https://ria.ru/20220831/otvet-1813525535.html

Британцев встревожил "зловещий ответ" Путина на действия Запада

Британцев встревожил "зловещий ответ" Путина на действия Запада - РИА Новости, 31.08.2022

Британцев встревожил "зловещий ответ" Путина на действия Запада

Журналисты британской газеты Daily Express увидели в предстоящих учениях "Восток-2022" демонстрацию тесного военного сотрудничества России и Китая и сочли ее... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:01

2022-08-31T18:01

2022-08-31T18:59

нэнси пелоси

владимир путин

тайвань

китай

сша

вооруженные силы рф

в мире

великобритания

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Журналисты британской газеты Daily Express увидели в предстоящих учениях "Восток-2022" демонстрацию тесного военного сотрудничества России и Китая и сочли ее ответом Москвы на поддержку Западом Украины и Тайваня.По мнению автора Daily Express, для Кремля поставки оружия на Украину и визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — это "попытки Америки разжечь глобальную нестабильность"."Объявленные учения вызвали опасения, что Москва и Пекин могут создать официальный военный альянс", — заключил автор статьи.Путин ранее заявил, что посещение Тайваня спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси — не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и тщательно спланированная провокация.Ситуация вокруг острова обострилась после визита Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Российские Вооруженные силы представят органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

https://ria.ru/20220831/armiya-1813473960.html

https://ria.ru/20220831/kitay-1813240967.html

тайвань

китай

сша

великобритания

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

нэнси пелоси, владимир путин, тайвань, китай, сша, вооруженные силы рф, в мире, великобритания