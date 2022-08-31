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Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон - РИА Новости, 31.08.2022
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон
Стабильный спрос на отдых в Сочи во время бархатного сезона сохраняется у туристов из-за открытого на курорте аэропорта, заявил РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T06:45
2022-08-31T06:47
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
туристы
отдых на море
куда можно лететь
куда поехать
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СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Стабильный спрос на отдых в Сочи во время бархатного сезона сохраняется у туристов из-за открытого на курорте аэропорта, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян."Интерес стабильный, потому что нет никаких конкурентов, кроме того же Дагестана", – сказал Мкртчян. Он добавил, что обычно до наступления бархатного сезона спрос на отдых составляет порядка 65 процентов, но после окончания лета снижается наполовину, что делает путевки более дешевыми.На сегодняшний день в Сочи с начала 2022 года отдохнули пять миллионов туристов. По прогнозам местных властей, к концу года эта цифра увеличится до семи миллионов.
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туризм, новости - туризм, сочи, туристы, отдых на море, куда можно лететь, куда поехать
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, туристы, Отдых на море, куда можно лететь, куда поехать
06:45 31.08.2022 (обновлено: 06:47 31.08.2022)
 
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон

Эксперт: спрос у туристов на отдых в Сочи в период бархатного сезона остается стабильным

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Стабильный спрос на отдых в Сочи во время бархатного сезона сохраняется у туристов из-за открытого на курорте аэропорта, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
"Интерес стабильный, потому что нет никаких конкурентов, кроме того же Дагестана", – сказал Мкртчян. Он добавил, что обычно до наступления бархатного сезона спрос на отдых составляет порядка 65 процентов, но после окончания лета снижается наполовину, что делает путевки более дешевыми.
На сегодняшний день в Сочи с начала 2022 года отдохнули пять миллионов туристов. По прогнозам местных властей, к концу года эта цифра увеличится до семи миллионов.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочитуристыОтдых на морекуда можно лететькуда поехать
 
 
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