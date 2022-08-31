https://ria.ru/20220831/sochi-1813081422.html

Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон

Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон - РИА Новости, 31.08.2022

Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон

Стабильный спрос на отдых в Сочи во время бархатного сезона сохраняется у туристов из-за открытого на курорте аэропорта, заявил РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T06:45

2022-08-31T06:45

2022-08-31T06:47

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СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Стабильный спрос на отдых в Сочи во время бархатного сезона сохраняется у туристов из-за открытого на курорте аэропорта, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян."Интерес стабильный, потому что нет никаких конкурентов, кроме того же Дагестана", – сказал Мкртчян. Он добавил, что обычно до наступления бархатного сезона спрос на отдых составляет порядка 65 процентов, но после окончания лета снижается наполовину, что делает путевки более дешевыми.На сегодняшний день в Сочи с начала 2022 года отдохнули пять миллионов туристов. По прогнозам местных властей, к концу года эта цифра увеличится до семи миллионов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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