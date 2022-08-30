https://ria.ru/20220830/prazdniki-1813064530.html
Правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году
Правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году - РИА Новости, 30.08.2022
Правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году, сообщается в официальном Telegram-канале правительства. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:52
2022-08-30T09:52
2022-08-30T14:24
общество
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михаил мишустин
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.В частности, указывается, что поскольку 1 и 8 января приходятся на воскресенье, то их добавят к выходным в следующих месяцах. "Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно", — отмечается в сообщении.В итоге новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023-го.Из-за переноса одного из январских выходных нерабочими будут четыре дня в феврале: с 23 по 26 февраля.Традиционно праздничным днем будет 8 марта. Три дня с 29 апреля по 1 мая и четыре — с 6 по 9 мая, также станут выходными. Вслед за этим россияне будут отдыхать по три дня с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.
https://ria.ru/20220406/prazdniki-1782017119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, правительство рф, михаил мишустин
Общество, Россия, Правительство РФ, Михаил Мишустин
09:52 30.08.2022 (обновлено: 14:24 30.08.2022)
Правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году
Премьер-министр России Мишустин утвердил календарь выходных и праздничных дней в 2023 году
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году, сообщается в официальном Telegram-канале
правительства.
В частности, указывается, что поскольку 1 и 8 января приходятся на воскресенье, то их добавят к выходным в следующих месяцах.
"Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно", — отмечается в сообщении.
В итоге новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023-го.
Из-за переноса одного из январских выходных нерабочими будут четыре дня в феврале: с 23 по 26 февраля.
Традиционно праздничным днем будет 8 марта. Три дня с 29 апреля по 1 мая и четыре — с 6 по 9 мая, также станут выходными. Вслед за этим россияне будут отдыхать по три дня с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.