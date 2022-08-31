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Страны ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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Страны ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией
Страны ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией - РИА Новости, 31.08.2022
Страны ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией
Страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:31
2022-08-31T17:54
евросоюз
россия
жозеп боррель
в мире
туризм
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге."Мы достигли политического решения о полной приостановке соглашения (об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом – ред.)", - сообщил он.Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.В конце февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине ЕС по факту частично приостановил действие Соглашения, отменив преференции для российских дипломатов и других чиновников, а также представителей российского бизнеса. Но тогда в ЕС подчеркивалось, что эти ограничения ни в коем случае не затрагивают интересы обычных россиян. Согласно статистическим данным ЕС, на протяжении многих лет европейские страны выдавали наибольшее количество шенгенских виз именно гражданам России.Эти показатели снизились в период пандемии коронавируса из-за фактического закрытия границ для туристов. Так, в 2021 году за визами в страны ЕС обратились более 536 тысяч граждан РФ, 95,8% запросов были удовлетворены. В докризисный 2019 год в России было подано более 4 миллионов заявок на получение шенгенских виз, на более чем 98% запросов был получен позитивный ответ.
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евросоюз, россия, жозеп боррель, в мире, новости - туризм, украина
Евросоюз, Россия, Жозеп Боррель, В мире, Туризм, Новости - Туризм, Украина
16:31 31.08.2022 (обновлено: 17:54 31.08.2022)
 
Страны ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией

Глава дипломатии ЕС Боррель анонсировал приостановку упрощенного визового режима с Россией

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге.
"Мы достигли политического решения о полной приостановке соглашения (об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом – ред.)", - сообщил он.
Печать Освобождение от биометрии на заявление на получение шенгенской визы - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 16:37Туризм
Еврокомиссия подготовит рекомендации по уже выданным россиянам визам в ЕС
Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.
В конце февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине ЕС по факту частично приостановил действие Соглашения, отменив преференции для российских дипломатов и других чиновников, а также представителей российского бизнеса. Но тогда в ЕС подчеркивалось, что эти ограничения ни в коем случае не затрагивают интересы обычных россиян. Согласно статистическим данным ЕС, на протяжении многих лет европейские страны выдавали наибольшее количество шенгенских виз именно гражданам России.
Эти показатели снизились в период пандемии коронавируса из-за фактического закрытия границ для туристов. Так, в 2021 году за визами в страны ЕС обратились более 536 тысяч граждан РФ, 95,8% запросов были удовлетворены. В докризисный 2019 год в России было подано более 4 миллионов заявок на получение шенгенских виз, на более чем 98% запросов был получен позитивный ответ.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 17:08Туризм
Сроки выдачи виз могут вырасти до полугода из-за отмены упрощенного режима
 
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