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В Ленобласти намерены построить завод по производство натуральных сыров - РИА Новости, 31.08.2022
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В Ленобласти намерены построить завод по производство натуральных сыров
В Ленобласти намерены построить завод по производство натуральных сыров - РИА Новости, 31.08.2022
В Ленобласти намерены построить завод по производство натуральных сыров
В Ленинградской области увеличат производство натуральных сыров за счет строительства в Гатчинском районе завода по переработке 600 тонн сырого молока в месяц с РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:12
2022-08-31T17:12
ленинградская область
экономика
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. В Ленинградской области увеличат производство натуральных сыров за счет строительства в Гатчинском районе завода по переработке 600 тонн сырого молока в месяц с камерой созревания сыров в 300 тонн, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соглашение о строительстве завода по производству твердых, полутвердых и мягких сыров подписано между администрацией региона и ООО "Агро-Трейд" в рамках XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".В областной администрации уточнили, что проект предусматривает строительство нового молочного завода площадью двt тысячи квадратных метров со всей необходимой инфраструктурой, включающей приёмку молока, полный процесс переработки сырого молока, созревание и отгрузку готовой продукции."Объем инвестиций в проект составит 152 миллиона рублей. Запланировано создание 60 новых рабочих мест", – заключили в пресс-службе.
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экономика, ленинградская область
Ленинградская область , Экономика, Ленинградская область
17:12 31.08.2022
 

В Ленобласти намерены построить завод по производство натуральных сыров

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСыродельческий завод
Сыродельческий завод - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. В Ленинградской области увеличат производство натуральных сыров за счет строительства в Гатчинском районе завода по переработке 600 тонн сырого молока в месяц с камерой созревания сыров в 300 тонн, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, соглашение о строительстве завода по производству твердых, полутвердых и мягких сыров подписано между администрацией региона и ООО "Агро-Трейд" в рамках XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".
"Реализация этого соглашения позволит области не только нарастить объемы производства сыра, обеспечить потребителей качественной продукцией, но создаст дополнительный спрос на молоко ― сырье от региональных производителей, как следствие, повысит объемы производства молока и его рентабельность", — подчеркнул заместитель председателя Правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
В областной администрации уточнили, что проект предусматривает строительство нового молочного завода площадью двt тысячи квадратных метров со всей необходимой инфраструктурой, включающей приёмку молока, полный процесс переработки сырого молока, созревание и отгрузку готовой продукции.
"Объем инвестиций в проект составит 152 миллиона рублей. Запланировано создание 60 новых рабочих мест", – заключили в пресс-службе.
Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 16:09Ленинградская область
Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти
 
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