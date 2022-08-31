https://ria.ru/20220831/granty-1813411258.html

Проекты Ленобласти получили гранты Президентского фонда культинициатив

Проекты Ленобласти получили гранты Президентского фонда культинициатив - РИА Новости, 31.08.2022

Проекты Ленобласти получили гранты Президентского фонда культинициатив

Шесть проектов из Ленинградской области победили на конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив, некоммерческие и культурные организации региона... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:42

2022-08-31T13:42

2022-08-31T13:42

ленинградская область

ленинградская область

санкт-петербург

кириши

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f33504495a8a8f8b0510af6235140576.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Шесть проектов из Ленинградской области победили на конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив, некоммерческие и культурные организации региона получат 12 миллионов рублей на организацию фестивалей, конкурсов, съемки фильмов, сообщила председатель комитета общественных коммуникаций региона Екатерина Путронен.По ее словам, в Ленобласти уделяется особое внимание господдержке некоммерческого сектора. Региональные власти ежегодно увеличивают финансирование из областного бюджета соцпроектов, а при поддержке комитета общественных коммуникаций все больше некоммерческих объединений получают федеральное финансирование, федеральные гранты на свои общественные проекты.Среди победителей конкурса — АНО культурно-развивающий центр "Колорит-Н" из Киришей. Центр получил грант на съемки документального фильма "Киришский плацдарм. Последний выстрел", посвященный событиям, произошедшим на киришской земле во время Великой Отечественной Войны."Также грант получил короткометражный художественный фильм "В лодке", который будет снимать в Ленинградской области ООО "Альянс-М". Социальный фильм, посвященный молодым семьям, расскажет о супругах, которые находят решение в трудных ситуациях и ставят семейные ценности выше личных амбиций. Не остался без внимания и музыкальный фестиваль "Притяжение регионов", который открывает серию проектов ленинградских организаций культуры, объединяющих регионы", - добавила Путронен.Еще одним проектом, получившим финансовую поддержку, стал конкурс для выявления талантливых лидеров среди детей и молодежи, занимающихся ударными инструментами, а также проведение бесплатного обучения барабанному искусству молодежи Ленинградской области, Санкт-Петербурга, ДНР и ЛНР "Ударная волна".Организаторы детского конкурса "Читаем Блока" в Музее-квартире А.А. Блока будут выявлять талантливых артистично и литературно одаренных детей Ленобласти и Белоруссии. Победители прочтут свои стихи и произведения Александра Блока в его музее-квартире в Санкт-Петербурге. АНО развития культуры "Арт-хижина" из Всеволожского района Ленобласти будет организовывать "Арт-каникулы" для школьников в малые города Карелии.

https://ria.ru/20220826/investitsii-1812308434.html

https://ria.ru/20220826/lenoblast-1812314682.html

ленинградская область

санкт-петербург

кириши

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, санкт-петербург, кириши