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ЕС прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз

ЕС прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз - РИА Новости, 26.02.2022

ЕС прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз

Евросоюз с 28 февраля приостанавливает действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз отдельным категориям граждан, говорится в документе, РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T01:17

2022-02-26T01:17

2022-02-26T01:44

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Евросоюз с 28 февраля приостанавливает действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз отдельным категориям граждан, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.Как отмечается, речь идет о Соглашении между Европейским сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз.В частности, приостанавливается облегченная процедура выдачи виз для обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, членов официальных делегаций, которые должны участвовать в официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых межправительственными организациями на территории одного из государств-членов.Визы по облегченной процедуре не будут выдаваться также членам национальных и региональных правительств и парламентов РФ, Конституционного и Верховного судов.Все упомянутые категории с 28 февраля при получении виз в страны ЕС должны будут также оплачивать стандартный сбор за обработку визовых заявлений от граждан.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775197477.html

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Максим Горбачев

в мире, россия