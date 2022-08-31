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Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС

Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС - РИА Новости, 31.08.2022

Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС

Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза было подписано 28... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:14

2022-08-31T18:14

2022-08-31T18:17

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Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза было подписано 28 мая 2006 года. Вступило в силу 1 июня 2007 года. В преамбуле Соглашения отмечается, что упрощение на основе взаимности выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза должно "способствовать контактам между людьми, являющимся важным условием устойчивого развития экономических, гуманитарных, культурных, научных и иных связей".Целью Соглашения являлось упрощение на основе взаимности выдачи виз для пребывания на срок не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней гражданам Российской Федерации и Европейского союза.Соглашение об упрощении визового режима закрепило упрощенный порядок оформления виз некоторым группам граждан. В их число попали члены официальных делегаций, предприниматели, журналисты, лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности, в том числе университетских и других программах обмена, школьники, студенты и аспиранты, участники международных спортивных мероприятий и лица, сопровождающих их в профессиональном качестве, близкие родственники, решившие навестить граждан РФ и ЕС, проживающих на законных основаниях на их территории, водители, осуществляющие международные пассажирские и грузовые перевозки, члены поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад в международных поездах, перемещающихся между территориями Российской Федерации и государств-членов ЕС.Соглашением предусмотрено, что многократные визы для этих категорий граждан будут оформляться на срок от года до пяти лет. При этом претендовать на получение годовой многократной визы могли те граждане, которым в течение предыдущего года хотя бы единожды выдавалась и была использована виза для посещения соответствующего государства.Статья 11 Соглашения предусматривает, что граждане РФ и стран-членов ЕС, являющиеся обладателями действительных дипломатических паспортов, имеют право въезжать на территории государств-членов и Российской Федерации, а также выезжать с них и следовать через них транзитом без виз. Данная группа граждан может находиться на территории государств-членов ЕС или Российской Федерации не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.Соглашение также фиксирует размер визового сбора за оформление визы – 35 евро. В случае, когда ходатайство об оформлении визы и подтверждающие документы подаются заявителем не более чем за трое суток до предполагаемой даты выезда, размер визового сбора составляет 70 евро.При этом ряд категорий лиц освобождены от уплаты визового сбора.Статья 9 документа предусматривает, что гражданам Российской Федерации и Европейского союза, которые не имеют возможности вследствие непреодолимой силы покинуть территорию государств-членов или Российской Федерации в срок, указанный в визе, срок действия визы в соответствии с законодательством принимающего государства бесплатно продлевается на период, необходимый для возвращения в государство проживания. Эксперты отмечают, что практике соглашение облегчает для российских граждан и граждан ЕС взаимные поездки лишь отчасти. Дело в том, что оно не снимает самой необходимости получить визу (исключение составляют обладатели диппаспортов), не распространяется оно также на туристов, которых большинство как среди россиян, так и среди граждан ЕС. С 28 февраля 2022 года после начала Россией специальной военной операции на территории Украины Евросоюз приостановил действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз отдельным категориям граждан.В частности, была приостановлена облегченная процедура выдачи виз для обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, членов официальных делегаций, которые должны участвовать в официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых межправительственными организациями на территории одного из государств-членов. Выдача визы по облегченной процедуре была приостановлена также членам национальных и региональных правительств и парламентов РФ, Конституционного и Верховного судов. Все упомянутые категории с 28 февраля при получении виз в страны ЕС должны также оплачивать стандартный сбор за обработку визовых заявлений от граждан. 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы. Он распространяется на некоторые категории граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.Под действие закона подпадают обладатели дипломатических паспортов, а также члены официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналисты.31 августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге заявил, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, европа, евросоюз, жозеп боррель, украина, владимир путин, визы