https://ria.ru/20220501/vizy-1786449048.html

Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС

Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС - РИА Новости, 01.05.2022

Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы, документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T14:20

2022-05-01T14:20

2022-05-01T14:42

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Он распространяется на некоторые категории граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.В пояснительной записке отмечается, что под действие закона подпадают обладатели дипломатических паспортов, а также члены официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналисты.Ранее был опубликован указ Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, он приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничения в том числе коснулись депутатов Госдумы, сенаторов и членов правительства. Кроме того, под санкциями оказались крупные российские бизнесмены. Им запрещен въезд в США и большинство стран Европы.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220428/viza-1785853597.html

https://ria.ru/20220426/niderlandy-1785536363.html

https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785858596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, евросоюз, украина, европа, госдума рф, политика