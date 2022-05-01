Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220501/vizy-1786449048.html
Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС
Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС - РИА Новости, 01.05.2022
Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы, документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T14:20
2022-05-01T14:42
владимир путин
россия
евросоюз
украина
европа
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738253678_137:0:2980:1599_1920x0_80_0_0_a3ffd95f5fceeeed5d89e6713998c540.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Он распространяется на некоторые категории граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.В пояснительной записке отмечается, что под действие закона подпадают обладатели дипломатических паспортов, а также члены официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналисты.Ранее был опубликован указ Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, он приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничения в том числе коснулись депутатов Госдумы, сенаторов и членов правительства. Кроме того, под санкциями оказались крупные российские бизнесмены. Им запрещен въезд в США и большинство стран Европы.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220428/viza-1785853597.html
https://ria.ru/20220426/niderlandy-1785536363.html
https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785858596.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762540010_0:0:2336:1752_1920x0_80_0_0_5efb444c0f72d4588b21f8602f44bf32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, евросоюз, украина, европа, госдума рф, политика
14:20 01.05.2022 (обновлено: 14:42 01.05.2022)
 
Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС

Президент Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для граждан стран ЕС

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Он распространяется на некоторые категории граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 03:54
Британия не выдала визу новому представителю "Россотрудничества"
В пояснительной записке отмечается, что под действие закона подпадают обладатели дипломатических паспортов, а также члены официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналисты.
Ранее был опубликован указ Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, он приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 15:58Туризм
Нидерланды прекращают выдачу виз россиянам
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничения в том числе коснулись депутатов Госдумы, сенаторов и членов правительства. Кроме того, под санкциями оказались крупные российские бизнесмены. Им запрещен въезд в США и большинство стран Европы.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Заграничный паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
28 апреля, 10:25Туризм
Еврокомиссия планирует изменить процедуру выдачи шенгенских виз
 
Владимир ПутинРоссияЕвросоюзУкраинаЕвропаГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала