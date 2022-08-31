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Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Горбачеве - РИА Новости, 31.08.2022
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Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Горбачеве
Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Горбачеве - РИА Новости, 31.08.2022
Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Горбачеве
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Михаиле Горбачеве, он считает, что первый президент СССР принес "несчастье, горе РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:02
2022-08-31T12:02
ссср
умер михаил горбачев
михаил горбачев
россия
политика
кпрф
геннадий зюганов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Михаиле Горбачеве, он считает, что первый президент СССР принес "несчастье, горе и беду".Первый президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Я человек, воспитанный на традициях русской православной культуры, советского патриотизма, и придерживаюсь правила, что об ушедших из жизни либо хорошо, либо ничего. Но это тот случай, когда он не касается крупных политиков, от их деятельности зависит судьба мира, благополучие людей, зависит достоинство целого государства. Я не разделяю абсолютно эти оценки (мировых политиков о нем - ред.)", - сказал Зюганов журналистам.Он считает, что Горбачев был одним из тех правителей, которые принесли своему народу "горе, несчастье и беду".
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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
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ссср, умер михаил горбачев, михаил горбачев, россия, политика, кпрф, геннадий зюганов
СССР, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Россия, Политика, КПРФ, Геннадий Зюганов
12:02 31.08.2022
 
Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Горбачеве

Лидер КПРФ Зюганов заявил, что Михаил Горбачев принес народу "несчастье, горе и беду"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПервый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев
Первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Михаиле Горбачеве, он считает, что первый президент СССР принес "несчастье, горе и беду".
Первый президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
Михаил Горбачев — последний генсек и первый президент СССР
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии
1 из 15

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

Михаил Сергеевич Горбачев с семьей на даче
2 из 15

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в фотобанк

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев с супругой Раисой Максимовной в аэропорту Внуково
3 из 15

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

© РИА Новости / Виталий Савельев
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© РИА Новости / Парадня / Перейти в фотобанк

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

Михаил Горбачев и Раиса Горбачева с сотрудниками Чернобыльской АЭС
4 из 15

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

© РИА Новости / Парадня
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев на целинных землях Казахстана
5 из 15

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Ю.Петшаковский / Перейти в фотобанк

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

Пребывание Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева в Краснодарском и Ставропольском краях
6 из 15

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

© РИА Новости / Ю.Петшаковский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Фидель Кастро
7 из 15

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© AP Photo / Boris Yurchenko

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

Поцелуй президента СССР Михаила Горбачева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера
8 из 15

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

© AP Photo / Boris Yurchenko
© РИА Новости / Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанк

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

Пребывание Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в Куйбышевской области
9 из 15

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

Совместная пресс-конференция Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Верховного Совета СССР Михаила Сергеевича Горбачева и президента США Джорджа Буша
10 из 15

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

© РИА Новости / Юрий Сомов
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

Михаил Горбачев, Маргарет Тэтчер и Раиса Горбачева
11 из 15

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло
12 из 15

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев перед началом Внеочередного III Съезда народных депутатов СССР. 12 марта 1990 года
13 из 15

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР
14 из 15

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

Визит Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента СССР Михаила Горбачева в Казахстан
15 из 15

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
1 из 15

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
2 из 15

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 15

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

© РИА Новости / Виталий Савельев
Перейти в фотобанк
4 из 15

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

© РИА Новости / Парадня
Перейти в фотобанк
5 из 15

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
6 из 15

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

© РИА Новости / Ю.Петшаковский
Перейти в фотобанк
7 из 15

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

© AP Photo / Boris Yurchenko
9 из 15

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
Перейти в фотобанк
10 из 15

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
13 из 15

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
15 из 15

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
"Я человек, воспитанный на традициях русской православной культуры, советского патриотизма, и придерживаюсь правила, что об ушедших из жизни либо хорошо, либо ничего. Но это тот случай, когда он не касается крупных политиков, от их деятельности зависит судьба мира, благополучие людей, зависит достоинство целого государства. Я не разделяю абсолютно эти оценки (мировых политиков о нем - ред.)", - сказал Зюганов журналистам.
Он считает, что Горбачев был одним из тех правителей, которые принесли своему народу "горе, несчастье и беду".
 
СССРУмер Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевРоссияПолитикаКПРФГеннадий Зюганов
 
 
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