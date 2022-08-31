18:49 31.08.2022 (обновлено: 21:08 31.08.2022)
МИД предупредил ЕС о последствиях приостановки упрощенного визового режима
Замглавы МИД Грушко не исключил асимметричных мер из-за усложнения выдачи шенгенских виз
Шенгенская виза. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Решение Евросоюза приостановить действие облегченного визового режима с Россией стало "выстрелом себе в ногу" и не останется без ответных мер, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
"Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу — это их выбор", — подчеркнул он.
Дипломат отметил, что страны ЕС, прекратив сообщение с Россией, наказывают своих же граждан. В частности, они лишают возможности приехать сюда тех, кто хочет здесь работать. По словам Грушко, такие меры стали "дикостью и позором для "просвещенной Европы".
"Интересно, железную дорогу Санкт-Петербург — Хельсинки финны разберут на металлолом? Страны Запада из штанов выпрыгивали, чтобы включить в Хельсинский заключительный акт положение о свободе передвижения. "Авторитарный СССР" дал на это согласие. Как и на свободу информации. Теперь ЕС занят сооружением заборов", — подытожил замглавы МИД.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в среду заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на "шенген" для россиян не будет, однако его получение станет более сложным и длительным. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц.
Что касается уже полученных россиянами долгосрочных разрешений на въезд, Еврокомиссия рассмотрит этот вопрос и даст рекомендации странам союза по поводу дальнейших действий.