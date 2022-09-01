https://ria.ru/20220901/imperiya-1813611977.html

На руинах Европы рождается новая империя

На руинах Европы рождается новая империя - РИА Новости, 01.09.2022

На руинах Европы рождается новая империя

Любой начинающий фокусник знает главный секрет своей профессии - нужно отвлечь зрителя, показав ему что-нибудь яркое, и в это же самое время сделать за его... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:00

2022-09-01T08:00

2022-09-01T09:26

виктор орбан

венгрия

европа

будапешт

аэс "пакш"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

петер сийярто

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Любой начинающий фокусник знает главный секрет своей профессии - нужно отвлечь зрителя, показав ему что-нибудь яркое, и в это же самое время сделать за его спиной все необходимое для обмана. Нечто очень похожее на днях произошло в Европе. Пока весь западный мир с дрожью легкого страха наблюдал за происходящим вокруг Запорожской АЭС, за его спиной случилась практически ядерная катастрофа. Национальный атомный регулятор Венгрии (HAEA) выдал разрешение на строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС "Пакш".Оценить масштабность события, его исторический вес и напряженность геополитических интриг, сопровождавших проект на всем его протяжении, по сухому языку новости почти невозможно. Поэтому мы позволим себе быстрый экскурс в прошлое.Биография атомных новичков под номерами 5 и 6 началась в 2009 году. Тогда венгерский парламент на законодательном уровне утвердил государственную программу реформирования национальной энергетики, где ключевым фактором являлось строительство двух новых энергоблоков на базе единственной АЭС "Пакш". Возможно, некоторые помнят, что вокруг этого решения тогда разгорелся грандиозный скандал. Связан он был с тем, что изначально для выбора подрядчика подразумевалось проведение открытого тендера, но парламентарии своим решением отдали предпочтение "Росатому".Не мудрено, "Пакш" является ключевым объектом генерации, имеющим, без всякого преувеличения, жизненно важное значение для существования как венгерской промышленности, так и государства в целом.Станция была построена по советскому проекту, над созданием которого трудился Курчатовский институт, а силовые установки были разработаны в ОКБ "Гидропресс". Венграм, входившим тогда в блок Варшавского договора, оставили в наследство четыре атомных реактора типа ВВЭР-440 совокупной электрической мощностью две тысячи мегаватт.Интересный факт, изначально планировалось, что реакторы будут иметь мощность в 500 мегаватт, но разработчики уперлись в отсутствие подходящих турбин и невозможность их построить в ближайшем будущем, а потому показатели пришлось осознанно снижать.Первый "четыреста сороковой" был синхронизирован и включен в сеть в 1983 году, а последний (четвертый) уже в 1987-ом. Как видим, стройка шла ударными темпами.Венгры оказались очень рачительными хозяевами и уже в новом времени с его экологическим психозом и латентной русофобией, которая и не думала никуда уходить из Европы, сохранили единственную АЭС в полной конструкторской целостности и производственной работоспособности. Пока Германия, а вместе с ней и прочие страны ЕС помпезно объявляли о планах по сворачиванию атомной энергетики, Будапешт преспокойно сотрудничал с корпорацией "Росатом" и ждал удобного момента.Ничего удивительного здесь нет.ВВЭР-440 хоть и считаются сегодня технически и морально устаревшими, но четыре этих "горшка" обеспечивают производство 52 процентов электричества в стране. Цифры статистики говорят лучше любой пропаганды - на базе мирного атома в Венгрии генерируется 15,9 тераватт-часов электричества. Для сравнения, второй по важности ресурс, природный газ, добавляет в энергетическую кубышку лишь 8,6 тераватт-часов, далее в порядке убывания идут солнечная энергия (4,9) и уголь (3). Общая же генерация по итогам 2021 года составила 38,9 тераватт-часов энергии.Здесь нужно обязательно уточнить, что в пересчете расхода энергии на душу населения Венгрия является одной из самых бедных стран Европы. Каждый мадьяр в год потребляет порядка 4 200 киловатт-часов электричества, что на 25 процентов меньше, чем в среднем по Евросоюзу.Также в голове нужно держать сугубо политический момент. Во главе Венгрии вот уже четыре срока стоит команда Виктора Орбана и простая логика подсказывает, что граждане переизбирают его не просто так, а потому, что видят некие положительные результаты.Что касается темы нашего сегодняшнего разговора, то Орбан и соответствующие ведомства ни на секунду не прекращали работу по реализации, пожалуй, главного энергетического и исторического проекта государства.