https://ria.ru/20220831/zavod-1813496257.html

В Ленобласти намерены построить завод по производство натуральных сыров

В Ленобласти намерены построить завод по производство натуральных сыров - РИА Новости, 31.08.2022

В Ленобласти намерены построить завод по производство натуральных сыров

В Ленинградской области увеличат производство натуральных сыров за счет строительства в Гатчинском районе завода по переработке 600 тонн сырого молока в месяц с РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:12

2022-08-31T17:12

2022-08-31T17:12

ленинградская область

экономика

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. В Ленинградской области увеличат производство натуральных сыров за счет строительства в Гатчинском районе завода по переработке 600 тонн сырого молока в месяц с камерой созревания сыров в 300 тонн, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соглашение о строительстве завода по производству твердых, полутвердых и мягких сыров подписано между администрацией региона и ООО "Агро-Трейд" в рамках XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".В областной администрации уточнили, что проект предусматривает строительство нового молочного завода площадью двt тысячи квадратных метров со всей необходимой инфраструктурой, включающей приёмку молока, полный процесс переработки сырого молока, созревание и отгрузку готовой продукции."Объем инвестиций в проект составит 152 миллиона рублей. Запланировано создание 60 новых рабочих мест", – заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220831/zavod-1813466011.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, ленинградская область