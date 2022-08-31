https://ria.ru/20220831/spetsoperatsiya-1813569350.html

Спецоперация, 31 августа: миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Спецоперация, 31 августа: миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье - РИА Новости, 31.08.2022

Спецоперация, 31 августа: миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Миссия МАГАТЭ прибыла в среду днем в город Запорожье для инспекции на Запорожской АЭС с целью "предотвращения ядерной аварии". Ожидается, что миссия продлится... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:41

2022-08-31T20:41

2022-08-31T20:41

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

андрей руденко

мария захарова

россия

донецкая народная республика

запорожье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64f06741e1fdce96e4530cec45f2bf96.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ прибыла в среду днем в город Запорожье для инспекции на Запорожской АЭС с целью "предотвращения ядерной аварии". Ожидается, что миссия продлится до 3 сентября, однако некоторые эксперты агентства могут остаться там на постоянной основе.Миссия МАГАТЭ прибыла в ЗапорожьеВ среду днем миссия МАГАТЭ из 14 человек, включая гендиректора агентства Рафаэля Гросси, прибыла в город Запорожье для проведения инспекции на Запорожской АЭС, расположенной на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. По сообщениям СМИ, инспекция продлится до 3 сентября.Гросси заявил, что намерен организовать постоянную миссию на станции. Он также выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно и что целью его визита на ЗАЭС является предотвращение ядерной аварии и сохранение крупнейшей АЭС в Европе. Позже замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва не исключает, что эксперты МАГАТЭ на постоянной основе могут остаться на Запорожской АЭС, этот вопрос обсуждается.При этом в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ Энергодар подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города. Киевский режим провоцирует срыв миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в ходе обстрела станции снаряд попал в здание переработки радиоактивных отходов, заявили в Минобороны России.Жители Энергодара собрали подписи и намерены попросить представителей МАГАТЭ способствовать прекращению огня по Запорожской АЭС и городу со стороны украинских военизированных формирований, рассказала РИА Новости жительница города.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС прошла в безопасном режиме. В Москве рассчитывают, что визит миссии МАГАТЭ поможет прекратить провокации ядерной катастрофы и ядерный шантаж со стороны Украины, добавила Захарова.Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинское правительство высоко ценит усилия главы МАГАТЭ и его команды, однако рекомендации агентства по работе Запорожской АЭС исполнят при условии возвращения станции под контроль Киева.Министр считает, что важным этапом должно быть создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Галущенко отметил, что украинская сторона обсудила с миссией и передала ей перечень технических показателей безопасности, которые нужно проверить международным экспертам во время визита на станцию.Ход спецоперацииНовая попытка режима Владимира Зеленского возобновить наступательные действия на николаевско-криворожском и других направлениях провалилась, сообщили в среду в Минобороны РФ.Российские комплексы ПВО сбили 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Великие Копани, Берислав Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС, а также семь дронов в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.Боевая авиация ВКС России поразила десять украинских штабов в районах населенных пунктов: Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артемовск, Соледар, Зайцево и Марьинка ДНР, а также 65 артподразделений. Кроме того, ВКС России уничтожила три склада оружия и боеприпасов в районах населенных пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка ДНР, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Доброволье Днепропетровской области.Безопасность для школВ преддверии 1 сентября Минобороны РФ сообщило, что принимает все меры по защите школ в ДНР, ЛНР, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, где откроется более 1,4 тысячи школ для 326 тысяч учащихся. Россия также направила в ООН, гуманитарные организации и Киеву адреса начинающих работу 1 сентября школ в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях для обеспечения их безопасности.В Минобороны РФ потребовали от ООН и всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины.Поставленное США и Западом оружие значительно расширило возможности для ударов Киева по учебным заведениям, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что киевский режим продолжает намеренные обстрелы социально значимых объектов в Донецкой, Луганской народных республиках и в других районах, освобожденных в ходе спецоперации. Ударам подвергаются школы, больницы, детские сады и жилые дома.

https://ria.ru/20220831/oon-1813567400.html

https://ria.ru/20220831/energodar-1813512358.html

https://ria.ru/20220831/ostanki-1813567059.html

https://ria.ru/20220831/vyplata-1813561375.html

россия

донецкая народная республика

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафаэль гросси, андрей руденко, мария захарова, россия, донецкая народная республика, запорожье, магатэ, запорожская аэс, войска воздушно-космической обороны