В 2016 году во время своего визита в Будапешт Владимир Путин подтвердил готовность не только построить два новых энергоблока, но и выделить под этого кредит. Первоначальная стоимость двух энергоблоков оценивалась в 12,5 миллиарда евро, 80 процентов из которых должны были быть погашены за счет российских кредитных средств. Случилось это, напомним, спустя всего два года после воссоединения Крыма с Россией и наша страна находилась в очередной геополитической изоляции, а на Орбана и его команду в буквальном смысле набросилась вся Европа, требуя немедленно свернуть любое сотрудничество с Москвой.Однако официальный Будапешт, да простят нас за вольность формулировки, действовал по принципу "Васька слушает, да ест".Уже через год HAEA выдала лицензию на земельный участок под новые энергоблоки, более того, местные атомщики продавили в Еврокомиссии заключение, что модернизация "Пакш" не нарушает антимонопольных правил.Дальше – больше.Без лишней огласки HAEA создала 15 научных групп, которые все эти годы вели планомерную подготовку к реализации проекта. Были разработаны и поданы на рассмотрение соответствующим регулирующими органами ЕС документы общим объемом более двухсот тысяч страниц. Один только предварительный отчет по безопасности содержал свыше 37 тысяч листов. Были проведены общественные слушания, на которых население высказало свое одобрение, после чего проектная документация была передана в Международное агентство по атомной энергетике.Понимая, сколь долго под давлением политических обстоятельств может идти рассмотрение вопроса, венгры продолжали стелить соломку.Июнь 2021 года, HAEA выдает заключение о соответствии будущей строительной площадки всем горно-геологическим требованиям. Июль – выдано разрешение на проведение испытаний фильтрационной завесы. Октябрь – разрешение на начало земляных работ. Ноябрь – выдано разрешение на строительство корпусов реакторов.Май 2022-го (то есть уже после начала СВО), выдана лицензия на сооружение фильтрационной завесы. Июнь – лицензии на работы по стабилизации почвы и производство ловушки расплава. Июль – существующие пока только на бумаге реакторы получили лицензию на включение в национальную энергосеть.А теперь, уважаемые читатели, попробуйте вспомнить хоть одно упоминание об этих событиях в прессе. Это тот самый прием фокусников, о котором мы писали в самом начале. Пока все были заняты пандемией, ценами на нефть и санкционным боксом венгерские атомщики тихо и незаметно сделали все необходимое.За кадром остается вопрос, зачем же было приложено столько научных и политических усилий. Здесь все предельно просто.Два новых реактора ВВЭР-1200 удвоят производственную мощность венгерской энергетики. То есть одна-единственная АЭС на юге страны будет перекрывать все внутренние потребности, раз и навсегда сделав Венгрию энергодостаточной и энергоизбыточной. Из государства-аутсайдера, чьи граждане потребляют на четверть меньше, чем их соседи, венгры сразу станут богачами, которые смогут не только покупать сколько угодно электричества по ценам ниже рыночных (напомним, атомная генерация самая дешевая), но и получать сверхприбыли от продажи мегаватт-часов на экспорт. Например, в Польшу, тотально зависящую от угля и испытывающую внушительный дефицит. Или в Германию, упорно сворачивающую собственную атомную генерацию и чья промышленность задыхается в условиях рекордных цен на энергоносители. Как говорится, варианты возможны.С точки зрения геополитики демарш Венгрии прямо сигнализирует о слабости внутренних связей, пока еще удерживающих страны внутри скорлупы Евросоюза. Это подтверждает и недавнее выступление Петера Сийярто, в котором он сравнил текущую политику ЕС с астероидом, который разрушает все на своем пути. Также глава венгерского МИД уверен, что уже этой зимой у европейцев с глаз спадет пелена и они в прямом смысле прозреют.В завершение добавим, что вчера стало известно, что Венгрия договорилась с Газпромом об увеличении поставок природного газа по "Турецкому потоку" до 5,8 миллионов кубометров в сутки, что также укрепит позиции Будапешта во время холодов и грядущих внутриевропейских политических бурь.В V веке н.э. Аттила практически захватил Рим и ставил жесткие условия Византии. В веке двадцать первом венгры, считающие себя прямыми потомками воинственных гуннов, имеют все шансы повторить этот успех и ставить собственные условия всем своим соседям. Для этого им всего лишь нужны два русских атомных реактора.

https://ria.ru/20220901/vengriya-1813607649.html

https://ria.ru/20220831/rosatom-1813584584.html

https://ria.ru/20220827/es-1812633769.html

https://ria.ru/20220827/ekonomika-1812630060.html

https://ria.ru/20220823/ssora-1811457130.html

https://ria.ru/20220821/evropa-1811055825.html

https://ria.ru/20220814/sanktsii-1809525945.html

венгрия

европа

будапешт

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виктор орбан, венгрия, европа, будапешт, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, петер сийярто, владимир путин, в мире, авторы