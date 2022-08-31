https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813378713.html

Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Горбачеве

Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Горбачеве - РИА Новости, 31.08.2022

Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Горбачеве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Михаиле Горбачеве, он считает, что первый президент СССР принес "несчастье, горе РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:02

2022-08-31T12:02

2022-08-31T12:02

ссср

умер михаил горбачев

михаил горбачев

россия

политика

кпрф

геннадий зюганов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800424706_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_0274b51aa5ee4c727d308f9e3ada34f7.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Михаиле Горбачеве, он считает, что первый президент СССР принес "несчастье, горе и беду".Первый президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Я человек, воспитанный на традициях русской православной культуры, советского патриотизма, и придерживаюсь правила, что об ушедших из жизни либо хорошо, либо ничего. Но это тот случай, когда он не касается крупных политиков, от их деятельности зависит судьба мира, благополучие людей, зависит достоинство целого государства. Я не разделяю абсолютно эти оценки (мировых политиков о нем - ред.)", - сказал Зюганов журналистам.Он считает, что Горбачев был одним из тех правителей, которые принесли своему народу "горе, несчастье и беду".

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T12:02 true PT3M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ссср, умер михаил горбачев, михаил горбачев, россия, политика, кпрф, геннадий зюганов