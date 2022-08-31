18:01 31.08.2022 (обновлено: 18:59 31.08.2022)
Британцев встревожил "зловещий ответ" Путина на действия Запада
Daily Express расценила учения "Восток-2022" как ответ Москвы и Пекина Западу
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", полигон Сергеевский, Приморский край
Военнослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", полигон Сергеевский, Приморский край
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Журналисты британской газеты Daily Express увидели в предстоящих учениях "Восток-2022" демонстрацию тесного военного сотрудничества России и Китая и сочли ее ответом Москвы на поддержку Западом Украины и Тайваня.
"Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 тысяч солдат в течение 48 часов", — говорится в публикации.
По мнению автора Daily Express, для Кремля поставки оружия на Украину и визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — это "попытки Америки разжечь глобальную нестабильность".
Путин ранее заявил, что посещение Тайваня спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси — не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и тщательно спланированная провокация.
Ситуация вокруг острова обострилась после визита Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Российские Вооруженные силы представят органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
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