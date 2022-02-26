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ЕС прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз
ЕС прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз - РИА Новости, 26.02.2022
ЕС прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз
Евросоюз с 28 февраля приостанавливает действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз отдельным категориям граждан, говорится в документе, РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:17
2022-02-26T01:44
в мире
россия
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Евросоюз с 28 февраля приостанавливает действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз отдельным категориям граждан, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.Как отмечается, речь идет о Соглашении между Европейским сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз.В частности, приостанавливается облегченная процедура выдачи виз для обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, членов официальных делегаций, которые должны участвовать в официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых межправительственными организациями на территории одного из государств-членов.Визы по облегченной процедуре не будут выдаваться также членам национальных и региональных правительств и парламентов РФ, Конституционного и Верховного судов.Все упомянутые категории с 28 февраля при получении виз в страны ЕС должны будут также оплачивать стандартный сбор за обработку визовых заявлений от граждан.
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в мире, россия
01:17 26.02.2022 (обновлено: 01:44 26.02.2022)
 
ЕС прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз

ЕС с 28 февраля прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Евросоюз с 28 февраля приостанавливает действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз отдельным категориям граждан, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Как отмечается, речь идет о Соглашении между Европейским сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз.
В частности, приостанавливается облегченная процедура выдачи виз для обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, членов официальных делегаций, которые должны участвовать в официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых межправительственными организациями на территории одного из государств-членов.
Визы по облегченной процедуре не будут выдаваться также членам национальных и региональных правительств и парламентов РФ, Конституционного и Верховного судов.
Все упомянутые категории с 28 февраля при получении виз в страны ЕС должны будут также оплачивать стандартный сбор за обработку визовых заявлений от граждан.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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