Рейтинг@Mail.ru
Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках с 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/vengriya-1813428659.html
Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках с 1 сентября
Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках с 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2022
Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках с 1 сентября
Венгрия подписала договор с "Газпромом" о поставах с 1 сентября дополнительных 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно, заявил министр иностранных дел страны... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:32
2022-08-31T16:52
экономика
венгрия
сербия
австрия
газпром
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792129865_0:546:2668:2047_1920x0_80_0_0_5f4e24b61a1e9edec4f5bac45af280e1.jpg
БУДАПЕШТ, 31 авг — РИА Новости. Венгрия подписала договор с "Газпромом" о поставах с 1 сентября дополнительных 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто."Появилась договоренность о поставках газа в сентябре и октябре. &lt;...&gt; В августе максимальное количестве дополнительных поставок достигало 2,6 миллиона кубометров в день. Сейчас удалось подписать договор, по которому с 1 сентября через южное направление, то есть через Сербию, сверх установленных контрактов максимальное количество газа составит 5,8 миллиона кубометров", — сообщил он.Кроме того, Сийярто вновь подчеркнул, что энергообеспечение Венгрии "физически невозможно без российского газа".В сентябре прошлого года Венгрия и "Газпром" подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходится на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и миллиард — через Австрию. Первые объемы топлива через трубопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.После ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине в Европе резко возросли цены на электричество и газ. В итоге Будапешт объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики. Пакет включает семь мер: увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
https://ria.ru/20220826/zima-1812209355.html
венгрия
сербия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792129865_0:46:2668:2047_1920x0_80_0_0_f884936fea88df04216da3d4305780ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, венгрия, сербия, австрия, газпром, турецкий поток
Экономика, Венгрия, Сербия, Австрия, Газпром, Турецкий поток
14:32 31.08.2022 (обновлено: 16:52 31.08.2022)
 
Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках с 1 сентября

Венгрия и "Газпром" договорились о поставке дополнительных 5,8 миллиона кубов газа в сутки

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 31 авг — РИА Новости. Венгрия подписала договор с "Газпромом" о поставах с 1 сентября дополнительных 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
"Появилась договоренность о поставках газа в сентябре и октябре. <...> В августе максимальное количестве дополнительных поставок достигало 2,6 миллиона кубометров в день. Сейчас удалось подписать договор, по которому с 1 сентября через южное направление, то есть через Сербию, сверх установленных контрактов максимальное количество газа составит 5,8 миллиона кубометров", — сообщил он.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 08:00
"Каждый за себя"? Как Европа готовится к зиме
Кроме того, Сийярто вновь подчеркнул, что энергообеспечение Венгрии "физически невозможно без российского газа".
В сентябре прошлого года Венгрия и "Газпром" подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходится на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и миллиард — через Австрию. Первые объемы топлива через трубопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
После ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине в Европе резко возросли цены на электричество и газ. В итоге Будапешт объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики. Пакет включает семь мер: увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаВенгрияСербияАвстрияГазпромТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала