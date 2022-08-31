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Британцев встревожил "зловещий ответ" Путина на действия Запада - РИА Новости, 31.08.2022
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Британцев встревожил "зловещий ответ" Путина на действия Запада
Британцев встревожил "зловещий ответ" Путина на действия Запада - РИА Новости, 31.08.2022
Британцев встревожил "зловещий ответ" Путина на действия Запада
Журналисты британской газеты Daily Express увидели в предстоящих учениях "Восток-2022" демонстрацию тесного военного сотрудничества России и Китая и сочли ее... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:01
2022-08-31T18:59
нэнси пелоси
владимир путин
тайвань
китай
сша
вооруженные силы рф
в мире
великобритания
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Журналисты британской газеты Daily Express увидели в предстоящих учениях "Восток-2022" демонстрацию тесного военного сотрудничества России и Китая и сочли ее ответом Москвы на поддержку Западом Украины и Тайваня.По мнению автора Daily Express, для Кремля поставки оружия на Украину и визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — это "попытки Америки разжечь глобальную нестабильность"."Объявленные учения вызвали опасения, что Москва и Пекин могут создать официальный военный альянс", — заключил автор статьи.Путин ранее заявил, что посещение Тайваня спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси — не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и тщательно спланированная провокация.Ситуация вокруг острова обострилась после визита Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Российские Вооруженные силы представят органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
https://ria.ru/20220831/armiya-1813473960.html
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нэнси пелоси, владимир путин, тайвань, китай, сша, вооруженные силы рф, в мире, великобритания
Нэнси Пелоси, Владимир Путин, Тайвань, Китай, США, Вооруженные силы РФ, В мире, Великобритания
18:01 31.08.2022 (обновлено: 18:59 31.08.2022)
 
Британцев встревожил "зловещий ответ" Путина на действия Запада

Daily Express расценила учения "Восток-2022" как ответ Москвы и Пекина Западу

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", полигон Сергеевский, Приморский край
Военнослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений Восток-2022, полигон Сергеевский, Приморский край - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", полигон Сергеевский, Приморский край
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Журналисты британской газеты Daily Express увидели в предстоящих учениях "Восток-2022" демонстрацию тесного военного сотрудничества России и Китая и сочли ее ответом Москвы на поддержку Западом Украины и Тайваня.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 тысяч солдат в течение 48 часов", — говорится в публикации.

По мнению автора Daily Express, для Кремля поставки оружия на Украину и визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — это "попытки Америки разжечь глобальную нестабильность".
"Объявленные учения вызвали опасения, что Москва и Пекин могут создать официальный военный альянс", — заключил автор статьи.
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Путин ранее заявил, что посещение Тайваня спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси — не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и тщательно спланированная провокация.
Ситуация вокруг острова обострилась после визита Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Российские Вооруженные силы представят органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
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