14:32 31.08.2022 (обновлено: 16:52 31.08.2022)
Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках с 1 сентября
Венгрия и "Газпром" договорились о поставке дополнительных 5,8 миллиона кубов газа в сутки
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 31 авг — РИА Новости. Венгрия подписала договор с "Газпромом" о поставах с 1 сентября дополнительных 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
"Появилась договоренность о поставках газа в сентябре и октябре. <...> В августе максимальное количестве дополнительных поставок достигало 2,6 миллиона кубометров в день. Сейчас удалось подписать договор, по которому с 1 сентября через южное направление, то есть через Сербию, сверх установленных контрактов максимальное количество газа составит 5,8 миллиона кубометров", — сообщил он.
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Кроме того, Сийярто вновь подчеркнул, что энергообеспечение Венгрии "физически невозможно без российского газа".
В сентябре прошлого года Венгрия и "Газпром" подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходится на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и миллиард — через Австрию. Первые объемы топлива через трубопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
После ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине в Европе резко возросли цены на электричество и газ. В итоге Будапешт объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики. Пакет включает семь мер: увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.