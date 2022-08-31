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МИД предупредил ЕС о последствиях приостановки упрощенного визового режима

МИД предупредил ЕС о последствиях приостановки упрощенного визового режима - РИА Новости, 31.08.2022

МИД предупредил ЕС о последствиях приостановки упрощенного визового режима

Решение Евросоюза приостановить действие облегченного визового режима с Россией стало "выстрелом себе в ногу" и не останется без ответных мер, заявил замглавы... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:49

2022-08-31T18:49

2022-08-31T21:08

россия

евросоюз

жозеп боррель

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

санкции в отношении россии

туризм

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Решение Евросоюза приостановить действие облегченного визового режима с Россией стало "выстрелом себе в ногу" и не останется без ответных мер, заявил замглавы МИД Александр Грушко.Дипломат отметил, что страны ЕС, прекратив сообщение с Россией, наказывают своих же граждан. В частности, они лишают возможности приехать сюда тех, кто хочет здесь работать. По словам Грушко, такие меры стали "дикостью и позором для "просвещенной Европы". "Интересно, железную дорогу Санкт-Петербург — Хельсинки финны разберут на металлолом? Страны Запада из штанов выпрыгивали, чтобы включить в Хельсинский заключительный акт положение о свободе передвижения. "Авторитарный СССР" дал на это согласие. Как и на свободу информации. Теперь ЕС занят сооружением заборов", — подытожил замглавы МИД.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в среду заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на "шенген" для россиян не будет, однако его получение станет более сложным и длительным. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц. Что касается уже полученных россиянами долгосрочных разрешений на въезд, Еврокомиссия рассмотрит этот вопрос и даст рекомендации странам союза по поводу дальнейших действий.

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Кирилл Волков

россия, евросоюз, жозеп боррель, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, санкции в отношении россии, новости - туризм, брюссель