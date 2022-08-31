https://ria.ru/20220831/sochi-1813081422.html
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон - РИА Новости, 31.08.2022
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон
Стабильный спрос на отдых в Сочи во время бархатного сезона сохраняется у туристов из-за открытого на курорте аэропорта, заявил РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T06:45
2022-08-31T06:45
2022-08-31T06:47
туризм
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СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Стабильный спрос на отдых в Сочи во время бархатного сезона сохраняется у туристов из-за открытого на курорте аэропорта, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян."Интерес стабильный, потому что нет никаких конкурентов, кроме того же Дагестана", – сказал Мкртчян. Он добавил, что обычно до наступления бархатного сезона спрос на отдых составляет порядка 65 процентов, но после окончания лета снижается наполовину, что делает путевки более дешевыми.На сегодняшний день в Сочи с начала 2022 года отдохнули пять миллионов туристов. По прогнозам местных властей, к концу года эта цифра увеличится до семи миллионов.
https://ria.ru/20220825/krym-1812032944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, туристы, отдых на море, куда можно лететь, куда поехать
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, туристы, Отдых на море, куда можно лететь, куда поехать
06:45 31.08.2022 (обновлено: 06:47 31.08.2022)
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон
Эксперт: спрос у туристов на отдых в Сочи в период бархатного сезона остается стабильным