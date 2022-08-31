https://ria.ru/20220831/vengriya-1813428659.html

Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках с 1 сентября

Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках с 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2022

Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках с 1 сентября

Венгрия подписала договор с "Газпромом" о поставах с 1 сентября дополнительных 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно, заявил министр иностранных дел страны... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:32

2022-08-31T14:32

2022-08-31T16:52

экономика

венгрия

сербия

австрия

газпром

турецкий поток

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БУДАПЕШТ, 31 авг — РИА Новости. Венгрия подписала договор с "Газпромом" о поставах с 1 сентября дополнительных 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто."Появилась договоренность о поставках газа в сентябре и октябре. <...> В августе максимальное количестве дополнительных поставок достигало 2,6 миллиона кубометров в день. Сейчас удалось подписать договор, по которому с 1 сентября через южное направление, то есть через Сербию, сверх установленных контрактов максимальное количество газа составит 5,8 миллиона кубометров", — сообщил он.Кроме того, Сийярто вновь подчеркнул, что энергообеспечение Венгрии "физически невозможно без российского газа".В сентябре прошлого года Венгрия и "Газпром" подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходится на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и миллиард — через Австрию. Первые объемы топлива через трубопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.После ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине в Европе резко возросли цены на электричество и газ. В итоге Будапешт объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики. Пакет включает семь мер: увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.

https://ria.ru/20220826/zima-1812209355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, венгрия, сербия, австрия, газпром, турецкий поток