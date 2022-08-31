https://ria.ru/20220831/putin-1813441550.html

Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном"

Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном" - РИА Новости, 31.08.2022

Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном"

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет победителям олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:08

2022-08-31T15:08

2022-08-31T15:51

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет победителям олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о важном", сообщает пресс-служба Кремля."Первого сентября Путин совершит рабочую поездку в Калининград, где в День знаний посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс и проведет открытый урок "Разговор о важном", участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта", - говорится в сообщении.Также в режиме видеоконференции Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке."Затем состоится первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации", - добавляется в сообщении.В тот же день российский лидер проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Андреем Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.

https://sn.ria.ru/20220831/kravtsov-1813341173.html

https://ria.ru/20220830/tranzit-1813108365.html

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Ольга Фомченкова

образование - общество, общество, калининград, владимир путин, день знаний, социальный навигатор, сн_образование