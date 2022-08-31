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Страны ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией

Страны ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией - РИА Новости, 31.08.2022

Страны ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией

Страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:31

2022-08-31T16:31

2022-08-31T17:54

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге."Мы достигли политического решения о полной приостановке соглашения (об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом – ред.)", - сообщил он.Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.В конце февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине ЕС по факту частично приостановил действие Соглашения, отменив преференции для российских дипломатов и других чиновников, а также представителей российского бизнеса. Но тогда в ЕС подчеркивалось, что эти ограничения ни в коем случае не затрагивают интересы обычных россиян. Согласно статистическим данным ЕС, на протяжении многих лет европейские страны выдавали наибольшее количество шенгенских виз именно гражданам России.Эти показатели снизились в период пандемии коронавируса из-за фактического закрытия границ для туристов. Так, в 2021 году за визами в страны ЕС обратились более 536 тысяч граждан РФ, 95,8% запросов были удовлетворены. В докризисный 2019 год в России было подано более 4 миллионов заявок на получение шенгенских виз, на более чем 98% запросов был получен позитивный ответ.

https://ria.ru/20220831/vizy-1813478962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

евросоюз, россия, жозеп боррель, в мире, новости - туризм, украина