содержат много кремния, который помогает в лечении заболеваний нервной системы, органов кровообращения и эндокринной системы.КамчаткаКамчатка – это страна вулканов, а термальные источники – естественные спутники вулканической деятельности. Благоустроенные территории, где можно окунуться в природную горячую воду, расположены неподалеку от Петропавловска, к примеру, курорт Паратунка с хлоридно-сульфатными, натриевыми и кремнистыми водами и база отдыха в природном парке Налычево.Особый восторг у туристов вызывает купание в "диких" естественных ваннах Камчатки. Дачные термы у подножья вулкана Мутновский часто называют Малой долиной гейзеров, так как вокруг бассейна с минеральной водой и голубой глиной то и дело вырываются струи пара и газа. Особое удовольствие – искупаться прямо в кальдере вулкана Ксудач.Камчатские воды помогают исцелять кожные недуги и заболевания опорно-двигательного аппарата, выводят шлаки из организма и укрепляют иммунную систему."Любая минеральная вода имеет противопоказания, поэтому перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом. Термальные воды не используют во время обострения хронических заболеваний, при беременности и различных недугах", — предупреждает Валерия Дудинова.Куда поехать с детьмиПри планировании отдыха важно учитывать возраст детей и тщательно продумывать маршрут.По словам Валерии Дудиновой, турагентства привлекают родителей с детьми хорошими скидками на путевки. Недорогие детские билеты и семейные билеты со скидками предлагает большинство российских музеев, аквапарков, океанариумов, дельфинариев, зоопарков и других центров развлечений. Льготное размещение с лечением для взрослых с ребенком есть почти во всех санаториях. Если во время отдыха семья любит путешествовать, то можно купить интересные экскурсии для ребенка на 30-50% дешевле, чем для взрослых."Лучшее время для отпуска без жары и духоты – весна. Отличной инфраструктурой для развлечений могут похвастать Геленджик, Туапсе, Лазаревское, Сочи, Адлер, Должанская и Ейск", — говорит Валерия Дудинова.Некоторые родители предпочитают отдыхать в крупных курортных городах с развитой инфраструктурой, другие с радостью проводят отпуск с детьми в небольших приморских поселках. Там не так много развлечений, но зато тихо и чисто."Если врач не рекомендует резкую смену климата, с малышом легко найти уютное место для отдыха в своем или ближайшем регионе. Вы не потратите лишних денег на долгую дорогу и сможете провести отпуск семьей на природе. Более комфортное размещение предлагают загородные отели, а невысокие цены – небольшие пансионаты и базы отдыха, которые принимают туристов в живописных местах – на берегах рек и водоемов", — отмечает Валерия Дудинова.Возможности для отдыха со школьником в России ограничиваются только бюджетом и фантазией. Подростки любят приключения и перемену мест, поэтому для них нетрудно составить интересные маршруты.По мнению эксперта, школьникам нравятся этнопарки – музеи и тематические парки развлечений под открытым небом. Они есть в разных уголках страны, например, "Атамань" на Таманском полуострове, "Этномир" в Калужской области, "Кочевник" в Подмосковье и "Моя Россия" в Краснодарском крае. Этнопарк – замечательная возможность узнать о национальных традициях, ремеслах, кухне и поучаствовать в мастер-классах.Среди российских городов с историей Валерия Дудинова рекомендует запланировать поездки в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тулу, Дербент или Новороссийск. Для активного отдыха хорошо подходит Адыгея. Здесь ребенок увидит красивейшие ландшафты, водопады, пещеры, альпийские луга и теснины, сможет совершить первые восхождения в горах, попробовать себя в водном и конном туризме."Если привлекает природа Алтая, выбирайте "Бирюзовую Катунь" или Белокуриху. Первая туристическая зона расположена на живописном левобережье реки Катунь, имеет кемпинги, комфортабельные отели, аквапарк, аттракционы. Алтайский бальнеологический курорт Белокуриха находится в предгорьях, возле подножья Чергинского хребта и работает круглый год. Он славится удобными бассейнами с подогревом, целебными минеральными источниками и благоустроенными терренкурами", — комментирует Валерия Дудинова.Экскурсии по РоссииПо словам Екатерины Сахаровой, сейчас очень популярны иммерсивные экскурсии и интерактивные программы, такие предложения появляются в разных регионах страны.К примеру, в Ярославской области можно рекомендовать проект "Радиофабрика" — аудиоспектакль-путешествие в здании действующей фабрики "Красный Перекоп". В Ростове Великом есть две интересные программы: "Угощение со смыслом" в пряничном заведении купцов Смысловых и квест "Иван Васильевич... снимается кино" по Ростовскому кремлю. Ещё одна небанальная идея — экскурсия по вывескам Рыбинска, которые для многих становятся самостоятельным поводом посетить этот город.В Московской области можно отметить интерактивную программу в музее "Арткоммуналка. Ерофеев и другие" в Коломне, а также программу в музее "Коломенский калач"."Интересные иммерсивные экскурсии в наушниках предлагает проект “Голос внутри”, который работает в Москве, Хабаровске и Владивостоке. Во Владивостоке можно выбрать вариант под своё настроение или состав группы: мистическую прогулку “Тени Миллионки”, философскую прогулку “Диалог с морем”, детскую программу “Охотники за звуками”, знакомство с людьми Владивостока — программу “Городские легенды”. В Москве есть детская программа “Охотники за звуками”, а также театрализованная прогулка “Голос счастливых”", — отмечают аналитики сервиса путешествий Туту.Отели и гостиницы для отдыхаГоворя про отели и гостиницы для отдыха, Артем Венскель отмечает, что в России появляется все больше вариантов с достойным уровнем сервиса, которых еще не было пару лет назад. Практически в каждом регионе можно найти объекты размещения под любой бюджет. Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4 300 рублей за ночь."Несмотря на все экономические, юридические и политические ограничения, которые существуют на сегодняшний день, сфера туризма продолжает прогрессировать. События 2022 года стали отличным драйвером для внутреннего туризма и развития регионов. Очень хочется, чтобы регионы активнее занимались привлечением туристов и правильным PR. Это очень важно: у нас есть большие проблемы с презентацией отдыха внутри России как престижного направления. Нужно обязательно работать с этим, повышая имидж российских курортов в глазах туристов. Регионы сами должны инвестировать в PR: делать коллаборации с селебрити, инфлюенсерами, снимать тематические программы, вести свои блоги в соцсетях. В общем, побольше проявляться, контактировать с людьми и повышать свой статус в их глазах", —советует Артём Венскель.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

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